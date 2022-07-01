15 главных игр в истории Hobby World 

В июле 2022 года компания Hobby World стала совершеннолетней по меркам любой страны мира — крупнейшему российскому издательству, производителю и дистрибьютору настольных игр исполнился 21 год!

За это время компания прошла долгий путь. А начинался он в небольшом однокомнатном офисе, где собрались четыре энтузиаста (среди них был и основатель журнала «Мир фантастики» Николай Пегасов), тогда компания называлась «Хобби-игры». В 2001-м её сотрудники совместными усилиями выпустили правила ролевой игры «Искусство волшебства». А в следующем году на прилавках появилась первая настольная игра — легендарные «Колонизаторы».

Первые продукты компании, которая тогда ещё называлась «Хобби-игры»

Но локализации зарубежных хитов — только часть того, ради чего основали Hobby World. Уже в 2004 году издательство начало выпускать игры собственной разработки, которые придумывались, создавались и тестировались прямо в офисе. Эти «первые ласточки» давно стали раритетами, и в продаже их не найти — что, скорее всего, к лучшему: сейчас, с высоты своего 21-летнего опыта, создатели сами признают, что в тех играх было множество ошибок в балансе и дизайне.

В 2010 году произошло слияние брендов «Смарт» (преемник «Хобби-игр») и «Мира фэнтези», что принесло в портфолио компании, названной уже окончательно Hobby World, такие отечественные хиты, как «Берсерк» и «Свинтус». Но даже это было лишь началом: с тех пор у издательства появилась отдельная студия разработки, выпустившая не один десяток игр от российских авторов. Многие из них обрели признание не только в нашей стране, но и в США и Европе.

Игры «Господин Великий Новгород» и «Дремучий лес»: первые самостоятельные разработки

Отдельно стоит отметить вклад, который компания внесла в популяризацию настольного хобби благодаря сети фирменных магазинов Hobby Games. В 2009 году в Москве начал работу полуподвальный пункт выдачи заказов, который со временем переехал в помещение получше, и уже можно было сказать, что это полноценный магазин настольных игр. Пару лет спустя такие торговые точки стали открываться и в других городах: сначала в крупных (в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге), а затем и в небольших, ведь там тоже живут любители настольных игр! Сегодня сеть Hobby Games охватила всю страну: от Калининграда до Камчатки. Кроме того, издательство стало организатором крупнейшего в СНГ фестиваля настольных игр «Игрокон».

На 2022 год издательство Hobby World выпускает около 200 игр в год, в том числе собственной разработки. Российские игроки познакомились со множеством мировых настольных хитов именно благодаря компании. В честь дня её рождения мы вспоминаем самые значимые игры, на чьих коробках красуется бренд Hobby World.

Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого дню рождения издательства Hobby World. Кликните по картинке, чтобы принять участие в розыгрыше настолок!

Колонизаторы

Настольной стратегии от немецкого гейм-дизайнера Клауса Тойбера уже почти 30 лет, но она нисколько не устарела с момента выхода и всё так же пользуется уважением опытных настольщиков. А для неофитов «Колонизаторы» — игра, с которой лучше всего начинать знакомство с настольным хобби, ведь она сочетает в себе простые правила и глубину игрового процесса. Как раз с «Колонизаторов», по сути, стартовала история Hobby World, поэтому именно их стоит упомянуть в первую очередь.

Игроки покоряют остров Катан, основывая на нём города и деревни и прокладывая дороги. Для этого необходимо копить нужные ресурсы: разные участки острова приносят шерсть, зерно, древесину, глину и руду. Какие именно территории принесут ресурсы на каждом ходу, решает бросок кубиков. А если на нужных землях нет ваших поселений? Тогда можно попытаться выменять необходимое у других игроков: правила разрешают делать это в любой пропорции. Так что в «Колонизаторах» игроки никогда не сидят без дела — каждый ход наполнен напряжёнными переговорами о том, на сколько овец вы готовы обменять свой кирпич.

