Комикс: Лезвие бритвы Александр Ремизов 05.10.2017 Юмор 164 (Апрель 2017) Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/киберпанкНаши комиксыРидли СкоттФилип Дикюмор А ещё у нас есть Комикс: Неведомое Комикс: Хитрый план Скайнета 8ХОРОШО Меняющие реальность Don’t panic! «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса Короткометражка: «Шестеренка» (Gear) 10 типичных посетителей конвентов Комментарии Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.