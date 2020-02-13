Гнев Орды. Обзор Warcraft III: Reforged и скандала вокруг неё

Главным игровым скандалом начала 2020 года стал выход Warcraft III: Reforged. Пожалуй, никогда ещё фанаты Blizzard не были в такой ярости — рейтинг игры на Metacritic поставил абсолютный антирекорд платформы, опустившись до сумасшедших 0,5/10. Форумы и соцсети лопались от раздражения и желчи, а разработчики хранили гробовое молчание и, похоже, не разгибаясь работали над первыми патчами. Так почему компания, практически каждым своим релизом переворачивающая всю индустрию, способная одной игрой ввести какой-нибудь жанр в моду, вдруг так сильно оступилась? Попробуем разобраться.

Что-то пошло не так

На «Близзконе» 2018 года публике был представлен ремастер культовой стратегии Warcraft III с подзаголовком Reforged. Было заявлено, что нас ждут переработанная графика и кинематографические ролики, новая анимация персонажей, обновлённый интерфейс и расширенные социальные возможности для мультиплеера. Словом, не просто ремастер, а настоящая «перековка». Тогда же открыли предзаказы и объявили примерную дату релиза — 2019 год. Поскольку кредит доверия к Blizzard был безграничным, народ массово побежал делать предзаказы.

Со временем появилась информация, что готовятся изменения в озвучке и переделки в сюжете, поскольку Warcraft III не соответствовал некоторым реалиям World of Warcraft. Но спустя ровно год после анонса игры кампанию передумали трогать — дескать, поклонники очень просили этого не делать. Имена поклонников никто не раскрыл, что даёт основания полагать, что проекту просто урезали бюджет и человеко-часы. Потом между делом сообщили, что переделывать думают только вступительный ролик. Масштаб «перековки» уменьшался, вот только большая часть игроков об этом не подозревала.

Дату релиза так и не объявили, и на сайте продолжала висеть заглушка про 31 декабря 2019 года. В декабре стало понятно, что в означенный срок игра не выйдет. 18-го числа наконец была названа дата переноса — 29 января. Это первая странность — поскольку Blizzard уже не уложились в срок, они спокойно могли взять себе не жалкий месяц, а хоть целый квартал или полугодие на доработку проекта. Но они решили взять месяц.

Заметим, что первая катастрофа уже произошла — одна из лучших компаний в мире пообещала игру, собрала деньги за предзаказы и не успела вовремя. Раньше такого не было — ну ладно, не угадали желания фанатов, с помпой анонсировав мобильный проект, или забанили человека за нарушение правил турнира — с кем не бывает! Но провалить сроки выхода даже не нового тайтла, а простого ремастера — вот это действительно позор. Игроки уже много лет критикуют системы предзаказов, и сейчас у них появился новый аргумент — смотрите, никому нельзя верить. Совсем никому!

Отметим также, что хотя игра принудительно накатывалась на стандартную версию Warcraft III, прикреплённую к лаунчеру Blizzard, никаких скидок при покупке Reforged не полагалось. Это странное решение, учитывая масштаб финальных изменений — фактически, обладатели оригинала покупали подтянутые текстуры по цене полной игры. Естественно, человек в такой ситуации чувствовал себя обманутым. А обманутым людям свойственно придираться. И 29 января, в день выхода игры, разверзся ад.

Массовые беспорядки

Пожалуй, главная ошибка, которую совершили в Blizzard — это принудительная замена старой версии новой для всех — даже тех, кто её не покупал и не собирался. Они потеряли и старую озвучку, и доступ к множеству любимых карт и модификаций, 30 Гб места на жёстком диске, в конце концов — оригинал-то весил куда меньше! Но это была лишь вершина айсберга. Покупатели новинки столкнулись с целым контактным зоопарком неприятных моментов.

Во-первых, в игре обнаружилось множество багов — и для поклонников Blizzard это стало настоящим шоком. Компания не один десяток лет работала на имидж непогрешимости, полируя продукты до недосягаемого другими уровня. Blizzard просто не могла выпустить забагованную игру, особенно после переноса выхода — но именно это они и сделали.

Во-вторых все те, кто после «Близзконов» не следили за темой пристально, столкнулись с суровой реальностью: переделаны всего два ролика, интерфейс остался старым, а сетевая игра на старте не просто не стала лучше, а даже лишилась некоторых функций. Справедливости ради стоит сказать, что как раз последний пункт вопросов не вызывает — расширение сетевого функционала нельзя ввести сразу, это большая работа, проводить которую нужно при реальной пользовательской нагрузке на сервера. А вот почему нельзя было переделать интерфейс и все ролики — загадка: их устарелость реально портит впечатление от игры.

В-третьих, всплыло чудовищное несоответствие между тем, что делали разработчики и тем, что продвигали пиарщики. Даже после 29 января на сайте висел ролик с переделанной кат-сценой из Стратхольма, хотя в самой игре его не трогали, как и остальные кат-сцены. Хотя вряд ли проблемы исчерпывались мискоммуникацией двух отделов — наверняка третьей силой в этой системе выступало руководство компании, не разрешившее перенести игру на более поздний срок. Возможно, это решение было даже как-то оправданно, ведь несмотря на PR-катастрофу, акции Blizzard в цене не упали.

