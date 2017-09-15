Последний оплот человечества атакован Красным легионом Кабал. Странник покорёжен, Последний город разрушен, а стражи лишились источника бессмертия — Света. Кажется, битва проиграна. Но в бойцах сопротивления загорается искра надежды, когда к одному из воинов возвращается сила Света. Он решает найти разбросанных по Солнечной системе лидеров Авангарда и вместе с ними дать отпор врагу.

Жанр: MMO-шутер с видом от первого лица

Разработчик: Bungie

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Платформы: PS4, Xbox One, PC (выйдет позже)

Играли на: PS4

Похоже на:

Tom Clancy’s The Division (2016)

Destiny (2014)

Destiny стала первым высокобюджетным шутером, в котором одиночная кампания, кооперативное прохождение и PvP-битвы образовывали органичную экосистему. Игрок получал возможность переключаться между режимами — при этом боевая механика не менялась, а инвентарь и система накопления опыта были общими. В Destiny были режимы на любой вкус, и каждый находил то, что ближе ему. С технической точки всё было идеально: по боевой системе игра не уступала лучшим онлайновым шутерам, а первоклассная картинка и выдающийся графический дизайн создавали уникальную футуристическую атмосферу. У игры появилась огромная армия поклонников, которые буквально поселились в новом виртуальном мире. Нашлось, правда, и множество противников, утверждающих, что Destiny — раздутая пустышка. При этом и те, и другие сходились в двух мнениях: сюжет, несмотря на эффектный мир, здесь ужасный, а контент быстро себя исчерпывает — со временем игра сводится к рутинному перепрохождению одного и того же квеста ради получения более мощных предметов. Чтобы это исправить, разработчики каждый год выпускали дополнения — но они были дорогими и тоже быстро заканчивались.

Спустя несколько лет, когда оригинал успел надоесть даже преданным поклонникам, появилась Destiny 2. Анонсировав её, разработчики обещали исправить недостатки, добавив сюжетно-ориентированную кампанию и много нового контента. Однако оба обещания они так и не сдержали. Фактически Bungie перевыпустили первую Destiny, обнулив статистику и представив версию для PC.

Сюжетная кампания Destiny 2 строится по стандартному сценарию — герои объединяются, чтобы дать отпор могущественному врагу. Ни интриги, ни ярких сюжетных поворотов, ни развития вселенной в игре нет. Практически все сюжетные задания представляют собой знакомую по оригиналу коридорную беготню с отстрелом набегающих пришельцев. Исключениями стали начальная миссия, показанная в выставочных демоверсиях, и финальная — только в них есть заготовленные зрелищные сценки, уникальные локации и сюжетные повороты. Кажется, у разработчиков просто не было времени на создание чего-то принципиально нового, поэтому они ограничились косметическими изменениями. Сохранили старое оружие, старых монстров, старый интерфейс — и добавили где-то по мелочи. Даже локации, кроме Земной, кажутся переделками старых.

Несмотря на минимум нововведений, Destiny 2 сохранила достоинства оригинала

Но, несмотря на минимум нововведений, Destiny 2 сохранила достоинства оригинала — и этого уже достаточно, чтобы в нее было интересно играть. Отточенная за несколько лет игровая механика приблизилась к идеалу — всё выверено, логично и интуитивно. Особенно свежо выглядит обновлённый PvP-режим. В первой части он напоминал мультиплеер Call of Duty или Battlefield и выглядел как суматошные бои на средних размеров картах. Но поскольку в игре преобладала сильная кооперативная составляющая, разработчики стали развивать PvP-режим в сторону командных боёв. Теперь это напряжённые сражения 4 на 4, проходящие на скромных по площади картах и требующие высокой кооперации.

В целом Destiny 2 производит положительное впечатление — всё-таки это очень качественный ААА-боевик. Поклонникам оригинала он определенно понравится, хотя мнение противников точно не изменит. Если же вы не играли в оригинал — обязательно познакомьтесь со второй частью, потому что равнодушных Destiny 2 не оставляет.

Итог: В Destiny 2 слишком мало нововведений, чтобы она называлась полноценным сиквелом, — это скорее перезапуск в новых декорациях и с улучшенным балансом. Но этого достаточно, чтобы оставаться первоклассным онлайновым шутером.

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