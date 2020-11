Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft

Конец 2020 года получился насыщенным. От одной только Ubisoft на него пришлось сразу три крупных релиза. В октябре вышла своеобразная Watch Dogs: Legion, в ноябре — Assassin’s Creed Valhalla, которая по продажам на старте обошла все предыдущие части, а 3 декабря состоится релиз Immortals Fenyx Rising — совершенно нового IP в древнегреческом сеттинге. Название, правда, не особо удачное — можно подумать, что речь идёт о какой-нибудь условно-бесплатной мобильной игре. Другое дело Gods & Monsters, под которым игру анонсировали: оно понятное, раскрывает суть и звучит гораздо лучше.

Жанр: экшен, приключения

Разработчик: Ubisoft Quebec

Издатель: Ubisoft

Возрастной рейтинг: 13+

Перевод: полный

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch, Stadia

Играли на: PC

Похоже на:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Серия Assassin’s Creed

Могущественный великан и прародитель всех монстров Тифон вырвался на свободу и обрушил свою ярость на разобщённых богов. Одних он победил и наказал, вывернув их сущности наизнанку — например, бога войны Ареса превратил в трусливую птицу, — а другие в страхе бежали прочь. Тифону также удалось склонить на свою сторону призраков знаменитых героев вроде Ахилла и Одиссея. Вскоре Златой остров заполонили чудища.

Между тем Зевс, некогда победивший Тифона, пропустил всю заварушку. Он вконец разочаровался во враждующих друг с другом смертных, обратил их в камень и отправился в гости к Аиду на дегустацию вина. По возвращении бог-громовержец обращается за помощью к Прометею, которого давным-давно приковал к скалам и обрёк на вечные муки в наказание за похищение огня.

Тот не прочь освободиться от цепей, однако сперва рассказывает Зевсу историю о Фениксе — герое, которому суждено познакомиться с богами, сразить Тифона и спасти мир. Собственно, этот рассказ и есть сама игра.

Зевс и Прометей за кадром в свободной манере комментируют приключения Феникса — не только сюжетные, но и самые незначительные. Скажем, набрёл герой на незнакомую статую или столкнулся с легендарным монстром — рассказчики не оставят это без внимания. Зачастую они спорят, шутят (иногда ниже пояса) и травят байки. Вроде мелочь, а «пылесосить» локации под их комментарии куда веселее. Что ещё лучше, по мере прохождения они развиваются как персонажи.

Zelda’s Creed

Immortals Fenyx Rising, в отличие от недавно вышедшей Genshin Impact, действительно похожа на The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Суть примерно та же: игрока быстро знакомят с базовыми механиками, а затем отправляют в свободное плавание, поставив ему две задачи. Во-первых, в той горе, что посреди карты извергает пламя, обитает зло, с которым надо разобраться. Во-вторых, для этого не мешало бы сперва «подкачаться» и заручиться поддержкой четырех богов. Аналогии напрашиваются сами собой. Тифон — это местная версия Ганона, а боги здесь вместо Стражей.

Правда, несмотря на открытость мира, просто так вломиться к Тифону не получится — последовательное прохождение сюжета никто не отменял, благо он неплох. Историю можно сравнить с мультфильмами типа «Шрека», которые работают сразу на детскую и взрослую аудиторию.

С геймплейной точки зрения у Immortals тоже много общего с Breath of the Wild: можно ползать по отвесным скалам и стенам, есть шкала выносливости, которая постоянно расходуется. Но самое главное — повсюду раскиданы подземелья Тартара, «аванпосты» с монстрами, охраняющими сундуки с наградами, испытания и огромное количество головоломок!

Их решение — основная активность в игре. К счастью, они не только многочисленны, но и разнообразны. К услугам наших серых клеточек всё, от примитивных пятнашек до комплексных пазлов, где нужно учитывать направление ветра и уворачиваться от лазеров, удерживая большой деревянный ящик, который может развалиться от малейшего неверного движения. При этом головоломки не повторяются. Да, часто можно столкнуться со знакомыми механиками, но в совершенно новых условиях. К тому же разработчикам удалось выдержать баланс: поломать голову над пазлами точно придётся, однако в ступор они ставят редко и не вызывают желания запустить чем-нибудь тяжёлым в монитор. Со всем можно разобраться методом проб и ошибок, главное — быть внимательным.

А вот чего игре не хватает, так это глубины взаимодействия с окружением. От Линка герой Immortals унаследовал разве что возможность рубить деревья, но особого прока в этом нет. С их помощью не получится проложить мост через условный обрыв — да это здесь и не нужно. У Феникса в распоряжении есть двойной прыжок и крылья Дедала, на которых можно преодолевать огромные расстояния. В крайнем случае можно забраться на любую гору и спланировать с неё.

Однако при всей схожести назвать Fenyx Rising клоном последней «Зельды» язык не повернется. Скорее, в 2017 году Nintendo наметила границы нового поджанра игр в открытом мире, а Immortals оказалась одним из первых его представителей.