Но поводы для недовольства у фанатов на этом не кончились. Западные журналисты прочитали лицензионное соглашение к игре и выяснили, что Blizzard объявляет всё, что будет сделано пользователями с помощью редактора карт, своей безраздельной интеллектуальной собственностью — видимо, чтобы не допустить утечки продукта уровня DotA на сторону. Оставим за скобками законность подобного пункта (а он вызывает большие сомнения, поскольку Blizzard не оплачивает работу пользователей, напротив — они покупают доступ к игре). Разделим лишь озабоченность комьюнити такой политикой — подобный подход наверняка демотивирует значительную часть авторов, и в итоге мы не увидим массы отличного контента.

Естественно, что на фоне творящегося хаоса и поразительного молчания Blizzard тут же поползли слухи, что на официальных форумах банят за инструкции по возврату денег за игру. Потом появилась новость, что, оказывается, часть работы по проекту была отдана на аутсорс компании Lemon Sky. При этом сложно сказать, какой именно объём работы проделала эта компания и стоит ли её винить в срыве сроков и финальном качестве игры. Blizzard не первый раз привлекает аутсорсеров, но только в этот раз об их привлечении почему-то вдруг стало известно посреди скандала.

Наконец, после нескольких дней игры в молчанку и обновления исторических минимумов «Метакритика» был запущен удобный автоматический сервис возврата средств за игру. И, главное, разработчики публично извинились и пообещали исправить основной массив проблем патчами. Правда, ключевую проблему этого релиза уже не исправить. Перековки не получилось. Продукта, достойного уровня Blizzard, не получилось. Зато получилось обновление старой доброй игры, которое пусть и не подтягивает её до современных стандартов, но всё равно смотрится неплохо.

Нормальный ремастер

Warcraft III: Reforged Жанр: RTS

Разработчик: Blizzard Entertainment, Lemon Sky Studios

Издатель: Blizzard Entertainment

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: полный

Платформа: PC

Похоже на:

World of Warcraft

StarCraft

Я отношусь к той небольшой прослойке людей, которой нововведения понравились. Возможно, мне просто повезло: крупные баги обошли меня стороной, соревновательным мультиплеером я в принципе не интересуюсь, а новая озвучка не резала мне слух. Да, культовый перевод от «СофтКлаба» был важной частью моего детства, но уход от некоторых слишком эмоциональных фраз, как мне кажется, пошёл игре только на пользу. Мемчики у нас уже никто не отнимет, зато сейчас, когда Артас не вопит ошпаренной истеричкой, кампания воспринимается куда лучше. Теперь я куда отчётливее чувствую драму — всё-таки в переводе от «СофтКлаба» актёры слегка переигрывали, делая происходящее карикатурным и пародийным. Да и нормальный перевод многих имён — бальзам для ушей и глаз.

С графикой всё чуть менее радужно. С моделями поработали отлично, на смену раскрашенным деревянным брусочкам наконец пришли модельки уровня WOW. Есть, что порассматривать, приблизив камеру. Но по современным меркам движок игры всё равно устаревший — и это очень хорошо заметно в окружении. Земля, трава и деревья совсем игрушечные, таких бы постеснялся сейчас и мобильный проект.

Обиднее всего за интерфейс — он действительно нуждается в обновлении. Громоздкий и неуклюжий, но, что хуже всего, безумно устаревший для игрока, избалованного вторым StarCraft. Да и ролики, хоть и подтянутые до разрешения в 4К, всё равно на контрасте с полностью перерисованным стартовым смотрятся архаично, если не сказать слабо.

Сюжет кампании трогать не собирались, но изменений в нем хватает. Сильно расширили пролог, добавив несколько новых обучающих миссий, во многих заданиях стали попадаться дополнительные полезные вещи. Вроде и мелочи, но находить что-то новое всегда приятно. Ну а технические изменения в картах, чтобы те больше походили на локации из WOW — чистая косметика.

И тут, наверное, стоит сказать про ещё один важный момент. Игра-то позиционировалась как способ порадовать фанатов, но, по большому счёту все сделанные изменения — особенно перевод! — нацелены скорее на привлечение новой аудитории. Старая гвардия спокойно продолжала играть в ту версию, где все юниты были похожи на дуболомов Урфина Джюса. А вот подросшему поколению игру с такой графикой предлагать стыдно — в лучшем случае обзовут «бумером» и покрутят пальцем у виска.

Если прошлые скандалы с Blizzard говорили о пропасти между компанией и аудиторией, то сейчас налицо непонимание между разными подразделениями внутри самой компании. Будем надеяться, они смогут во всём разобраться и продолжат нас радовать великими играми — раньше же справлялись.

* * *

Показательно, что скандал вокруг ремастера Warcraft III оказался куда интереснее, чем, собственно, сам ремастер. Потому что он нормальный. Обычный. Особенным его делали рекламные заявления, и пообещай нам компания именно то, что мы получили в итоге, релиз обошёлся бы без скандала. В конце концов, ремастер первой StarCraft всем пришёлся по душе — и этот успех вполне можно было повторить.