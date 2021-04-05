Настольная игра «Отголоски». Люди вымерли, мыши унаследовали мир

Тип игры: ролевая, приключенческая Автор: Джерри Хоторн Художники: Джимми Ксия, Трежи, bimawithapencil Издатель: Plaid Hat Games Издатель в России: Crowd Games, 2021 Количество игроков: 2–4 (оптимальное — 4) Возраст игроков: от 14 лет Время игры: 90120 минут Похоже на: «О мышах и тайнах» «Плюшевые сказки» «Команавты»

Джерри Хоторн — автор настольных игр с очень узнаваемым стилем. Свою первую игру «О мышах и тайнах» он создал в 2012 году для дочери, которая очень любила рассказы о храбрых мышах. Это была настоящая волшебная сказка о принце Колине и его верных друзьях, превращённых злой колдуньей в маленьких грызунов. На протяжении целой кампании мыши исследуют закоулки замка, противостоят прихвостням колдуньи и ищут способ расколдовать короля.

Игра вышла спорной. С одной стороны, она погружала в сказочную атмосферу, рассказывала интересную историю (художественные вставки в книге кампании занимают много страниц) и могла увлечь и детей, и родителей. С другой стороны, из-за множества недостатков не все игроки добирались до концовки: взрослым быстро наскучивали броски кубиков на каждый чих персонажей, а дети не высиживали партии, длящиеся 2-3 часа. Тем не менее, к игре вышло два дополнения и отдельная тактическая игра «О хвостах и перьях», в которой грызуны сражались оседлав птиц.

А Джерри Хоторну, похоже, очень понравилась роль «настольного сказочника». Он стал пробовать разные сеттинги, добавлять механики, исправлять недостатки — но костяк его детищ остаётся неизменным. Это настольные ролевые приключения для детей и взрослых, в которых на протяжении нескольких сценариев рассказывается увлекательная история. Начиная с «Плюшевых сказок» (2017) одним из главных компонентов его игр служит книга приключений — она заменяет собой поле. Одна страница представляет собой красочную иллюстрацию локации, в которой сейчас находятся герои, а другая содержит описание её особых правил и событий. Это ещё сильнее создаёт впечатление, что игроки стали героями фантастической книги.

На коробке со свежей игрой от Джерри Хоторна «Отголоски» тоже крупными буквами написано «Приключенческая книга-игра» — и тоже красуется воинственная и грозная мышь.

Сюжетно «Отголоски» никак не связаны с «О мышах и тайнах», однако не удивимся, если окажется, что это тот же самый мир, только много столетий спустя. Вместо Средневековья с замками и рыцарями — постапокалиптический мир после таинственной Катастрофы, из-за которой исчезли все люди. Вокруг разруха, а грызуны, ящерицы, кошки и прочая живность пытаются выжить в этих суровых условиях.

Кстати, подняв крышку с этой брутальной, но милой иллюстрацией, вы наверняка будете приятно поражены. Первое, что бросается в глаза, — большое количество качественных миниатюр (в игре 23 крупных, хорошо детализированных фигурок), из которых особенно выделяется здоровенная кошка Дымка. Да и вообще все компоненты в игре отличного качества: плотные карты, жетоны всевозможных форм и размеров, а из специального картона складываются 7 коробочек для удобного хранения всего этого добра. И, конечно, гвоздь программы — книга приключений на сто с лишним страниц.

Каждая партия начинается с выбора миссии и подготовки персонажей, их предметов и навыков. Карта миссии направляет вас к определённому месту в городе, а путь к нему вы можете проложить самостоятельно. Каждая локация, которую вашей группе предстоит посетить на своём пути, — это разворот в книге приключений. Что там встретится — предсказать невозможно. Вас могут ждать сражения с врагами, переговоры с мирно настроенными незнакомцами, опасные путешествия через лужи или мусорные баки… Впрочем, постараемся обойтись без спойлеров, ведь этот необычный мир очень интересно исследовать самостоятельно. Авторы постарались сделать так, чтобы повторное посещение одних и тех же локаций всё равно приносило сюрпризы, — на каждом новом развороте берётся случайная карта встречи, которая может добавить врагов или запустить особые события.

В свой ход игрок случайным образом добирает на руку до 5 специальных карт и совершает с их помощью столько действий, сколько может и хочет. Это может быть движение, обыск, ближняя или дальняя атака, общение, экипировка предметами, активация способности или воодушевление (передача полезной карты другому игроку). Причём, глядя на набор своих карт, каждый ход придётся делать выбор, какие действия в данный момент принесут наибольшую пользу команде.