Breath of the Assassin

В остальном же при создании Immortals Fenyx Rising разработчики из Ubisoft опирались на опыт Assassin’s Creed. Это касается как многих элементов наполнения песочницы, так и боевой системы. Даже вышкам место нашлось — здесь их роль играют статуи богов. Только смысла в них немного, если не считать быстрое перемещение. Дело в том, что при «синхронизации» героя только знакомят с местными достопримечательностями, а точки интереса выискивать приходится самому, включая камеру от первого лица и изучая каждый пиксель на экране.

С другой стороны, помечать их не обязательно, так как в игре хватает аудиовизуальных маркеров. Полезные минералы, например, блестят на солнце, а монстры, скорее всего, охраняют сундук со снаряжением. К тому же разработчики всячески поощряют интерес игроков к исследованию мира, хотя награда не всегда материальна — иногда это просто небольшая история.

В игре семь локаций: Блуждающие Скалы (стартовая зона), Долина Вечной Весны, Логово Войны, Земля Горнов, Рощи Славы, Царский Пик и Врата Тартара. Смотрятся они потрясающе, скриншоты хочется делать постоянно, но визуально большой разницы между ними нет.

Бои вызывают похожие эмоции: они насыщенные, но несколько однотипные. Сделал серию легких ударов, пару раз махнул увесистой секирой, уклонился от глыбы камня, которую швырнул циклоп, отразил удар гарпии, контратаковал — и так по кругу. Ещё Феникс может научиться некоторым спецприёмам вроде мощного удара наковальней по площади и заручиться поддержкой птицы-феникс по кличке Фосфор, которая плюётся огнём во врагов.

В управлении на первых порах можно запутаться, особенно в пылу сражения. Поди вспомни, на какие кнопки какие приёмы у тебя назначены! К тому же для их использования на геймпаде обычно надо зажимать сразу несколько кнопок, что сбивает с толку. Как следствие, персонаж делает совсем не то, что нужно, и начинает ловить одну оплеуху за другой. Но привыкнуть можно. К управлению, не оплеухам!

Видов рядовых противников в Immortals не очень много. Куда больший интерес представляют призраки героев, привязанные к конкретным локациям: они появляются в самый неподходящий момент и преследуют Феникса до тех пор, пока протагонист не отыщет их логово и не победит окончательно. Опаснее всех, пожалуй, Атланта, которая больно стреляет из лука и натравливает на Феникс гризли, — по сложности она едва ли уступает самому Тифону.

Увы, особого подхода к себе боссы не требуют. Бои с ними плюс-минус одинаковые: нанёс пару ударов, прожал спецприём, отпрыгнул, восстановил стамину — и по-новому. Главное, сильно не наглеть, иначе наказание за оплошность последует незамедлительно. От битвы к битве меняются только набор способностей, объём здоровья боссов и степень их агрессивности — обычно именно от последнего фактора зависит сложность. Даже с гидрой не придумали ничего оригинального: та пару раз отрастила несколько голов и издохла под натиском героя.

The Legend of Ubisoft

Отдельная радость в Fenyx Rising — кастомизируемость всего и вся. Например, Феникс — уже прописанный герой, однако мы можем выбрать его пол и внешность. Сходная история и с предметами: в пару кликов можно натянуть на вещь любой из доступных вам скинов. Кроме того, у оружия и брони Феникса нет характеристик как таковых, только особые бонусы. Например, один нагрудник восстанавливает часть здоровья после убийства противника, а другой увеличивает скорость натягивания тетивы. Топор А замораживает монстра при успешном парировании, а топор Б с высокими шансами оглушает врага после контратаки. В общем, снова заметно влияние Breath of the Wild, только оружие тут не ломается.

Сами по себе числовые показатели урона и защиты есть, но они привязаны не к конкретным предметам, а к слотам и увеличиваются только прокачкой за определённые ресурсы. Скажем, какой меч ни возьми в руки, он будет наносить условные 10 единиц урона за удар — от выбора меча будет зависеть только дополнительный эффект. Хочешь увеличить урон? Ищи металлы.

Собственно, уровневой системы тут вообще нет. Способности и пассивные навыки тоже открываются за ресурсы. Также по мере помощи богам те вознаграждают Феникса благословениями, которые дают постоянные бонусы. К примеру, он может научиться бить молниями сразу по нескольким противникам при выстреле из лука или создавать своего рода взрывную волну при успешном уклонении.

Аналогично со здоровьем и выносливостью: чтобы увеличивать их, надо собирать кристаллизированную амброзию, которую зачастую можно найти в труднодоступных местах, и зачищать подземелья Тартара, где спрятаны молнии Зевса. Впрочем, заниматься этим совсем не обязательно — при должной сноровке даже самого злобного босса можно завалить со стандартными тремя делениями здоровья.

По мере развития персонажа на Златом острове появляются более сильные версии старых врагов (визуально их можно отличить по цвету), так что, прокачав до упора оружие, рубить всех несколькими взмахами клинка направо и налево не получится. Механика боя с такими врагами не меняется, просто они впитывают больше урона и сами становятся более опасными. Тем не менее иногда игроку всё-таки выпадает шанс в полной мере почувствовать, что его герой стал мощнее, — когда он натыкается на рядовых прислужников Тифона, которых в начале игры было непросто победить.