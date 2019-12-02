Настольное ролевое безумие и не думает останавливаться. Издатели, отстрелявшиеся анонсами на фестивале «Ролекон-2019», готовятся к скорому завершению года и подведению итогов. До конца 2019-го осталось не так много, и за столь короткий срок свет должны увидеть ещё несколько продуктов. Среди них — стартовый набор Warhammer Fantasy Roleplaying 4e, который издаёт «Студия 101». Мы решили продолжить славную традицию — рассказывать о таких коробках для новичков (ранее мы писали, например, о наборах по Pathfinder и D&D по вселенной «Очень странных дел»), чтобы вы могли оценить, что там внутри с компонентами и геймплеем.

Стартовый набор любой НРИ— это такая демоверсия, к которой прилагаются приятные мелочи «на пощупать». В лучшем случае вам положат буклеты с персонажами, минимальный набор дайсов, сокращённые правила, пару карт, немного фишек и сносное приключение. Это своего рода вертикальный срез, который позволяет разузнать о ключевых механиках и немного разобраться в мире. Авторы стартеров целятся преимущественно в новичков, чтобы позднее, разумеется, продать им уже «полную версию» в виде объёмной книги правил.

Некоторые же авторы — честь им и хвала — стараются зацепить и опытных игроков, кладя в коробку материалы «на вырост». Я вот до сих пор активно использую на играх раскладной флипмат и жетоны персонажей с монстрами из набора по Pathfinder (и не только по собственно Pathfinder — только никому не говорите!). А вот на скудное содержимое стартового набора Dungeons & Dragons 5 не жаловался только ленивый… Впрочем, команду Cubicle 7, стоящую за Warhammer Fantasy Roleplaying 4e, точно можно отнести к категории авторов, которые заботятся о новичках, но и об опытных игроках не забывают: её стартовую коробку вы наверняка будете ставить в пример другим.

Упаковочку, пожалуйста, не выбрасывайте!

В нашей заметке о начале приёма предзаказов мы кратко описывали, что входит в стартовый набор. Рассмотрим компоненты подробнее.

Коробка: экран ведущего и карта

Одно из самых необычных применений для стартера! В верхней части коробки приведены подсказки по проверкам параметров, сражению и правилам судьбы. По сути, верхняя крышка заменяет ширму ведущего, её можно поставить перед собой и втайне совершать броски и подсматривать в подсказки. А в нижней изображена большая карта Великого княжества Рейкланд.

Бланки: «прочти меня» и «подсказки»

Бланк с самой важной для понимания информацией «Прочти меня первым» уже давно кладут в настольные «гробы» вместе с полновесным буклетом правил. Он помогает сориентироваться и поясняет, какие компоненты для чего нужны. Аналогичным путём пошли авторы стартовика Warhammer Fantasy. Кроме того, буклет кратко объясняет, о каких таких настольных ролевых играх речь и что вообще такое этот ваш Warhammer Fantasy.

Ещё на трёх листах приведены основные правила для игроков. Когда проходить проверки, что такое урон, как применять навыки, что задействовать в бою и так далее. Все необходимые таблицы вроде списка травм — там же.

Бланки персонажей

Как водится, в стартере нет правил по созданию собственных персонажей (потому что в основной книге они занимают около сотни страниц!), зато внутрь положили шесть красиво оформленных буклетов с готовыми персонажами — авторы прописали им и механику, и предысторию.

Играть предстоит за:

Находчивую и уверенную в себе Салундру фон Дракенбург (Salundra von Drakenburg). Она человек, её карьера — солдат.

Злобного и воинственного Гуннара Хрольфссона (Gunnar Hrolfsson). Он дварф, его карьера — убийца чудовищ.

Жизнерадостную и неугомонную Моллреллу Брендицап (Molrella BrandySnap). Она полурослица, её карьера — воровка.

Принципиального и саркастичного Фердинанда Грубера (Ferdinand Gruber). Он человек, его карьера — маг.

Юного и наивного Эмриса Тлеющее Пламя (Amris Emberfell). Он эльф, его карьера — купец.

Молчаливую и хладнокровную Эльзу Зиглобен (Else Sigloben). Она человек, её карьера — охотница на ведьм.

Брошюра: Книга приключений и раздатка

Небольшая брошюра со стартовым приключением «Уличный патруль» (Making the Rounds). Этот сценарий в пяти частях знакомит героев с городом Убершрейк — его можно считать основной локацией стартового набора. В нём развернётся действие как обозначенного приключения, так и других сюжетных завязок. «Уличный патруль» за ручку проведёт ведущего и игроков по всем основным правилам: авторы услужливо выписали необходимые блоки игромеханики в тех местах, где они встречаются в ходе истории. Начали сражение? Вот правила по бою. Хотите найти нужный товар? Не забудьте вот проверочку сплетничества выполнить!

Помимо основного сценария на пару встреч, «Книга приключений» содержит ещё десять приключений — описаны они уже не так подробно, по паре страниц на каждое. Ко всем одиннадцати сценариям прилагается раздатка (подсказки и слухи), которую ведущий может предоставить игрокам. Так антуражнее!

Брошюра: Путеводитель по Убершрейку

Вторая брошюра очень подробно описывает сам Убершрейк. Авторы приводят хронологию событий, подробно рассказывают о действующих фракциях и основных неигровых персонажах, а заодно останавливаются на множестве примечательных мест: от Квартала ремесленников с его гильдиями и постоялыми дворами до канализации. Каждую подглавку обязательно венчает пара-тройка сюжетных зацепок. Описаны они всего одним абзацем — но этого, в целом, хватает для небольшого приключения.

