Обзор Indiana Jones and the Great Circle. В поисках утраченного восторга

Мои ожидания от Indiana Jones and the Great Circle были скромными: ну, наверное, получится плод не слишком пылкой любви Tomb Raider и Uncharted со слабыми вайбами оригинальных лент Спилберга. Но уже спустя пару часов после начала игры стало понятно, что я крупно ошибался. И почаще бы так ошибаться!

Чуи, мы дома!

Начинаются похождения доктора Джонса вполне ожидаемо: нам буквально покадрово воспроизводят первую сцену из «Поисков утраченного ковчега» с походом за золотым идолом. По совместительству это ещё и обучение — нас знакомят с базовыми механиками перемещения и работы с кнутом, которым, как и в фильмах, можно цепляться за всякие выступы.

Дальше выясняется, что эта сцена — просто сон-воспоминание, и обучение продолжается уже на уровне в университете, где Индиана читает студентам лекции. Тут мы будем осваивать самолечение, поиск предметов и основы рукопашного боя. Воссоздана локация с вызывающей священный трепет тщательностью — в лекционном зале можно даже найти парту той самой поклонницы Джонса, на которой есть вырезанное ножом сердечко и тематическая записка для тех, кто с ходу не вспомнит эту взбалмошную особу. Помимо лент Спилберга этот уровень навевает ассоциации ещё и с замком из Hogwarts Legacy — богатым и уютным пространством, дышащим своей магией и тайнами.

Ещё сильнее это ощущается в Ватикане — первой большой локации. Здесь уже не столько обучают нас, сколько дают нам поиграть в своё удовольствие. Сикстинская капелла, Апостольский дворец и прочие знаковые места воссозданы очень здорово — и именно тут начинаешь понимать, что перед тобой действительно игра про исследование, а не про «влезь на вышку и зачисти пять аванпостов». За каждым поворотом — тайна, которую можно и нужно разгадать, в каждом подземелье — россыпь древних артефактов, которые только и ждут, когда ты их наконец найдёшь, а в каждом побочном задании — безграничная любовь сценаристов к первоисточнику и желание подарить игроку что-то новое.

Загадки в темноте

На фоне современных приключенческих игр с открытым миром вроде Tomb Raider, Far Cry, Assassin’s Creed и даже Horizon «Великий круг» резко выделяется подходом к активностям. Нас не стараются чем-то занять на очередные десятки часов, расставляя по карте однотипные точки интереса, — нам именно что дарят приключения ручной работы. Да, их куда меньше, но какие же сильные эмоции одни вызывают! Я решил абсолютно все игровые загадки, включая главную финальную, и в игре нет ни одной сделанной лениво или под копирку. Даже у вроде бы похожих задачек есть уникальные подвыверты — разработчики вообще не стесняются тебя удивлять.

Один раз в призовом сундуке, запертом на кодовый замок, меня вместо награды ожидала гора динамита, который поджигался в момент открытия. Для решения другой загадки надо было выиграть партию в настольную игру и составить код из последовательности победных ходов. В третьей требовалось подобрать кодовое слово по таблице с шифром квадрата Полибия, вот только исходная комбинация была в письме, написанном от руки, и его автор ну очень похоже писал буквы А и О, которые как раз и были важны для решения задачи. Каждая загадка запоминается своей уникальностью, и в игре ну очень много моментов, врезающихся в память. Она состоит из них практически на 100%!

Кроме того, большую часть загадок не получится решить просто в уме: вам понадобятся исходные данные из игровых записок и собственный блокнот, чтобы провести нужные сопоставления. Это феноменально работает на игровое погружение — у Индианы Джонса журнал для заметок, у тебя тоже блокнот или записная книжка, и вы вместе корпите над решением очередной задачки.

Сюжетные головоломки тоже хорошие и разнообразные, в духе оригинальных лент — с масштабом, выдумкой и, разумеется, далеко за гранью возможностей древних инженеров. Невозможно не похвалить общий уровень этих загадок — он просто идеален. Игра нигде тебя не душит — ни длинными нудными платформенными сегментами, ни чрезмерной заумью, — но притом не водит за руку и не подкидывает слишком простых задач. Например, если надо выследить кого-то по отпечаткам следов — вы будете своими глазами искать на земле эти самые следы, никаких тебе детектив-режимов с подсветкой нужного. Да, вы потратите на это массу времени, несколько раз собьётесь, потеряв след из виду, но всё равно в итоге справитесь и получите желанную награду.

