Battlefield 2042: блики, хаос, мыло

Незавидны дела на Земле в 2042 году: относительный мир между Россией и США висит на волоске; кризисы и мелкие войны породили свыше миллиарда беженцев — кому-то из них уже некуда возвращаться, кому-то незачем. Эти беженцы и стали новыми «гражданами мира», образовав фракцию Неприкаянных, чья цель — не допустить эскалации конфликта и вернуть на планету покой да процветание. Силой, если потребуется.

Battlefield 2042 Жанр: многопользовательский шутер

Разработчик: DICE

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 18+

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: PC

Перевод: полный

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Хотя действие новой Battlefield разворачивается спустя пару десятков лет после событий четвёртой части (и продолжает их), для успешной игры быть знатоком серии вовсе не обязательно. О том, что тут делать новичкам и тем, кто раньше ни один Battlefield не запускал, мы и хотим поговорить в первую очередь.

Battlefield 2042 — строго сетевая игра, где вам предстоит лишь один тренировочный матч с AI, а затем — исключительно онлайн-баталии против внушительных армий или небольших отрядов, состоящих из других игроков. Сюжетную кампанию в этот раз не завезли, зато есть целых три игровых режима — их-то и рассмотрим подробнее.

Режим All-Out Warfare

Что бы ни говорили ветераны серии про изменение темпа игры, пустоты на выросших в разы картах и отсутствие активного геймплея из трейлеров, Battlefield всё равно остаётся собой. Алгоритм игры примерно такой: выбираете место респавна, бежите, получаете пулю, выбираете место респавна вновь, бежите, взрываетесь, и так десятки раз за вечер. Порой противники будут падать от ваших пуль, порой вы успеете запрыгнуть в танк или на вертолет, вызовете железного дрона-пса, но всё это никак не изменит фундаментальную формулу Battlefield, на которой серия держится десятилетиями. Цель каждой из противоборствующих команд в этом режиме — захват секторов через захват конкретной точки или даже нескольких точек в этих секторах. Побеждает команда, захватившая все секторы.

Это очень хаотичное, весёлое и массовое рубилово, не требующее ни построения тактики, ни особых навыков; полное случайностей, как и здешние погодные условия. Последние — ещё один повод для гордости разработчиков: внушительный торнадо, красивейшая песчаная буря, ливни и грозы — все эти напасти появляются на поле боя в тот или иной момент, хотя серьёзного влияния на геймплей, увы, не оказывают.

Что-то похожее можно сказать и про визитную карточку серии — разрушаемость. Она, конечно, присутствует, но заметна в основном при игре в военной технике. Технику теперь можно вызывать прямо себе под нос на поле боя, но её видов пока не так уж много: ховеркрафт, реальный российский танк Т-14 «Армата», вымышленный американский танк, самолёт-транспортировщик, несколько видов вертолётов и истребителей, футуристичный броневик, гражданские и военные автомобили и квадроцикл.

Режим Portal

Здесь нам предлагают вернуться с обновлённой графикой в прошлые игры серии: Battlefield 3, Bad Company 2 и Battlefield 1942. Режим позволяет не только поиграть на старых картах (далеко не на всех) и со старой техникой, но и вспомнить целый ряд механик тех игр. Это, однако, не просто портал в ностальгию для ветеранов, но ещё и своеобразный конструктор серверов Battlefield, который позволяет собрать игру по собственным правилам: пусть солдаты времён Второй мировой из Battlefield 1942 сражаются с современной армией, а новейшие «Абрамсы» давят вермахт.

Можно прописать свои правила для сервера, создать зомби-режим или устроить драки между игроками на ножах. И конечно, для любителей хардкор-реализма стримеры уже собрали Milsim Server, убирающий из игры назойливый HUD, пометки, подсказки и дающий, пожалуй, лучший опыт игры в Battlefield 2042.

Стоит учесть, правда, что конструктор всё-таки в игру напрямую не встроен. Чтобы стать хостом и задать правила своего сервера, необходимо скачать с официального сайта игры приложение Battlefield Builder. Мало того, даже создав свой сервер, вы можете столкнуться с нехваткой места в списке серверов. Но идея всё равно хорошая: какая-нибудь Arma вообще только так и существует.

