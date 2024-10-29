Как в старой сказке. Обзор видеоигры «Василиса и Баба Яга»

24 октября в Steam вышла игра «Василиса и Баба Яга» от Baba Yaga Games. Небольшая студия, созданная выходцами из театра Асей Юриной и Любой Нурмухамбетовой, ранее отметилась проектом «Одноглазый Кутх» : за основу он взял чукотскую мифологию и ее персонажа, который многим может быть известен благодаря комиксам Bubble. Теперь команда обратилась уже к славянскому фольклору и представила красивую, стильную, но маленькую игру. Чем хороша «Василиса и Баба Яга» и кому её можно рекомендовать?

Василиса, кукла, Баба Яга

Сюжет игры в общих чертах знаком, наверное, любому российскому игроку, поскольку следует достаточно известной сказке о Василисе и Бабе Яге. Детали отличаются в разных версиях, но в целом история рассказывает, как злая мачеха пытается извести красавицу-падчерицу Василису и отправляет её за огнём к Бабе Яге. Та в свою очередь даёт девушке череду очень сложных бытовых заданий, угрожая съесть её, если Василиса не справится. К счастью для героини, родная мать оставила ей в наследство волшебную куколку, которая делает всю работу за неё, благодаря чему Василиса избегает страшной участи.

Даже если вы не читали сказку, то наверняка знаете эту картину

В конце концов Баба Яга отпускает девушку и в качестве источника огня даёт ей один из окружающих избушку черепов с горящими глазами. Василиса возвращается домой, и там либо злую мачеху настигает возмездие, либо девушка просто живёт долго и счастливо и даже выходит замуж за царя: такой финал можно найти, в частности, в сборнике Александра Афанасьева . Большой популярности сказки способствовали яркие образы, вдохновившие нескольких российских художников, в частности Ивана Билибина. Он, кроме самих Бабы Яги и Василисы с черепом, запечатлел трех всадников: белого, красного и чёрного, которые символизировали утро, полдень и ночь. Надо заметить, что и в игре, и в оригинальной сказке эти три персонажа играют незначительную роль, но запоминаются накрепко.

А что же видеоигра? Главные элементы её сюжета совпадают со сказочными: мачеха, куколка, Василиса, Баба Яга, всадники. Однако хватает и отличий. Во-первых, разработчики Baba Yaga Games, вдохновившись Little Nightmares, добавили истории мрачности: в игре нашлось место и членовредительству, и убийству. А во-вторых, на пути к Бабе Яге Василиса с помощью куколки избегает или побеждает других жителей фольклора: русалок, водяного, болотника, лешего и так далее. Как и «Чёрная книга», вышедшая несколько лет назад, игра содержит подробную энциклопедию со справкой о каждом увиденном персонаже или обычае.

Обратите внимание на размер топора: стиль игры совершенно нереалистичен

История всё равно получилась минималистичной. Игру легко пройти целиком за три часа, но за это время она обеспечивает путешествие по миру русских народных сказок, насыщенное информацией и событиями.

Цвет, музыка, озвучка

Несомненно, самая сильная сторона проекта — эстетика. Игра потрясающе красиво нарисована. Нереалистичный стиль: с предметами невероятных размеров, непропорциональными конечностями и чертами лица — прекрасно передаёт атмосферу мрачной сказки. Визуальный ряд, помимо прочего, ещё и очень изобретательный: тут нашлось место и отсылкам к Билибину, и заимствованиям из советской мультипликации, а нарочито простой дизайн рядовых противников немного напоминает лубок. Каждый уровень держится определённой цветовой гаммы: игрок переходит от сине-чёрной ночи к призрачному, белому утру, затем — к красно-чёрному полудню, пока наконец следующей ночью не добирается до избушки Бабы Яги.

Визуально уровни игры сильно различаются

Визуальный ряд дополняют музыка и озвучка. Бо́льшая часть треков в игре похожа на мрачный фолк вроде «Старухи Мха» или «Во скорбях», а в некоторых более активных сценах его сменяют частушки в обработке. Отдельно хочется отметить, что авторы не пытаются «косить под старину» и делать «понароднее», а ловко сочетают аутентичные приёмы и детали с современными инструментами и решениями. Всё это дополняет очень колоритный голос рассказчицы с южнорусским говором, которая зачитывает сказку по мере продвижения по сюжету.

Сражения, поиски, незаметность

А вот к геймплею у некоторых игроков, скорее всего, возникнут вопросы. Прохождение «Василисы и Бабы Яги» можно разделить надвое: путь к избушке и взаимодействие с самой Бабой Ягой. Путешествие устроено просто: Василиса идёт слева направо, время от времени сталкиваясь с простыми аркадными эпизодами, где нужно избегать чудовищ, лабиринтами, которые нужно проходить, а также сражениями в реальном времени с монстрами и боссами на отдельных экранах, где себя проявляет уже куколка.

Битва идёт на одном экране, по которому куколка бегает от противников и колотит их подручными предметами

В избушке Бабы Яги от Василисы требуется проходить лабиринты с небольшими аркадными элементами в поисках нужных предметов, а от куколки — выполнять работу по дому, опять-таки, сражаясь с монстрами. И то, и другое выглядит достаточно просто, а самое главное, каждая из двух частей игры устроена единообразно; у них сквозная структура вызовов, стоящих перед игроком. Хотя монстры и особенно боссы различаются тактикой и схемами атаки, глобально игра может вызывать чувство монотонности.

В защиту «Василисы» хочется сказать две вещи. Во-первых, игра очень маленькая, и от однообразных механик просто не успеваешь толком устать. В каждом новом эпизоде внимание перетягивают на себя яркие эстетические решения, музыка и дизайн, а к моменту, когда к ним привыкаешь, уже появляется босс — и новая глава.

Разработчики активно экспериментируют с дизайнами монстров

Во-вторых, сама структура у игры очень сказочная. Она строится вокруг троекратного повторения, которое многие помнят ещё со школы: три кусочка путешествия, каждый со своим боссом, три дня у Бабы Яги, каждый со своими особенностями. Такая схема хорошо подходит теме игры, дополняя сказочный сюжет и сказочный подход к визуальной части.

Собственно, это подводит к главной особенности «Василисы и Бабы Яги»: перед нами действительно «играизация» сказки. Нельзя сказать, что разработчики с тем же успехом могли бы сделать мультик. Вместе с музыкой и картинками они ловко используют интерактив, чтобы нагнетать атмосферу, заставляя игрока самого прятаться от монстров или бродить по зловещей, сюрреалистической избушке Бабы Яги. От подобного мультфильма или артбука впечатления были бы совсем другими.

В самом конце игрок убегает от Бабы Яги, одолевая весь обратный путь за несколько минут

Создатели «Василисы», пришедшие в гейм-дизайн из театра, умеют влиять на эмоции людей и делают это очень изобретательно, что и заставляет рекомендовать игру. Да, тут простой сюжет, который вы в общих чертах и так знаете, и достаточно простые механики, но всё вместе это складывается в цельное произведение, дающее яркий опыт. Даже если тема российского фольклора вас не особо привлекает, «Василиса» может изменить ваше мнение о нем. А разработчикам хочется пожелать больших ресурсов, чтобы их следующие игры получались все более и более масштабными!

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