В принципе, в Great Circle можно включить показ значков заданий, как в современных играх, но я советую приберечь эту опцию только для сбора коллекционных предметов: в сюжетных гробницах и побочных квестах куда интереснее искать всё самому. Чтобы игрокам не пришлось мучиться в поисках каждого предмета и мытарствовать по сетевым гайдам, в игре можно покупать буклеты со схемами расположения вещей, так что вы сможете отыскать всё нужное на всех локациях за пару-тройку десятков часов. У меня на получение вообще всех достижений ушло одно прохождение и менее 50 часов времени.

Один из трёх

Но бывают иногда моменты, когда ты просто не понимаешь, чего конкретно игра от тебя хочет. Больше всего запомнилась кулачная схватка с полубоссом по колено в воде. Вот мы поговорили в процессе драки, вот я его отправил в нокдаун — раз, другой, третий, — но драка никак не заканчивается, и с арены не выбраться. Начинаешь искать какие-то предметы в окружающей среде для взаимодействия, прикидывать — может, надо, чтобы он тебя куда-то отшвырнул, даже доставать рандомные вещи из инвентаря — но драка всё продолжается. А оказывается, для победы надо использовать строго определённую связку приёмов много раз подряд, уложив противника таким образом раз пять, а то и восемь. Это при том, что одним из приёмов я обычно не пользовался, да и в обучении написано, что он здесь работать не должен!

Вообще боевая система тут скорее фановая, абсолютно в духе фильмов. Большая часть игровых ситуаций не предполагает прямой конфронтации с врагами — Джонс предпочитает стелс: и стандартную игру в прятки с обезвреживанием врагов и утаскиванием тел в укромные углы, и социальный с переодеванием. На обычной сложности враги не блещут умом и хорошим зрением, но если вы желаете вызова для своего внутреннего Сэма Фишера, то можете в любой момент поднять планку. Аналогично, если вам больше по душе не сидение за ящиками и запоминание маршрутов патрулирования, а бравое махание кулаками и стрельба — скручивайте настройки силы врагов на минимум и проходите Great Circle как разухабистый экшен. «Великий круг» достаточно иммерсивен, чтобы настроить тот жанр, который вам больше по душе, и не блокирует для вас достижения за эксперименты с ползунками сложности. Про ползунки я не просто так говорю — в сложности можно настроить отдельно практически каждый аспект, включая уже упомянутое выше постоянное отображение на экране целей заданий.

Кроме того, если только вы не зажаты в кишке какой-нибудь гробницы, есть несколько путей: обычно вы всегда можете выбрать между прямой конфронтацией, прокрадыванием и альтернативным маршрутом, который предполагает ползание и подтягивание на кнуте. Частенько сюда ещё добавляется опция вернуться попозже, разжившись нужным костюмом, чтобы спокойно заняться своими делами на глазах у ничего не подозревающих фрицев. Но это больше актуально для вылазок на вражескую территорию, а так в заданиях вам чаще придётся разгадывать загадки в древних захоронениях.

В итоге вместо ещё одной Tomb Raider мы получили эдакую смесь Thief c Wolfenstein: от первой здесь геймплейные акценты, а от второй — стилистические. Но больше всего игра похожа именно на оживший фильм про Индиану Джонса. Причём не на «Храм судьбы» или «Королевство хрустального черепа», а на идеальный сиквел «В поисках утраченного ковчега». Тут и сюжет про борьбу с фашистами (на этот раз в основном итальянскими), и жутковатый злодей, и отличные диалоги, и уморительные геймплейные ситуации (например, будучи зарытым по шею в песок, Инди должен дуть на скорпионов, которые его атакуют), и тайны древних цивилизаций. Даже постановка камеры в кат-сценах намеренно повторяет манеру съёмки Спилберга! Авторы настолько любят оригинал, что смогли создать произведение с точно такой же атмосферой и уровнем креатива — пусть в другом медиуме. И куда длиннее.

Но если вы хотите просто пробежать игру за пару вечеров, как Uncharted, строго концентрируясь на сюжете, — так тоже можно, сбор книжечек и побочных артефактов совершенно не обязателен.