Каркассон

«Каркассон», вышедший в 2000 году, покорил сердца игроков разных возрастов и уровня опыта. Правила объясняются за пять минут: игроки по очереди тянут тайлы с изображением местности и присоединяют их к общей карте средневековой Франции. Так на столе появляются изображения дорог, городов и монастырей. После размещения квадрата с местностью игрок может выставить на него одного из своих деревянных человечков (миплов), которые со временем стали символом всей настольной индустрии. Миплы на дорогах становятся разбойниками, в городах — рыцарями, а в монастырях — монахами. Как только объект, на который выставлена фигурка, полностью завершён, игрок получает за него очки и возвращает человечка в запас. Уже на следующем ходу он сможет вновь отправиться на поле — вероятно, при этом сменив профессию.

«Каркассон» добился успеха за счёт простоты и изящества игрового процесса. Но в то же время здесь достаточно простора для стратегии: по этой игре проводят серьёзные турниры в разных странах. Базовый «Каркассон» о средневековой Франции начал обрастать дополнениями, появились и другие сеттинги: южноамериканская Амазонка, африканское сафари, первобытные времена и многие другие. Всё это богатство тоже можно приобрести в России благодаря Hobby World.

Цитадели

Карточная игра, которая была невероятно популярна на игротеках на заре развития настольного хобби в нашей стране. Именно из-за неё многие подсели на настолки и перешли на более сложные игры. Благодаря «Цитаделям» создавались новые компании игроков, за столом собиралось до восьми участников на партию… и «Цитадели» же могли эти компании разрушить, ведь игровой процесс тут наполнен открытым агрессивным противостоянием.

Социальное взаимодействие здесь играет огромную роль. Цель игроков — как можно быстрее построить город из восьми кварталов. Каждый раунд начинается с тайного выбора игроками карт ролей. Некоторые из них вполне мирные: например, купец зарабатывает на своем ходу больше денег, а епископ получает прибыль за построенные в городе храмы и церкви. Но есть роли, направленные на прямую конфронтацию: вор забирает все накопленные деньги, кондотьер может разрушить построенный квартал, ассасин просто цинично убивает, заставляя пропустить ход.

При получении ролей в начале каждого хода у многих игроков потеют ладошки от напряжения: какую взять роль, чтобы никто не догадался, не убил и не обворовал в важный момент? А может, самому выбрать агрессивную роль? А вдруг вы выбираете последним, и до вас такие уже не дошли? Тогда во время фразы ассасина: «Я убиваю…» остаётся только мысленно повторять: «Только не купца! Только не купца!» Именно за такие яркие эмоции игроки продолжают любить «Цитадели» и раскладывать их на игровых столах уже третье десятилетие.

Манчкин

Карточная игра Стива Джексона началась как шутка для ролевиков: простая механика была построена на вытягивании карт из колоды дверей, за которыми скрывались монстры и прочие неприятности. Победив чудовище и подобрав выпавший из него лут, игроки обвешивали своих персонажей шмотками, присваивали им класс и расу и начинали расти в уровнях, пока кто-то не достигал десятого. При этом игровой процесс вовсе не был «беззубым»: на вырвавшегося вперёд соперника начинали со всех сторон лететь проклятия и натравленные монстры. Так что «Манчкин», как и «Цитадели» — не для обидчивой компании!

Первая игра, высмеивающая штампы типичного средневекового фэнтези, игрокам, что называется, зашла. Она была наполнена юмором, понятным гикам и любителям ролевых игр (как живых, так и настольных и компьютерных). Игроки вместе смеялись над описаниями монстров и непотребств, которые можно было творить над проигравшими, разглядывали смешные иллюстрации на картах и непременно пакостничали друг другу. Благодаря такой популярности только базовый «Манчкин» обрёл более десятка дополнений.

А потом Джексон понял, что в массовой культуре ещё много явлений, над которыми можно хорошенько посмеяться. И «Манчкины» в разных сеттингах хлынули волной, которая не иссякает до сих пор! Космос, супергерои, Ктулху, ниндзя, вампиры, зомби, пираты — вы обязательно найдёте себе «Манчкина» по вкусу! При этом изменения в механиках минимальны, так что если вы научились играть в один из «Манчкинов» — то умеете играть во все.

Издательство Hobby World выпустило на русском языке несколько десятков разных «Манчкинов», а в 2020 году создало собственный «Русский Манчкин» — это первая версия, разработанная не в США (с официального разрешения и одобрения Steve Jackson Games).