Режим Hazard Zone

А что же оставшийся режим, Hazard Zone? Очень нетипичный и новый для Battlefield, но такой знакомый для всех, кто играл в Escape from Tarkov или Hunt: Showdown. Здесь вы в отряде до четырёх человек высаживаетесь на обширную территорию — в её роли выступает какая-либо из новых карт Battlefield 2042 — и ищете разбросанные то тут, то там данные со спутников. Кроме вашего отряда есть ещё семь таких же, к тому же разведданные охраняют сравнительно опасные солдаты под управлением AI. Нужно собрать как можно больше данных и покинуть территорию, а механика побега весьма бескомпромиссна: на восемь отрядов приходится две точки эвакуации. Не успели — проиграли. Отряд погиб — проиграли.

Заодно Hazard Zone, пожалуй, единственное место, где у вас будет хоть какое-то время на ознакомление с лором: тут есть невероятное — паузы между перестрелками! Да и мотивы собирать данные понятны: те не должны попасть ни к одной из сверхдержав, чтобы не спровоцировать очередной общемировой конфликт, а ваш персонаж, как представитель Неприкаянных, против любой эскалации напряжения. Дело в том, что Неприкаянные, бывшие беженцы из разных стран, образовали собственный огромный социум и не желают впредь становиться жертвами чужих государственных конфликтов. Поэтому они готовы на всё, чтобы никакой компромат не вынудил Россию или США начать войну.

Поскольку перед нами мир будущего, игроки вольны пользоваться футуристическими военными технологиями: это датчики движения на летающих дронах; сканеры, просвечивающие укрытия и обнаруживающие врагов; прогрессивные вингсьюты; неугомонные суда на воздушной подушке, способные кататься по любой поверхности, при должной сноровке даже по стенам небоскрёбов; трогательный дрон «Рейнджер», охраняющий хозяина словно верная овчарка с пулемётом.

Есть тут и новые виды пехотного вооружения, которые в нашем мире пока находятся лишь на стадии проекта. Например, винтовки из программы NGSW, в частности, SIG Sauer MCX Spear NGSW-R. Для стрелкового оружия в игре присутствуют различные обвесы, а менять их можно прямо на поле боя. Если, конечно, вы до этих обвесов успели докачаться.

Вселенная Battlefield

Итак, издатели хотят, чтобы мы проводили время в игре, качаясь и постепенно открывая контент. Время прокачки искусственно завышено, для открытия всех гаджетов и тем более косметических улучшений потребуются десятки, а то и сотни часов. EA не таят, что перед нами игра-сервис; приглашают посмотреть, какими были старые игры франшизы; дают конструктор для создания новых игр по собственным правилам; развивают магазин и вот-вот подвезут туда «косметику» и прочие прискорбные атрибуты современности; добавляют в свою игру какие-то успешные выстрелившие жанры.

Совершенно секретно Только для знатоков серии! — Нет, нам не дали разрушаемость как в Bad Company 2.

— Да, они снова поломали хитрегистрацию и сетевой код.

— Да, это снова обычная хаотичная «батла».

— Нет, Hazard Zone не убийца Tarkov или Hunt, хотя пытается.

— Да, тут невыносимый продающий интерфейс и миллион значков на экране.

— Да, тут есть «косметика» и внутриигровой магазин.

— Нет, после пятой части они не оставили попыток рассказать, как важно diversity.

— Да, тут высокий средний TTK.

— Да, тут есть DLSS и нормальная оптимизация.

— Нет, aim assist на консолях пока не работает.

— Да, в Portal можно собирать реалистичные моды.

— Нет, Levolution не сильно влияет на геймплей.

— Да, техника рушит игру за пехоту даже лучше, чем здания.

— Да, новые карты большие и пустые.

— Да, масштабность ощущается только в режиме Прорыв.

— Да, пожалуй, это всё дороговато для игры-сервиса. До новых встреч, ветераны!

В общем, есть все признаки того, что из Battlefield создают метавселенную. Одну из тех, какие давно пророчат игропрому на смену франшизам, тайтлам и номерным проектам. Зачатки этого нового мира уже видны по играм, годами живущим благодаря сезонам. Если продажи Battlefield 2042 пойдут по плану, если EA останутся довольны, то в перспективе там появятся и прочие игры серии, и остальные карты, и разные моды и режимы. Кто знает, быть может, начнут появляться одиночные или кооперативные сюжетные кампании. Разработчики и издатели пробуют сделать именно из этой части франшизы «последнюю Battlefield», которая должна стать единой мультивселенной и продавать себя постоянно и автономно. Наверное, поэтому если хочется приобщаться к данной франшизе, то удобнее сделать это именно сейчас, несмотря на все технические шероховатости проекта.