Вернувшийся с того света следопыт Талион и мстительный призрак легендарного эльфийского мастера Келебримбора продолжают бороться с неисчислимыми полчищами Саурона. Они создают новое Кольцо власти, однако коварная паучиха Шелоб крадёт его и заставляет героев выполнять её указания. Первым становится защита Минас Итиль, последней гондорской крепости в Мордоре, и хранящегося в ней палантира.

Средиземье: Тени войны Жанр: приключенческий ролевой экшен

Разработчик: Monolith Productions

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Играли на: PS4

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Чего обычно ждут от сиквела хитовой игры? Примерно того же, что было раньше, но больше, круче, красивее и с какими-нибудь новыми фишками, чтобы игра производила впечатление новой части, а не DLC-переростка. Поэтому логично, что, создавая продолжение для своей нашумевшей игры, Monolith Productions не пошли на какие-то радикальные перемены и эксперименты, а отполировали до блеска старые наработки.

Главный козырь «Теней Мордора», система заклятых врагов, теперь смотрится ещё эффектнее. Как и раньше, герой сталкивается не с безликой толпой, а с организованной армией орков. Ей управляют командиры, которые становятся сильнее и продвигаются по службе, стоит им убить героя. У каждого из командиров есть определённый класс и способности, силы и слабости, вещи, способные привести в ярость или напугать. Система создаёт для каждого из них уникальную внешность, имя и несколько реплик, которые, как ни удивительно, зачастую превращают обычного, по сути, монстра в интересного персонажа. Даже будучи поверженными и обзаведясь парой свежих шрамов и протезов, орочьи командиры продолжают преследовать следопыта и при каждой встрече в красках рассказывать, как они жаждут с ним расправиться. Они устраивают засады, нападают группой, убегают, почувствовав близость поражения, или же гордо умирают, завещая братьям отомстить за себя. Это делает мир игры живым и непредсказуемым: здесь враги не ждут, когда герой почтит их своим вниманием, а сами ищут с ним встречи.

Способов фигурной нарезки орков и прочих врагов тоже предостаточно. Талион вооружён мечом и луком и постепенно учится различным впечатляющим приёмам. Тут и возможность бить по области, и замораживать врагов, и зверски убивать из засады. И у каждой способности есть по три дополнительных навыка. Активным может быть только один, но переключать их можно в любой момент, меняя тактику прямо во время сражения. Бои в «Тенях войны» затягивающие, разнообразные и чертовски зрелищные. Хотя игра радует глаз и за пределами боевых сцен. Талион эффектно взмывает ввысь по стенам крепостей, меняет направление прыжков прямо в воздухе и спокойно спрыгивает с любой высоты. Ассасинам остаётся только позавидовать его талантам.

Бои в «Тенях войны» затягивающие, разнообразные и чертовски зрелищные

Особый подход потребуется в бою с местными боссами — назгулами, или, например, балрогом. Они и смотрятся шикарно, и позволяют в полной мере ощутить значимость и силу героя. А вот поистине эпический масштаб событий можно ощутить благодаря главному нововведению сиквела. Благодаря новому Кольцу власти Талион научился подчинять орков себе и собирать из них армию. Её бойцов можно прокачивать, отправлять на задания и, главное, использовать для захвата и удержания крепостей. Любителям рубить монстров, не отвлекаясь ни на что, такое нововведение может прийтись не по вкусу. Но оно действительно добавляет игре глубины. И великим тактиком или экономистом для управления своим отрядом быть не надо. Всё равно прямых команд орки не слушают — они выступают лишь группой поддержки для героя, решившего захватить очередную твердыню. Причём выбор, ломиться напролом в кишащую врагами крепость или же ослабить противника диверсиями и тихо добить, остаётся за игроком. Плохо только, что финальная часть игры сплошь состоит из битв за крепости, и довольно сложных. И для них приходится долго и нудно собирать армии.

К тому же у разнообразия игрового процесса есть предел. Хотя локации игры различаются по виду, обитают в них всё те же орки, тролли, звери-карагоры и ещё горстка мордорских тварей. Это можно объяснить следованием канону — бестиарий у Толкина был не слишком обширным, — но впечатление от этого лучше не становится. Не блещут разнообразием и задания, как основные, так и побочные. Талион следует за важными для сюжета героями, преследует и убивает врагов, попутно собирая артефакты. Никаких тебе вариантов развития сюжета или оригинальных многоступенчатых квестов. Побоища чередуются с новыми порциями истории — эпичной и достаточно интересной, но не вызывающей эмоционального отклика. Настырные орки-командиры с забавными описаниями подчас запоминаются лучше, чем повороты сюжета.

Итог: достойное, хоть и не идеальное продолжение амбициозного приключенческо-ролевого боевика. Monolith Productions смогли сделать суровый Мордор более красочным, Талиона — более ловким, а случайно созданных орков-командиров — более живыми и колоритными, добавили крутых боссов и битвы за крепости. Но выбор врагов и заданий так и остался скудным, из-за чего игра может наскучить, особенно под конец.

Несите ваши денежки В «Тенях Мордора» можно купить наборы высококлассных предметов экипировки и наборы союзников за реальные деньги. Прохождение эти наборы упрощают, особенно под конец игры, но, к счастью, их покупка совсем не обязательна. Подчинять себе орочьих командиров и выбивать из них вещи самостоятельно гораздо веселее! Но сама идея доплачивать за предметы в игре, и без того отнюдь не бесплатной, не радует. Хотя Warner Bros. Interactive Entertainment с Monolith Productions на этом поприще не первопроходцы. Микротранзакции уже были в Assassin’s Creed Unity, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands и ещё ряде однопользовательских игр.

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