Жетоны, карты и игральные кости

С этими компонентами всё понятно. В коробке лежат два фирменных d10 от компании Q-Workshop (с десятками и единицами для моделирования броска d100). Сюда же положили картон с выдавливаемыми жетонами премуществ (их можно применять для обозначения собственно преимуществ в бою или для отражения пунктов судьбы). Всего в коробке 49 жетонов — хватит с запасом.

Затем идут два двусторонних листа с картами местности (города и окрестностей). Первый лист, без пометок, предназначается игрокам, второй — ведущему. На нём обозначены маркеры и приведены пояснения к сценариям из «Книги приключений».

Неприятности города У.

Если в прошлом подразделе мы кратко пробежались по компонентам внутри коробки (да и саму коробку изучили), то здесь остановимся подробнее на контенте — во что, собственно, играть? И попытаемся понять, чем полезен стартовый набор опытным игрокам, — с новичками уже более или менее разобрались.

Суммарный объём «Книги приключений» и «Путеводителя по Убершрейку» — чуть больше ста страниц на английском. Вполне сопоставимо с большими главами о мире в руководствах других НРИ. Впрочем, по объёму эти брошюры даже больше книг правил некоторых игр! Точное количество страниц на русском неизвестно, но оно будет минимум таким же — обычно немного больше.

«Книга приключений» — сейчас лучшая точка входа во вселенную Warhammer Fantasy Roleplaying. Она не бросает игрока сразу в пучину военных конфликтов и разборок со скавенами, а позволяет изучить небольшой, но очень плотный «островок» сеттинга. Вдобавок приключение «Уличный патруль» отлично подойдёт и ведущим, впервые решившим приобщиться ко вселенной.

Игроки возьмут на себя роли авантюристов, которые волею случая оказываются не в то время не в том месте. Гуляя по рынку Убершрейка, герои по неосторожности ввязываются в драку. Когда всё заканчивается, персонажей обвиняют в подстрекательстве и убийстве! Но в итоге на сторону героев встаёт законник, который убеждает судью, что виновные принесут больше пользы, если отправить их в Городскую стражу.

Во время службы в Страже авантюристы столкнутся с разными преступниками. А поскольку коррумпированному сержанту плевать на ситуацию в городе, героям самим придётся выбирать, вмешиваться или нет. Вскоре персонажей встретит дорожная стражница, которая скажет, что сможет смягчить наказание, — но только если ей помогут доставить преступника к месту казни.

Проще сказать, чем сделать! Группе предстоит нелёгкое путешествие, в ходе которого они столкнутся с мутантами-фанатиками Тёмных Богов. Захотят ли герои спасать преступника? А если он утверждает, что невиновен? Рано или поздно авантюристам придётся сделать выбор.

Помимо сценария «Уличный патруль», в «Книгу приключений» входят десять историй — первые четыре украсят любую прогулку по Убершрейку, их можно встроить в основное приключение в любой момент. Ещё шесть рассчитаны на каждого из готовых персонажей из стартового набора. В целом, после небольшой доработки эти сюжеты можно использовать для любой партии искателей приключений.

Сценарии эти самые разные. Скажем, «Приём у Ашаффенбергов» описывает конфликт дворянства и Гильдии торговцев, который стороны собираются разрешать при помощи племени канализационных гоблинов и вольных авантюристов, — без драки тут не обойтись. А если душа лежит к приключениям с социальным уклоном, обратите внимание на «Переполох вокруг Йохана Хоффмана» — здесь авантюристам предстоит узнать об исчезновении опального главы Гильдии докеров. Для этого придётся пообщаться со всеми подозреваемыми…

«Путеводитель по Убершрейку» — исчерпывающее руководство, где рассказывается о предыстории, правителях, населении, фракциях и проблемах имперского города-крепости.

Брошюра разделена на четыре неравномерных подраздела.

Первый, «Добро пожаловать в Убершрейк», даёт краткий обзор истории города и подробную хронологию, а также останавливается на знати.

Второй, самый объёмный, называется «Путеводитель». Он занимает большую часть брошюры, потому что подробно освещает каждый район города с примечательными местами. Квартал ремесленников с его гильдиями и тавернами, замковый комплекс Чёрная Скала, квартал дварфов Давихавен, Доки с официальным трудновыговариваемым названием, рыночный район Марктплатц, Купеческий квартал со множеством лавок, квартал богатеев Моргензайте, военный округ Плацдарм и канализационные стоки — это всё блеск и нищета Убершрейка.

Третий раздел посвящён пригородным землям и соседям. Здесь авторы затронули политическую картину и рассказали, как устроена власть в герцогстве и кто точит зуб на Убершрейк.

Четвёртый, финальный, раздел рассказывает о тёмных культах и их приверженцах в пределах города. Убершрейк — процветающий город, а значит, в нём обязательно найдутся служители Богов Хаоса. Для каждого из них авторы описали примерные типажи последователей и связанные с ними сообщества. И, как будто этих напастей мало, в городе можно наткнуться на другие зловещие культы: шпионов скавенов из «Желтобрюхих» и союзников загадочного Болотного короля.

Пожалуй, главная находка «Путеводителя» — огромное количество сюжетных завязок. Авторы привели по две-три штуки в каждом подразделе, будь то описание таверны, гильдии торговцев или очередного мрачного культа. Всего в брошюре почти полторы сотни завязок, и почти каждую из них можно раскрутить в увлекательный, пусть и короткий, сценарий.

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Стартовый набор Warhammer Fantasy Roleplaying 4ed — подлинный образец для подражания, на который стоит равняться. Это не столько тропинка к основной книге правил, сколько полноценное сеттинговое дополнение с кучей контента и приятными компонентами.

Пожалуй, лучше всего набор справляется с задачей познакомить с миром, дать подышать воздухом Убершрейка и показать суть игры — приключения в жанре тёмного фэнтези с моральным выбором.