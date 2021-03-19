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    #rogue-like #обзор игры #ролевые игры #тактика

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот?

    19 марта 2021
    Аватар
    19.03.2021
    7076
    4 минуты на чтение
    #rogue-like #обзор игры #ролевые игры #тактика
    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот?

    Кратко Loop Hero описывается словами «рогалик наоборот». В ней уйма особенностей, характерных для roguelike-игр: случайная генерация мира, регулярная гибель и старт заново, постепенный рост силы героя от запуска к запуску, если игрок не филонил и собирал ресурсы.

    Вот только героем тут управлять нельзя. Совсем.

    Жанр: стратегия с элементами RPG и roguelike

    Разработчик: Four Quarters

    Издатель: Devolver Digital

    Возрастной рейтинг: не указано

    Перевод: текст

    Платформы: ПК (Windows, Mac, Linux)

    Играли на: ПК

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    Он идёт по закольцованной тропинке строго вперёд. Встречает противника — дерётся, выбивает трофей — подбирает, проходит петлю полностью — восстанавливает часть здоровья у костерка и двигается дальше.

    От вас же требуется делать этот бесконечный путь полезным и разнообразным. Воткнёте где-нибудь паучье логово — и вот уже помимо слизней на карте заведутся опасные арахниды, дополните особняком вампиров — и в зоне его действия будут появляться кровососы, на построенных вами клетках с болотами заведутся комары, а на кладбищах — скелеты.

    Убивая монстров герой качается, собирает экипировку и постепенно крутеет. Но одновременно с ним крутеют и монстры, прибавляя в силе с каждым пройденным кругом. Поэтому основная задача игрока сводится к тому, чтобы удерживать героя живым как можно дольше, но при этом обеспечивать ему достаточное число приключений, чтобы он был готов к моменту встречи с боссом и смог тому накостылять.

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот? 1

    Правильно собранный герой может нарезать круги десятками, собирая ресурсы, пока не упрётся в лимит

    Звучит крайне просто, но как же это, чёрт подери, затягивает! Игра постоянно дополняется новыми возможностями, которые вдобавок ещё и комбинируются друг с другом и порой приводят к неожиданным результатам.

    Вот, скажем, откроется у вас возможность «строить» горы и скалы. Каждая такая клетка увеличивает герою полоску здоровья, а если ставить их встык, то они ещё и дополнительно усиливают друг друга. Более того, если заполнить горами и скалами квадрат размером 3×3, то он трансформируется в горный пик, который даст сразу очень много здоровья.

    Вроде как сплошная польза, но горный пик время от времени будет порождать гарпию, преграждающую путь герою в случайном месте. И скорее всего совершенно не там, где вы хотели бы её видеть. А если вы достроите десятую горную клетку, то где-нибудь у дороги появится ещё и лагерь гоблинов, которые тоже будут пытаться откусить от проходящего мимо героя кусочек покрупнее.

    И тут уже надо думать что делать — не строить больше девяти клеток гор? Или воспользоваться картой забвения и удалить лагерь? Или оставить как есть, ведь гоблины это тоже экспа и трофеи? Вот только они и правда сильные противники, а если рядом окажется клетка с болотом, то лагерь улучшится до дозора и станет плодить ещё более опасных лучников.

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот? 2

    Карты внизу — это доступные постройки. Они валятся из убитых монстров, а что войдёт в набор, определяет сам игрок, собирая колоду перед каждой экспедицией

    Таких подвохов в Loop Hero уйма. Клетки сочетаются и влияют друг на друга самым причудливым образом. Постройте деревню — и герой будет проходя через неё лечиться. Постройте вторую — и при ней немедленно возникнет логово разбойников. Которые мало того, что хорошо дерутся, так ещё и имеют шанс отобрать в бою предмет из инвентаря. Но если к деревне пристроить особняк вампиров, то бандиты там не появятся. Зато заведутся упыри, а ровно через три круга образуются графские угодья с очень приличным бонусом к лечению.

    На поиске такого рода комбинаций делают целые отдельные игры, здесь же эта механика лишь одна из многих. Помимо хождений по кругу герой, например, будет заниматься отстраиванием лагеря и сбором там всех выживших после катаклизма.