Ticket to Ride

Эту серию часто называют лучшей в мире семейной игрой: её яркое оформление и простой, но затягивающий геймплей привлекает за игровой стол и детей, и взрослых. К тому же все хотят покрутить в руках очаровательные пластиковые вагончики!

С их помощью нужно прокладывать железнодорожные пути между городами. Для этого надо собирать разноцветные карты, ведь разные дороги требуют вагонов определённых цветов. Накопив нужное количество, игрок скидывает карты и занимает железнодорожный путь своими фишками. Другие игроки уже не смогут встать здесь же — а иногда это значит, что они не смогут закончить нужный им маршрут и получить победные очки за его строительство. К счастью, на карте обычно достаточно места, чтобы пойти в обход, ведь в семейных играх слишком конфликтное противостояние не приветствуется.

«Билет на поезд» тоже вылился в целую серию, каждая часть которой отправляет нас в определённый регион мира. Базовая игра предлагала проложить маршрут по Северной Америке, но в России гораздо большую популярность обрела версия «Европа», а для двух-трёх игроков идеально подойдёт более тесная карта «Северных стран». А если есть желание, то почему бы не отправиться на поезде в Азию?

Ужас Аркхэма (2-я редакция)

А вот эта игра уже не для новичков и не для лёгкого вхождения в настольное хобби. «Ужас Аркхэма» — сложное настольное приключение, наполненное множеством механик. Игроки берут на себя роли отважных сыщиков, которые сталкиваются с неописуемыми ужасами в массачусетском городке Аркхэм, придуманном писателем Говардом Лавкрафтом. Ткань мироздания начала истончаться, и на улицах открываются порталы в иные миры, откуда появляются ужасные чудовища.

Каждый ход игроки читают атмосферный художественный текст, описывающий их злоключения в определённой локации, после чего обычно идёт проверка навыков: выброшенные на кубиках значения 5 и 6 считаются успехами. По такому же принципу происходят и бои с монстрами, появляющимися на поле из порталов. Медлить не стоит: в городе постепенно растёт уровень безысходности, из-за чего жители уезжают, магазины с полезными вещами закрываются, а на последней отметке наконец пробудится один из Великих Древних богов. При такой ситуации партия не обязательно закончится проигрышем: Древнего также можно победить с помощью грубой силы. Однако битва будет очень сложной: проснувшийся Ктулху — это вам не какой-то рядовой культист.

Выход «Ужаса Аркхэма» на русском языке важен ещё и потому, что популярность этого проекта в мире привела к созданию целой линейки «лавкрафтовских» игр от FFG. В последующие годы появилась живая карточная игра с тем же названием, «Особняки безумия» с компьютерным приложением, сбор сетов на кубах «Знак древних» или близкий по геймплею «Древний Ужас», где местом действия стала вся планета, а не отдельно взятый город. Сам «Ужас» тоже не забыт — пару лет назад вышло обновлённое, третье издание с переработанными механиками. Все эти игры в нашей стране также локализованы Hobby World.

Агрикола

Главная «настольная ферма» — популярнейшая игра от немецкого гейм-дизайнера Уве Розенберга, долгое время занимавшая первое место в топе настольных игр сайта Board Game Geek.

Каждый игрок получает собственный планшет фермы и берёт под управление счастливую крестьянскую чету. В основе геймплея лежит механика выставления рабочих: каждый ход игроки по очереди отправляют одного из своих подопечных выполнить определённое действие. Заниматься предстоит типичными деревенскими делами: вспахивать поля и засаживать их зерном, строить загоны для коров, свиней и овец, перестраивать деревянный домик в глиняный, а потом и в каменный, а ещё расширять свою дружную семью, чтобы получить новые рабочие руки. Но главное — нужно накормить каждого родича в конце хода, так что количество еды стоит рассчитывать заранее.

Игроки в «Агриколу» копаются каждый в своём огороде, единственное взаимодействие с соперниками заключается в том, чтобы первым занять полезное действие или увести из-под чужого носа нужные ресурсы, так что геймплей прекрасно подходит для игры в семейном кругу. После финального подсчёта очков даже оказаться проигравшим совсем не обидно — ведь перед вами красуется вашими же руками возведённая ферма с расплодившимися животными и выращенным урожаем. Как оказалось, многие настольщики совсем не прочь иногда отложить великие сражения и эпические подвиги, чтобы заняться мирным и созидательным сельскохозяйственным трудом.