Тонкости и толстости

Конечно, в современной игре должна быть прокачка героя. Но даже в её рамках разработчики показали, что основной акцент у них — на приключениях. В «Великом круге» мы будем находить книжки, обеспечивающие нас навыками: дополнительной полоской здоровья, повышением урона от какого-то типа оружия, более скоростным взбиранием по кнуту. Навык из книжки нужно купить за специальные очки приключений, которые зарабатываются не за победу над врагами, а за прохождение побочных миссий, отыскивание артефактов, записок и удачные снимки на фотоаппарат. Да, у нас тут боевик с потасовками и стрельбой, но ни тем, ни другим не приходится заниматься регулярно, их количество в игре можно свести к минимуму. Это, наверное, главное отличие Indiana Jones and the Great Circle от Uncharted. А ещё у приключений доктора Джонса совершенно иной, неспешный темп, который выделяет её на фоне других современных приключений и роднит с оригинальными фильмами.

Ещё в «Великом круге» есть странноватая механика с едой: мучное добавляет броню, а фрукты — дополнительную выносливость. Выносливость тратится на бег, всевозможные карабканья, но чаще всего — на удары в рукопашных схватках. И вот какая штука: в отличие от здоровья, которое мы стараемся не терять, выносливость мы постоянно расходуем. И дополнительный уровень стамины постоянно слетает, буквально после каждого усилия. Вам нужен именно что полноценный прирост числа постоянных полосок выносливости и скорости её восстановления, а с этим помогут только книжки с навыками. В итоге к середине игры фрукты годятся разве что для отвлечения врагов, а на первых этапах лопать клетчатку есть смысл только перед затяжными кулачными схватками.

Я уже говорил про иммерсивность, и она здесь проявляется не только как высокая степень геймплейной свободы, но и как погружающий аспект. Почти каждое действие сделано максимально тактильно: чтобы съесть фрукт или полечиться бинтом, надо взять его в руку и использовать, для открытия замков нужно взять в руку ключ (одна кнопка), использовать на двери (вторая), а потом ещё зачастую и провернуть его в замке (третья). Оружие выпадает из рук при вскарабкивании на лестницу, а двуручные образцы — ещё и при протискивании через узкие места. Всё это рождает менеджмент предметов: забрасываешь факел наверх перед подъёмом по приставной лестнице, прокидываешь двуручный молот через дырку в стене, чтобы проползти по узкому проходу, подобрать его и сломать секретную стену, стараешься не тратить всякие инструменты и сковороды просто так на локациях, где есть сундуки с замками — ведь сбить такой можно только металлическим предметом или метким выстрелом.

Тратить тут не случайное слово: рукопашное оружие очень быстро теряет свою прочность при ударах по противнику и оглушениях и в конце концов ломается. Лопаты хватает на драку с двумя-тремя фашистами, а вот бутылкой можно усыпить только одного, да и то если подкрасться к нему сзади. В итоге бегаешь по вражеским базам на корточках от одного противника к другому, жонглируя бутылками, молотками, мухобойками, гитарами и какой-то кухонной утварью, и со смачным хрустом вырубаешь всех этих солдат одного за другим. Абсурдно, но весело и увлекательно.

Есть у Джонса и фирменный револьвер, но это вообще не аргумент в большинстве споров. Во-первых, патронов к нему критически мало. Во-вторых, при использовании он создаёт столько шума, что враги сбегаются со всей локации и ситуация становится только хуже. Тогда зачем револьвер нужен? Именно для того, чтобы разыгрывать ту самую культовую сцену: если вам предстоит схватка с одиночным, но массивным противником, его проще пристрелить. Более того, в игре есть момент, когда эту сцену воспроизводят практически дословно, только вместо бугая-араба с ятаганом там японский лётчик с вакидзаси.

Полная шляпа!

А вот чего в Indiana Jones and the Great Circle почти нет, так это сложных длинных карабкательно-прыгательных этапов. Почти — потому что парочка сюжетных заданий в духе «я у мамы скалолаз» всё-таки есть, но и там в MachineGames придумали свои изюминки. Ещё в одном месте разработчики просто выстёбывают эту тему, помещая полосу препятствий с качающимися маятниками, вот только половина из них уже сломалась от старости. Игра почти везде старается помогать, корректируя прыжки в правильную сторону, и прямо-таки замечаешь те места, где по какой-то причине эту опцию не добавили, ну или ты сам неверно оцениваешь расстояние, пытаясь совершить прыжок за гранью возможного. В общем и целом Great Circle предпочитает испытывать твой интеллект, а не ловкость, что радует.

