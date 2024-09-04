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Игры|Настольные игры
#во что поиграть#Hobby World#Космобюро#евро
Обзор настольной игры «Космобюро»
Евгений Пекло
5 сентября 15:00
22
5 минут на чтение
Когда смотришь на мило оформленную коробку с «Космобюро», не ждёшь от него чего-то особенного: разве может что-то настолько семейное с виду быть глубоко интересным? Но стоит сыграть всего одну партию, как ты понимаешь, насколько сильно ошибался: да, игра, конечно, семейная, но сделанная с большой любовью и к ней самой, и к игрокам. И то, что у неё максимально широкая аудитория, — лишь очередной плюс к приятному игровому процессу и продуманным механикам.
Игровой процесс разворачивается сразу в трёх плоскостях: на планшете вашего корабля, в космосе и в коридорах того самого титульного Космобюро. На планшете нам нужно один раз за ход выкладывать одного из торговых агентов: ячейка, в которую вы его выкладываете, и определяет ваши действия, будь то дозаправка, космический перелёт, строительство офиса на планете, получение ресурса или перемещение по коридорам Бюро. Агенты выкладываются не абы как, а по определённым правилам: на каждом жетоне с краёв есть контакты, и хотя бы один из них должен соединяться с контактом предыдущего агента или самого корабля. Агенты бывают четырёх типов — с контактами один напротив другого, «уголком», трёхсторонние и специальные инспектора, которые исходно имеют только один, входной контакт, но по мере продвижения по Бюро переворачиваются и становятся аж четырёхконтактными. 
Грамотное заполнение планшета — залог успеха, возможность делать наиболее эффективные ходы. На космическом уровне нам доступны перелёты между известными планетами, открытие новых, высадка на поверхность для получения небольшой прибыли или открытие офисов, что даёт уже куда более солидное пополнение счёта. Деньги — главное мерило успеха, победные очки, которые можно и нужно зарабатывать, но никак не получится тратить. Ультракапитализм! Игроки практически никак между собой не взаимодействуют: есть только некоторая конкуренция за новых торговых агентов (иногда так нужного тебе трёхконтакника утягивают буквально из-под носа) и за свободные планеты — они готовы принять не более одного торгового офиса (кто первым его построил — тот и молодец).
Но не стоит забывать и про само Космобюро — пускай это обычный трек в духе игр «кинь-двинь», продвижение по нему даёт приятные бонусы и позволяет активировать инспекторов. Ещё одной своеобразной плоскостью игры будет менеджмент трюма корабля — он заполняется топливом для полётов и образцами, которые позволяют повышать прибыль от посадок на планеты. Безусловно, приятно забить хранилище образцами под завязку и получать в два-три раза больше денег за каждую разведку, но тогда можно не рассчитывать на дальние перелёты и открытие новых планет — на это банально не хватит топлива. Однако совсем игнорировать образцы тоже не стоит — они не только позволяют заработать здесь и сейчас, но и дают дополнительные деньги в самом конце игры.
В итоге все механики работают комплексно. Да, поначалу правила кажутся объёмными и неочевидными, но за время партии они полностью укладываются в голове, и игровой процесс уже не вызывает никаких вопросов — просто делаешь один ход за другим в своё удовольствие. А продуманность игры и отличное оформление работают на то, чтобы ты это удовольствие постоянно получал. В силу того, что взаимодействия между игроками сведены к минимуму, «Космобюро» не кажется азартным, а проигрывать вообще не обидно. Для тех, кто любит контактную борьбу, это может быть минусом, но для неспешных посиделок после психологически сложной рабочей недели — самое то. Более того, механики игры отлично ложатся на соло-режим — и при игре в одиночку ты ничего в плане геймплея или эмоций не теряешь. Эх, такой бы релиз, да в разгар ковида!
Относительно «убегания» одного игрока от другого по очкам вперёд мне игра показалась весьма сбалансированной. Можно делать ставки на разные стратегии, но при этом вы с соперником всю партию будете идти ноздря в ноздрю, чуть ли не ежеходно отбирая друг у друга лидерство. По крайней мере, в моих играх победитель определялся именно на последних ходах, интрига сохранялась на протяжении всей партии. Никакой «имбы» выявить тоже не получилось. Откуда ей вообще взяться, если все вроде как в равных условиях? Ведь авторы предусмотрели возможность внести в игровой процесс некоторую асимметрию.
Во-первых, планшеты космических кораблей различаются — у них есть универсальная для всех базовая сторона и есть продвинутая, уникальная для каждого планшета. И действия, доступные на этих самых продвинутых версиях планшетов, куда интереснее. Не берусь сказать, что они однозначно сильнее, но игра на них требует чуточку более высокого уровня планирования, чем для базового. Во-вторых, игру можно ещё усложнить дополнительными способностями капитанов кораблей, позволяющими получать определённые бонусы за формации торговых агентов на поле корабля. Например, каждый раз, когда вы окружаете свой жетон с четырёх сторон другими, вы получаете по две единицы топлива, два образца на выбор и два хода про треку Бюро. Недурная прибавка!
Причём, как я понимаю, эффективность капитанских способностей зависит в первую очередь не от выбранного планшета, а от выпадающих агентов — а они на каждую партию набираются случайно: отсчитал нужное число из общего пула и кладёшь в мешок, откуда они вытягиваются по одной штуке в конце хода игрока. Конечно, это надо проверять, наигрывая много партий, но мне за всё время показалось, что и здесь есть баланс.
А вот от чего игра никак не защищена, так это от даунтайма в случае, если соперники долго размышляют над своими действиями. Последние ходы весьма ответственные, вариантов обычно много, так что есть над чем подумать. Остаётся лишь разглядывать оформление игры — и убеждаться, что оно приятное и продуманное: коробка, правила и сами игровые элементы приправлены здоровым капиталистическим юмором, который прекрасно вписывается в общий сеттинг и заставляет не единожды улыбаться. Рисунки выполнены в приятной стилистике, а графические элементы максимально понятны и считываемы, что очень помогает ни в чём не путаться. 
Кроме всего прочего, правила здесь хоть и чёткие, как и положено для евро, но при этом достаточно мягкие, так что сложные спорные ситуации попросту не возникают — ещё один большой плюс для спокойной игры в семейном кругу. Не нужно держать в голове нюансы — главное, запомнить основную канву правил, а дальше уж не ошибёшься. А если соберётесь играть вчетвером, ищите стол подобающих размеров — четыре планшета кораблей сами по себе займут немало места, так есть ещё и космос с кучей планет. Создатели не мельчили, так что для комфортной игры требуется некоторый простор.
У авторов «Космобюро» получилось расслабляющее евро для широкой аудитории интровертов. Красивое, разнообразное, продуманное — и максимально комфортное. Любителям контактных адреналиновых заруб не подойдёт из-за полной бесконфликтности и возможного даунтайма, а вот спокойным компаниям, которые хотят приятно отдохнуть и использовать игру как фон для беседы, — зайдёт на ура. Ну а больше всех оценят «Космобюро» те любители настолок, до кого после самоизоляции никак не доедут друзья по хобби.

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Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

#во что поиграть#Hobby World#Космобюро#евро
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