Доминион

Выход этой карточной игры — большое событие в настольном мире, ведь её создатель Дональд Ваккарино в 2008 году изобрёл принципиально новую игровую механику. «Доминион» собрал множество наград, был локализован в трёх десятках стран, оброс дополнениями и сделал своего автора востребованным гейм-дизайнером. И всё благодаря колодостроению.

Игра состоит из 500 карт. Перед партией надо выбрать 10 колод из 25, так что даже базовая коробка обладает большой вариативностью и реиграбельностью. В свой ход базово можно совершить только одно действие и одну покупку новой карты в личную колоду с помощью пришедших в руку карт. В центре стола раскладывается рынок из выбранных в начале партии игровых колод, любые карты из которых можно приобретать. Каждый вид карт уникален: одни дают совершать больше действий в свой ход, другие — купить больше новых карт, третьи — набрать больше карт в руку, четвёртые — атаковать соперников, пятые — защиту от атак, шестые — победные очки…

На первых порах глаза разбегаются, и нащупывать сильные комбинации приходится методом проб и ошибок. Но уже через несколько ходов, добавив в свою колоду пяток-другой новых карт, вы начинаете ощущать их синергию. Разыгранные друг за другом в правильном порядке, они могут позволить игроку делать в разы больше действий и покупок. Вся партия длится около 30 минут, так что даже потерпев поражение, хочется тут же взять реванш и попробовать другие карточные комбинации.

Игра престолов

Настольная стратегия по книгам Джорджа Мартина вышла за несколько лет до начала сериала и первые годы была широко известна только в узких настольных кругах. С появлением сериала всё изменилось: ведь игра позволяла почувствовать себя в самой гуще событий Вестероса и ощутить эту неповторимую атмосферу интриг и предательства.

Поле игры представляет из себя карту Семи Королевств: Дорн на юге, Стена Ночного дозора на севере. Каждый игрок берёт под управление Великий дом: Старков, Ланнистеров, Баратеонов, Грейджоев, Тиреллов или Мартеллов. После смерти короля эти династии вступают в жесточайшую борьбу за Железный трон. Им предстоит собирать, перебрасывать на разные стороны континента и посылать в атаки армии, совместными усилиями отражать нападения одичалых и бороться за влияние при дворе.

Играя в одиночку против всех, победить практически невозможно. Условия игры располагают к тому, чтобы заключать союзы и выступать объединёнными силами против особенно могущественных соперников. Но не забывайте — это всё-таки «Игра Престолов». Союзы заключаются лишь на словах, а на войне все средства хороши. Механика тайной отдачи приказов всем войскам одновременно позволяет в удобный момент нанести неожиданный удар в спину бывшим союзникам и единолично сесть на Железный трон!

Descent: Странствия во тьме (2-я редакция)

Самый популярный настольный dungeon crawler (то есть игра про исследование командой героев подземелий и уничтожение там целых популяций монстров) тоже появился в России стараниями Hobby World.

От многочисленных конкурентов по жанру Descent отличается несколькими важными особенностями. Во-первых, действие происходит в фэнтези-мире Терриноте: его для своих игр специально создала компания Fantasy Flight Games. Он стал ареной множества игр FFG (кроме «Странствий во тьме», на русском языке также выходили Runebound и «Герои Терринота»), так что у мира уже сложилась подробная эпическая история. Descent позволяет пройти кампанию из почти 20 сценариев и своими руками свершить события, влияющие на судьбу всего Терринота. Ну а если собираться так часто у вашей компании не получается, то разыграйте приключения отдельно.

Во-вторых, в игре может быть от двух до четырёх героев, но их поход невозможен без Тёмного Властелина — игрока, который встанет на сторону зла и возьмёт на себя управление монстрами. В современных настольных играх такая система всё больше уходит в прошлое, ведь многим не нравится играть против всех. Но стоит признать: ни один «Властелин-автомат» так и не проявил себя лучше, чем живой. Специальная колода карт даёт игроку-Властелину возможность устроить массу неожиданных подлянок, а героям приходится постоянно выбирать слова при обсуждении дальнейших планов. Сюжет ветвится в зависимости от того, кто одерживает верх, обе стороны могут получить могущественные артефакты, да и концовка всей этой истории совершенно не обязана быть счастливой.

