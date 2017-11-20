Элитный отряд «Инферно», состоящий из лучших бойцов Империи, был создан для выполнения самых сложных и рискованных миссий. После гибели Палпатина и второй Звезды cмерти командир спецподразделения Иден Версио и её товарищи окажутся в самом центре сражения между осколками Империи и молодой Новой Республикой — сражения, которое определит будущее далёкой галактики.

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Жанр: командный экшен от первого лица

Разработчики: EA DICE, Motive Studios, Criterion Games

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст и звук

Играли на: PC

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В 2013 году Electronic Arts приобрела эксклюзивные права на выпуск игр по «Звёздным войнам» сроком на 10 лет. Как ни странно, вала игр про далёкую галактику не последовало. За это время вышли только две части Star Wars: Battlefront, причём первая не получила даже сюжетной кампании. Во второй игре разработчики взялись это исправить, пообещав, что история будет подана с точки зрения имперцев, а заодно послужит связующим звеном между классической и новой трилогиями.

Оба эти посула звучали весьма соблазнительно… и оба оказались откровенным лукавством. Да, Star Wars: Battlefront 2 начинается с того, что мы в роли Иден Версио проворачиваем тайную операцию на борту повстанческого корабля, а затем участвуем в битве при Эндоре и наблюдаем сокрушительное поражение Империи. Однако уже вскоре Иден решает, что с Империей, которой она верой и правдой служила всю сознательную жизнь, ей всё-таки не по пути, и переходит на сторону Новой Республики.

Этот сюжетный ход мало того, что лишает историю Star Wars: Battlefront 2 оригинальности, так ещё и обставлен совершенно невнятно. Нам не покажут моральных терзаний главной героини: всего пара диалогов и один спорный приказ, и вот она уже расстреливает имперских штурмовиков — так же хладнокровно, как недавно убивала повстанцев.

Переход Иден в другой лагерь выглядит особенно несуразно, если знать предысторию отряда «Инферно», рассказанную на страницах одноимённого романа. В нём Иден и её товарищи под видом дезертиров проникали в ячейку мятежников, которые входили в организацию Со Герреры. И работа под прикрытием давала им немало возможностей понять, почему Повстанцы сражаются против Империи, и на самом деле присоединиться к этой борьбе.

Но тогда верность отряда присяге осталась непоколебима, и то, как в игре Иден с лёгкостью меняет сторону, выглядит по меньшей мере странно. Как и то, что повстанцы с распростёртыми объятиями принимают в свои ряды перебежчиков, которые их однажды уже предали.

Не служит игра и полноценным сюжетным мостиком между двумя трилогиями. Действие почти всей кампании происходит в год, разделяющий битвы при Эндоре и при Джакку, так что становления Первого ордена мы не увидим. И состоит кампания по большей части из коротких, малозначительных в масштабе далёкой галактики и плохо связанных между собой приключений отряда «Инферно».

Сюжетная кампания Star Wars: Battlefront 2 — это, по сути, лишь тренировка перед многопользовательскими сражениями

Поскольку главные герои не просто рядовые штурмовики, а имперский спецназ, воевать мы будем не только на поверхности планет, но и за штурвалами истребителей. На протяжении всей скоротечной кампании игра держит весьма резвый темп и пытается подкупить разнообразием ситуаций и фансервисом. Наземные операции регулярно сменяются полётами на истребителях, а время от времени нам даже дают поиграть за знаменитых героев — например, помахать световым мечом в роли Люка Скайуокера или поуправлять «Тысячелетним соколом» в качестве капитана Соло…

Разработчики весьма ловко, но всё же недостаточно тщательно пытаются замаскировать то, что сюжетная кампания Star Wars: Battlefront 2 — это, по сути, лишь тренировка перед многопользовательскими сражениями. Эдакая разминка с примитивным дизайном уровней, бестолковыми противниками и дефицитом ярких геймплейных моментов.

С мультиплеерной составляющей игры дела обстоят куда лучше. Как-никак основной разработчик, студия DICE, специализируется именно на многопользовательских боевиках. Первая Star Wars: Battlefront была отличным сетевым шутером, и в этом смысле сиквел её превзошёл: появились классы персонажей, герои и режимы стали разнообразнее, а также добавились космические сражения. Пусть это и не полноценный симулятор в духе классической серии X-Wing, а просто аркада, участвовать в битвах флотов в знакомых с детства декорациях далёкой галактики всё равно очень увлекательно.

Впрочем, и в мультиплеере не обошлось без ложки дёгтя. Да, речь о микротранзакциях, лутбоксах и огромных ценах, которые заламывали за открытие премиумного контента. Этот момент вызвал бурю негодования у фанатов, что сделало релиз Star Wars: Battlefront 2 одним из самых скандальных в нынешнем году. А жаль, ведь из-за этой шумихи многие достоинства шутера остались незамеченными.

Итог: к сожалению, долгожданная сюжетная кампания Star Wars: Battlefront 2 оказалась посредственной и не раскрыла почти никакой интересной информации о событиях нового канона. Как мультиплеерный шутер Star Wars: Battlefront 2 — явный шаг вперёд по сравнению с первой частью, но и эти впечатления оказались подпорчены чересчур агрессивной монетизацией.

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