Зелёные карты дают мышам ловкость — с их помощью можно далеко передвинуться или выстрелить во врагов издалека. Красные карты наполняют силой — это ближние атаки или возможность передвинуть тяжёлый предмет. Синие карты — стойкость, они дают шанс защититься от вражеских атак. Жёлтые карты отвечают за интуицию, без них невозможно обыскать локацию. Наконец, белые карты — джокеры, их можно добавить к проверкам любого навыка.

А ещё в колоде будут попадаться чёрные карты, которые рано или поздно активируют врагов или какую-то опасность. Проводя любую проверку, игрок складывает номиналы сыгранных карт, добавляет значение, выпавшее на специальном кубике, и сравнивает итоговый результат со сложностью проверки. Если сумма больше или равна сложности — ваш грызун достиг успеха. Механика проверок на картах, а не на бросках кубиков, как было в «О мышах и тайнах», не сводит роль случая до нуля (вам могут просто не прийти в руку карты нужной масти), но делает игру гораздо более стратегической. Вы можете сохранить нужные карты на будущее или передать их товарищу.

Герои, которыми вы управляете, уникальны, и у каждого есть своя сильная сторона. Мезия, сын лидеров колонии, младше всех, поэтому отлично прячется, а острый глаз делает его лучшим стрелком. Хомяк Мастак — умелый изобретатель: он успешнее всех ищет детали и мастерит из них полезные вещички. Ворчунья — единственная морская свинка в колонии, она крупнее и сильнее всех остальных. А таинственная Тихоня обладает навыками врачевания.

Если ваши герои смогли выполнить цель миссии, они благополучно возвращаются домой, и наступает этап колонии. Первым делом вы получаете все положенные награды. Обнаруженные в ходе миссии зацепки продвигают вас по сюжету (зачитывается новый художественный фрагмент). Затем вы смотрите, не превысила ли группа лимит времени, выделенный на это задание. Если превысила — значит, колония какое-то время была беззащитна и на неё могли обрушиться неприятности. Какие-то, возможно, легко было отразить (например, злобные крысы планировали нападение, но, благодаря ранее построенному наблюдательному посту, врагов вовремя заметили). За другие придётся заплатить (если не было поста — крысы унесли часть вашей еды).

На специальном планшете колонии стрелками отмечается количество жителей, еды, зацепок, найденных полезных деталей и уровень боевого духа. И если без деталей и даже еды как-то можно перекантоваться, то остаться без мышей или боевого духа — значит лишиться колонии. Если стрелка достигает нуля на одном из этих счётчиков — игроки проигрывают кампанию. Это единственный способ проиграть; провал отдельных миссий означает лишь, что герои возвращаются в колонию побитые, но не сломленные.

Наконец, последние пункты этапа колонии — строительство новых зданий из накопленных деталей (выглядит это очаровательно: вы получаете карты с картинками, которые можно накладывать на большое изображение колонии в заброшенном доме, что позволяет наглядно видеть все изменения) и проверка условий победы. Кампания закончится успехом, если все четыре грызуна выполнят свои личные цели. Сколько для этого придётся отыграть партий, точно сказать невозможно: зависит от того, какие сюжетные выборы вы будете делать в течение игры и насколько успешно продвигаться. Вариантов концовок тоже несколько.

Хотя «Отголоски» во многом воспринимаются как «работа над ошибками» Джерри Хоторна после «О мышах и тайнах», у игры, конечно, всё равно остались недостатки. Один из главных — по-прежнему очень длительные партии, которые не все игроки смогут отыграть за один присест (в среднем одна миссия займёт 2-3 часа). Автор, похоже, подумал об этом, создав удобную систему быстрого сохранения с помощью коробочек, планшета колонии и книги приключений на пружине. Иногда партии не только длинные, но и очень монотонные — если карты встреч раз за разом будут выдавать вам только новые партии врагов, уже к третьей локации однообразные сражения набьют оскомину. Впрочем, и здесь создатель постарался сделать всё возможное, дав каждому месту особые события и правила.

Наконец, система с проверками навыков при помощи карт может показаться слишком непредсказуемой. Но те, кто играл в «О мышах и тайнах» наверняка вздрогнут, вспомнив систему, основанную на кубах: шесть врагов-тараканов должны были по очереди бросить кубы на движение и на атаку, затем герои — на защиту, затем герои — на атаку, а тараканы — на защиту… Вот уж где были истинные монотонность и рандом! Так что прогресс Джерри Хоторна нельзя не отметить.

По-прежнему видно, что автор создаёт свои игры с большой любовью. Мир «Отголосков» очень интересно изучать, сюжет держит в напряжении, а яркие иллюстрации можно долго с умилением разглядывать, дивясь фантазии художников. В ходе кампании мы начинаем действительно переживать за наших отчаянных грызунов и их уютную колонию, которую возводим собственными руками. И даже если местами играть становится скучновато, то всё равно хочется узнать, чем же всё кончится.