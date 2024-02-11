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    #Final Fantasy #Final Fantasy VIII #во что поиграть #юбилей

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории?

    11 февраля 2024
    Фото аватара
    11.02.2024
    12106
    4 минуты на чтение
    #Final Fantasy #Final Fantasy VIII #во что поиграть #юбилей
    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 6

    11 февраля 1999 года состоялся релиз Final Fantasy VIII — одной из самых горячо ожидаемых игр всего поколения PlayStation. После того как седьмая часть стала безусловным хитом, восьмая автоматом попала в категорию самых ожидаемых проектов того времени. Удалось ли ей оправдать надежды, и какой след она оставила в истории?

    Восьмая часть шла по стопам седьмой — пожалуй, главной игры той эпохи. Final Fantasy VII прогремела на всю планету: если до её выхода Square была видным японским разработчиком, то после студия стала звездой мирового масштаба. Каждая следующая игра компании — от файтингов до экшенов, не говоря уже об RPG — сопровождалась огромным ажиотажем. Но все они были, конечно, не того размаха.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории?

    То ли дело Final Fantasy VIII. Она стремилась взять все качества предшественницы и преумножить их: 800 пререндеренных декораций против 500 у седьмой части, четыре диска против трёх. Больше заставок, больше ярких и запоминающихся постановочных эпизодов. Современный сеттинг. Реалистичные пропорции персонажей (в седьмой части героев изобразили в виде карапузов, думая, что это позволит игре сохранить преемственность с шестым выпуском серии со SNES). Поддержка вибрации контроллера и возможность управлять персонажем прямо во время некоторых заставок. Словом, это должен был быть блокбастер непревзойдённых масштабов.

    И разработчикам удалось создать мега-блокбастер… но большой ценой. Final Fantasy VIII — это сборник броских экшен-зарисовок и романтических сцен, лишённых логики и какой-либо последовательности в действиях персонажей. Авторы словно поставили своей целью как можно сильнее впечатлить игрока, а не сделать целостную игру с внятным повествованием.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 1

    На главных ролях Final Fantasy VIII — кадеты военной академии, являющейся по совместительству и ЧВК. Мрачный интроверт Скволл успешно проходит экзамен боем и встречает на торжественном балу таинственную незнакомку. Вскоре судьба сводит их снова: девушка оказывается лидером повстанческой организации, которая нанимает отряд Скволла.

    Вместе они выступают против могущественной страны, которая потом попадёт в подчинение одноклассника Скволла. Ещё все его друзья выяснят, что жили в одном сиротском приюте и забыли это, а для победы над всемогущей волшебницей-злодейкой им придётся отправиться сперва в космос, а потом сквозь время. Тут нет какой-то сквозной темы, какого-то противостояния идеологий: события просто происходят сами по себе, герои на них реагируют произвольным образом, и сюжет снова гонит вперёд, за новым красным словцом и зрелищным CG-роликом.

    Химии между персонажами нет никакой, да и герои, кроме двух центральных, вообще не развиты и не раскрыты. Даже любовная линия, вынесенная на логотип и все промоматериалы игры, выглядит натужной, навязанной: обстоятельства подталкивают нелюдимого героя-одиночку к героине, пока он, наконец, под давлением не ломается и не соглашается. Но в жертву этой истории принесено всё остальное.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 2

    В боевой системе Final Fantasy VIII тоже удивляла, но не в хорошем смысле. Практически все умения требовали длительной прокачки призываемых существ, которые закреплялись за тем или иным персонажем. Магию герои не разучивали и не экипировали, а… складировали: прямо в бою можно было потратить ход на то, чтобы выкачать из противника сколько-то единиц заклинаний. Помимо прямого применения, магию можно было присоединять к характеристикам героя и значительно их повышать.

    В теории это звучит, возможно, даже прилично, но на практике эта затея вышла ужасной. Повышать характеристики крайне важно, а для того, чтобы их прирост был наибольшим, нужно максимальное количество той или иной магии. Как следствие, в бою с противником, владеющим новым заклинанием, приходилось долго его выкачивать, пока не накопится 100 штук. И это если оно нужно только одному персонажу. По этой же причине стало невыгодно магией пользоваться. Например, вы присоединили её к силе, но потратили несколько штук заклинаний в бою — и ваша сила снизилась.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 3

    А привычная прокачка в Final Fantasy VIII толком не работала. Герои могли получать опыт и повышать уровни, но по итогу они становились не сильнее, а слабее монстров: те набирались сил параллельно игровым персонажам, но гораздо быстрее. Чтобы за ними поспеть, героям требовалось присоединять к характеристикам самую крутую магию, которую было очень непросто найти, — и, прямо говоря, лучше было не качать уровни вовсе. Это очень контринтуитивно, и у многих, кто вслепую впервые доходил до конца игры, возникали большие трудности.

    На опциональный контент Final Fantasy VIII была довольно скудна, но среди него очень выделялась коллекционная карточная игра Triple Triad. Основанная на простой арифметике, она была одновременно крайне доступной и при этом увлекательной. Десятки карт и потенциальных противников, а также разнообразные правила заставляли игроков просиживать за карточными дуэлями не один час. Но, пожалуй, главное, за что стоит ценить Final Fantasy VIII, — её саундтрек. Это одна из лучших работ легендарного Нобуо Уэмацу.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 4

    Западная публика восприняла игру довольно противоречиво: продажи у неё были ожидаемо высокие (наследница той самой Final Fantasy VII, как-никак), но мнения полярно разделились: одни в ней души не чаяли, а для других она обернулась большим разочарованием.

    В России же ситуация вышла совершенно иной. У нас традиционно был гораздо сильнее ПК-рынок, а Final Fantasy VII хоть и выходила на народной платформе, широкого распространения не получила. А вот восьмая часть в русской локализации часто украшала собой прилавки с пиратскими играми.

    И ей, конечно же, было чем впечатлить: ПК-игры того времени не могли похвастаться и долей той зрелищности и насыщенности событиями. Боевая система Final Fantasy VIII была заметно примитивней, чем у практически любой западной RPG того времени, но игру любили не за неё.

    25 лет Final Fantasy VIII. Какой была наследница главной JRPG в истории? 5

    Во многом признанию восьмой «финалки» поспособствовал её протагонист. Хмурый, циничный, нелюдимый одиночка с большим сердцем не мог не вызвать симпатий у публики соответствующего возраста. Что уж говорить о том, как в итоге он героически спас свою возлюбленную! В России Скволл Леонхарт стал кумиром целого поколения геймеров, а Final Fantasy VIII — любимой JRPG. У многих она остаётся в сердце и по сей день.

    В мире же ситуация обратная: из всех основных выпусков «Золотого века» Final Fantasy (куда обычно относят части с VII по X и XII) восьмую ценят заметно меньше остальных. Она не получила ни продолжений, ни ремейков, а её ремастер 2019 года выпуска оказался крайне халтурным: модельки переделали неплохо, но красивейшие задние фоны были попросту растянуты до больших разрешений и превратились в мыльную кашу.

    Да и современной публике Final Fantasy VIII рекомендовать сложно. На момент выхода она была, пожалуй, самой красивой и зрелищной игрой, но время её не пощадило: сейчас ничем подобным никого уже не удивишь. Будучи лишённой какой-либо глубины, что в сюжете, что в геймплее, она не способна практически ничего предложить хоть сколько-либо искушённому геймеру. Разве что своего героя, которому очень легко сопереживать.

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    Журналист, редактор, создатель блога finalfantasywhatever.com.
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