Особняки безумия / Властелин Колец: Странствия в Средиземье

Эти игры занимают в нашем списке одну позицию, поскольку они как раз решают главную проблему Descent — то, что кому-то необходимо играть за сторону зла. Управление монстрами здесь берёт на себя электронное приложение для телефона или компьютера. Перевести такое приложение на русский язык — монументальный труд!

Некоторым игрокам подобное решение пришлось не по вкусу, и их можно понять: мы садимся играть в настольные игры в том числе ради того, чтобы отдохнуть от гаджетов. Но для других приложение стало способом избавиться не только от нелюбимой роли Тёмного Властелина, но и от лишних перемешиваний карт, жетончиков и прочих компонентов. Ведь приложение обычно не только управляет действиями монстров, но и берёт на себя розыгрыш случайных событий. А ещё через приложение очень удобно добавлять новые сценарии и целые DLC-кампании. «Это уже почти полностью компьютерная игра», — говорят одни. «Нет, пока мы сидим вместе за одним игровым столом», — отвечают другие.

Какую игру с приложением предпочесть — дело вкуса. «Особняки безумия» вновь погружают нас в лавкрафтианские ужасы, наполненные культами Древних богов. Здесь нашлось место и детективным, и приключенческим сценариям, а исследования и бои вновь построены на механике проверки навыков через броски кубиков. В «Странствиях в Средиземье» случайностей меньше — там мы не бросаем кубы, а вытягиваем карты из личной колоды навыков, которую сами же и прокачиваем в ходе кампании. А ещё тут можно взять на себя роли тех самых героев саги Толкина: Арагорна, Леголаса, Гимли, Бильбо и других. Но сюжет не повторяет события книг, так что развитие этих историй зависит только от вас!

Звёздные войны: Восстание

Самая высоко оценённая настольная игра о далёкой-далёкой Галактике (на данный момент занимающая восьмое место в главном топе сайта Board Game Geek), а по совместительству ещё и одна из лучших дуэльных игр. Один из игроков берёт на себя управление героями из Альянса повстанцев, его соперник выступает на стороне Империи.

Игра за каждую из сторон требует своего стиля. У повстанцев мало армий и флота, они не выдержат открытого противостояния с Империей. Поэтому их тактика — скрытность, партизанская война и поиск поддержки у местного населения для разжигания полномасштабного мятежа. Имперцы, наоборот, очень сильны, под их властью на начало партии уже множество звёздных систем, а потому они без труда строят оружие и набирают солдат. Но силы приходится разделять и рассредоточивать по всей Галактике, чтобы найти тайную базу повстанцев — без этого победы не видать.

Благодаря такой асимметрии играть в «Восстание» интересно даже тем, кто не знаком с историей франшизы «Звёздных войн». Но поклонникам саги Джорджа Лукаса игра доставит особенное удовольствие. Ведь они берут под своё управление легендарных героев классической трилогии и не просто видят со стороны, а принимают непосредственное участие в событиях фильмов. Похищение планов Звезды смерти, поиск магистра Йоды, сражение с Дартом Вейдером — всё это разворачивается прямо на игровом поле.

Ужас Аркхэма: карточная игра

Ещё один, но совершенно иной «Ужас Аркхэма» в нашей подборке — представитель жанра Living Card Game (живая карточная игра, ЖКИ). От обычной карточной игры её отличает то, что комплектация базовой коробки — только начало. После её выпуска игра «живёт» и развивается — выходят новые дополнения, и каждое продолжает сюжет и развивает общую историю мира, которому грозят мрачные культы и древние боги. В базовой коробке вы найдете кампанию из трёх сценариев, связанных в единый сюжет, но она — по сути, лишь знакомство с механиками. Если эти три сценария увлекут вас и вам захочется добавки — поздравляю, вы на крючке ЖКИ.