Great Circle не только прекрасная игра с позиции геймплея — это ещё и визуально безумно красивый проект. Роскошные архитектурно локации колледжа и Ватикана в духе Hogwarts Legacy, страшные — и очень разные! — итальянские склепы, египетские гробницы и тайские храмы, завораживающая зелень джунглей из пролога — тут у нас настоящее пиршество для глаз. Правда, у этой красоты есть цена в виде более чем солидных системных требований. А всё потому, что перед нами проект, целиком и полностью сделанный на технологии Ray Tracing — свет используется даже в некоторых головоломках. Да, это позволило левел-дизайнерам сделать куда больше красивых мест, не тратя времени на составление карт освещения, но, если вы играете на компьютере, вам нужно иметь действительно хорошее железо. Я едва-едва втиснулся в минималки и регулярно имел 40 кадров в секунду с просадками до 4 во время сохранений. Но даже на минимальных настройках каждая вторая локация просилась на скриншот.

Музыка в игре настолько органичная и так ловко вторит фильмам, что я до последнего верил, будто слушаю чистейшего Джона Уильямса. Снимаю шляпу и бросаю на пол хлыст перед композитором Горди Хаабом! Со звуком тоже поработали отлично — он прекрасно добавляет масштаба происходящему, есть даже крик Вильгельма в одной из сцен. Отдельно спасибо простуде фрицев: по кашлю и чиханию легко отслеживать перемещение солдат на слух. Отличная находка, потому что, если бы все враги регулярно бормотали себе под нос, это выглядело бы очень странно. Отдельное классное решение — это задний фон меню: для него просто выбирается сцена из текущего сохранения. Ты нажимаешь «играть», и меню просто исчезает, а камера перемещается в вид от первого лица. Так и загрузка маскируется, и картинка каждый раз новая. Изящно!

С точки зрения глюков релиз выглядит почти безупречно, но в этом «почти» скрыто много боли. Облажались те люди, кто отвечал за скрипты, — в итоге в релизную версию просочилось несколько глюков, блокирующих возможность проходить игру. Это вдвойне неприятно, если учесть, что в Great Circle нет ручных сохранений. Лично у меня на побочной миссии сломался скрипт поведения напарника, из-за чего я не смог продвинуться дальше. Спасло одно из двух резервных сохранений, и я потерял только 30 минут прогресса, а не 25 часов. В другой раз у меня не сработал скрипт с ключевой кат-сценой в Ватикане, в результате чего я пропустил существенный кусок истории и с удивлением открыл его для себя, когда вернулся в нужную комнату и случайно активировал триггер (уже после прохождения всего сюжета). Другим повезло ещё меньше — кому-то попался мерзкий баг со сбросом настроек управления, из-за которого переставал работать хлыст. Тут уже ничего не спасает — или ждать патча (не факт, что он это поправит), или начинать игру заново. В итоге Indiana Jones and the Great Circle или работает идеально, или ломается начисто.

А ещё в «Великом круге» есть секретное послесловие к концовке, для разблокировки которого нужно собрать практически все древние артефакты и решить настоящую царь-головоломку. Кто-то посчитал этот главный игровой секрет слегка разочаровывающим, но меня он порадовал. В конце концов, что может быть ценнее в приключенческой истории, чем ещё одна крупица информации о сюжете? Да ещё и совмещённая с пасхалкой, отсылающей к обложке альбома Rammstein!

Что сказать в качестве заключения? Общие эмоции от Indiana Jones and the Great Circle — не просто удовольствие, я скорее счастлив. Нежданно-негаданно под крылом Bethesda Softworks родилась чистокровная приключенческая игра про поиск секретов и разгадывание тайн, идеально воспроизводящая атмосферу любимых частей Индианиады. При этом не сказать, что в MachineGames нашли революционные подходы — они взяли идеи, которым уже по 10 – 20 лет, но собрали из них уникальную игру, от которой сложно оторваться. Обидно, что Microsoft не спешит рекламировать этот выдающийся проект и продажи заставляют желать сильно лучшего. Эту вопиющую несправедливость надо исправлять!

Чистое и незамутнённое приключение, настоящий самородок среди проектов с открытым миром. Если у вас есть нужная консоль или хороший игровой компьютер, то не пожалейте времени на этот проект. Если нет, то поставьте себе зарубку обязательно пройти Great Circle, когда они появятся.

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