    События Loop Hero происходят в мире, который уже, собственно, погиб. Пришёл некий Лич и погрузил всё сущее в забвение. Не осталось ничего материального кроме сплошной черноты и… почему-то главного героя, который очнулся у одинокого костерка и теперь мучительно пытается вспомнить весь мир обратно.

    Да, именно вспомнить обратно: здесь существует только то, что уцелело в его памяти. Если он помнит, что где-то должна течь река, а где-то расти лес,то они там и появятся. Если забудет — исчезнут. Позднее выяснится, что он уцелел не один, и каждый встреченный персонаж будет рад внести свой вклад в миссию по восстановлению всего сущего. А заодно и по выяснению, кому это понадобилось и зачем.

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот? 3

    Арбалетчики очень помогают в боях на соседних с костром клетках. На этом тоже можно строить стратегию, размещая там самых сильных монстров и получая с них ценные трофеи

    Управлять поселением вы будете в промежутках между забегами по кругу, когда герой там либо погибнет, либо сбежит. В первом случае он притащит только треть собранных ресурсов для строительства, так что иногда правильным решением будет всё же не пытаться с ходу добраться до босса, а собрать полные карманы ценностей и вовремя эвакуироваться.

    Возводимые в лагере здания открывают новые детали сюжета и, конечно же, тем или иным способом усиливают героя во время путешествий по петле. Хижина знахарки позволит экипироваться лечебными зельями, башни с арбалетчиками помогут в боях в непосредственной близости от стартовой клетки, кузница, полевая кухня и лаборатория алхимика позволят создавать, или, наоборот, разбирать артефакты — и так далее.

    Вдобавок таким образом открываются новые классы персонажа (помимо базового воина он может быть ещё и плутом или некромантом, а в будущих DLC обещают ещё расширить список) а также другие клетки для размещения на своём пути. Игровые возможности растут как снежный ком, заставляя постоянно пробовать новые стратегии (или, наоборот, использовать раз за разом одну и ту же, в надежде, что в этот раз уж точно сработает), меняя класс, экипировку, набор доступных для постройки клеток и выискивая неочевидные пути к решению проблем.

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот? 4

    Застроить всю карту — achievement unlocked!

    Например, плут с построенным арсеналом получает возможность носить талисманы с магическим щитом и с этого момента может вообще не вкладываться в собственное здоровье. Долой горы и луга, к чёрту предметы с бонусами к жизни, даёшь сбор плюсов исключительно на скорость атаки! Как добьёте её хотя бы процентов до трёхсот — поймёте, о чём я говорю. Некоторые противники и мяукнуть не успеют при встрече.

    Притягателен Loop Hero ещё и тем, что он совершенно не требователен к игроку в плане внимания. Играть в него можно одним пальцем, занимаясь параллельно чем угодно ещё. Всё равно все действия выполняются во время управляемой паузы, а разумно прокачанного героя можно на какое-то время предоставить самому себе.

    Говорят, разработчики Loop Hero действительно вдохновлялись idle-играми, где герой всё делает сам, а игроку только и остаётся, что смотреть на него и умиляться. Но до этого тут не доходит: значимые стратегические решения приходится принимать постоянно, просто никто этого от вас не потребует здесь и сейчас. Остановите время, спокойно всё обдумайте, сделайте что считаете нужным — и снова запускайте процесс.

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот? 5

    Экран подготовки к экспедиции позволяет выбрать не только карты построек в колоду, но и определиться с главой — иногда имеет смысл перепройти более ранние этапы, чтоб заработать ресурсов и умений

    В результате разработчики достигли какого-то потрясающего эффекта, когда вроде от экрана и можно отходить, но совершенно не хочется. Loop Hero заставляет неотрывно смотреть за тем, что герой делает, наблюдать последствия собственных решений, анализировать, что и как в следующий раз сделать лучше. «Ещё одна петелька — и спать» рискует превратиться в ночные бдения, если вовремя не опомниться.

    Страшно представить что будет, если игру следом выпустят на мобилках. Игра туда так и просится, но тогда отлипнуть от неё станет вообще невозможно.

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