Такая система позволяет в карточной игре рассказывать целые истории, многим из которых позавидуют голливудские фильмы. Сценарии могут различаться механиками и условиями победы, а потому каждый раз интересно, что же ждёт отважных сыщиков на этот раз. Игроки, для которых важна сюжетная составляющая, будут в восторге. Но есть и минус — если вы серьёзно подсядете, то лучше не думать, сколько денег в итоге придётся потратить на игру со всеми дополнениями, ибо сумма эта страшнее Азатота.

На сюжете достоинства игры не заканчиваются. Внутри вас ждёт кооперативная игра для одного-двух человек с элементами колодостроения. Игрокам предстоит собирать собственные колоды (карты, которые они могут добавлять, зависят от выбранного класса), чтобы успешно сражаться с монстрами, искать улики в различных локациях и — сценарий за сценарием — двигаться к эпической развязке истории.

Мрачная Гавань

Монументальная «игра мечты» от Айзека Чилдреса, который решил, что в одной коробке его творения будет всё, что он любит: подбор команды героев с уникальными умениями, разнообразные враги с продуманными особенностями поведения, глубокие тактические бои, развитие города, интересный сюжет… А ещё — новый, неповторимый фэнтези-мир с существами, созданными самим Айзеком, а не профессором Толкином 70 лет назад.

Пользователи «Кикстартера» поверили в идею, и «Мрачная гавань» увидела свет в 2017 году. Она превзошла все ожидания! Огромная 9-килограммовая коробка набита под завязку: в игре 30 двусторонних тайлов местности, 240 противников, 450 жетонов, более 1700 карт, 17 абсолютно разных героев, 95 сценариев в книге приключений! Именитым издательствам этого хватило бы на издание базы и как минимум пяти дополнений, но такого подхода Чилдрес хотел избежать: его детище изначально планировалось законченным и дополнений не требующим. Позже, после многочисленных просьб фанатов, прошедших «Гавань» полностью, он всё-таки выпустил небольшое необязательное дополнение «Забытые круги».

Но не число компонентов уже несколько лет держит «Мрачную Гавань» на первой строчке рейтинга BGG. Чтобы игроку хотелось пройти столько сценариев, процесс должен затягивать. По сути, геймплей игры — это решение тактических задач (чаще всего «убить всех врагов») с помощью доступных карт действий. Игроки перед началом раунда выбирают из колоды своего персонажа две карты, каждая из которых разделена на верхнюю и нижнюю половины. Когда наступает ваш черёд ходить, нужно на двух выбранных картах применить одно «верхнее» и одно «нижнее» действие. Это могут быть ближние или дальние атаки, передвижение, наложение состояний, заклинания и так далее.

При этом менять планы можно буквально на ходу, ведь враги могут нарушить их. Ничто не мешает с помощью двух тех же самых карт совершить другие действия, выбрав противоположные половинки. Такая гибкая система добавляет «Мрачной Гавани» вариативности и глубины, заставляя анализировать ситуацию на поле каждую минуту.

Сумерки империи

Ещё одна огромная коробка от Hobby World, в которой на сей раз скрываются не приключения в фэнтези-мире, а космическая 4Х-стратегия (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). О партиях в «Сумерки империи», которые могут длиться от четырёх до десяти часов, ходят легенды. Тем не менее участники обычно совершенно не жалеют о потраченном времени: наоборот, планируют повторить, попробовав другие фракции и стратегии!

В «Сумерках империи» 17 уникальных рас вступают в борьбу за галактический престол. У каждой из них — уникальные возможности развития технологий и пути к победе. Игрокам предстоит торговать, договариваться и воевать друг с другом, чтобы заработать десять победных очков. Кто-то готовит флоты и армии, кто-то активизирует свои политические связи в Галактическом совете, а кто-то надеется купить путь к власти.

Игровой процесс наполнен не только космическими баталиями, но и оживлёнными дипломатическими переговорами, в ходе которых принимаются новые законы, даются обещания и заключаются союзы. Всё для того, чтобы выполнить цели, дающие победные очки (в игре десять общих и две секретные цели у каждого игрока). Задачи самые разнообразные: военные, научные, дипломатические.

А ещё в «Сумерках империи» очень проработанный игровой мир (не зря это уже четвёртое издание легендарной стратегии): в коробке есть отдельный буклет, посвящённый истории галактики.