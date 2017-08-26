Комикс: Хитрый план Скайнета

ГлавнаяЮморКомикс: Хитрый план Скайнета Александр Ремизов 26.08.2017 Юмор 156 (Август 2016) Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Поделиться Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/Наши комиксыТерминаторюмор А ещё у нас есть 5Средне «Терминатор: Генезис» — его послали убить наше детство Комикс: Стереотип Перлы американских студентов Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд Наталья Егорова «Три к одному» 10шедевр Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» Комментарии Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.