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    #souls-лайк #обзор игры #стимпанк #тёмное фэнтези

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne

    12 октября 2023
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    12.10.2023
    34886
    6 минут на чтение
    #souls-лайк #обзор игры #стимпанк #тёмное фэнтези
    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne

    Таинственный источник энергии под названием Эрго превратил город Крат в научный и культурный центр мира. Теперь компанию людям составляют механические марионетки — послушные роботы, беспрекословно исполняющие любые приказы своих хозяев. Но что будет, если кому-то удастся подчинить себе волю одновременно нескольких тысяч таких автоматонов? Конечно же, старое доброе восстание машин! Роботы поднимают оружие на своих создателей и устраивают настоящий геноцид мясных мешков, а Крат за считаные часы превращается в угрюмые руины. И именно в этот момент от долгого сна пробуждается Пиноккио — единственная в мире марионетка, способная лгать и выдавать себя за человека… 

     Жанр: ролевой экшен, souls-like
    Разработчик: Neowiz Games, Round8 Studio
    Издатель: Neowiz Games
    Перевод: только текст
    Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS
    Играли на: Xbox Series X
    Похоже на: Bloodborne + Sekiro: Shadows Die Twice + трилогия Dark Souls

    Вот уже почти десять лет игровая индустрия не может уйти от тренда на бесконечные проекты в поджанре соулслайк. Свою «Dark Souls мечты» пытались делать и именитые студии, и совсем небольшие инди-команды. Согнать игры от From Software с их пьедестала пока ни у кого не получилось, но каждая такая попытка привносила в жанр что-то новое и необычное. Так, авторы Nioh смогли подружить Dark Souls с Ninja Gaiden, создатели камерной Mortal Shell придумали интересную систему «окаменения» вместо блоков, а команда Gunfire Games вообще смогла перенести философию игростроения Хидэтаки Миядзаки на рельсы кооперативного шутера. Жанр развивается. 

    От Lies of P, совместного творения Neowiz Games и Round8 Studio, никто не ждал ничего выдающегося. В лучшем случае думали, что это будет красивая калька с Bloodborne, в худшем — очередная игра, о которой забудут уже спустя неделю после релиза. Тем удивительнее, что именно проект о приключениях стального Пиноккио с лицом Тимоти Шаламе сумел ближе всех конкурентов по жанру приблизиться к величию лучших игр от FromSoftware.

     

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne 1

    Приключение начинается. Мы с Пиноккио пока ещё не представляем, чем будем заниматься ближайшие 30 часов

     

    Разработчики Lies of P пошли по простому, но рабочему пути — создали стопроцентный клон, практически игнорируя рискованные нововведения и фичи, которые могут отпугнуть фанатов. С одной стороны, такой подход не делает особой чести командам Neowiz и Round8, ведь не привносит ничего нового в и без того застоявшуюся индустрию. С другой стороны, он избавляет от множества проблем и подводных камней. А заодно дарит геймерам «ту самую Bloodborne на PC» — о которой, признаться честно, и я сам мечтаю не первый год.

    Да, если вы хоть раз бывали в Ярнаме, то и в Крате из Lies of P почувствуете себя как дома. Та же готическая викторианская архитектура, та же добротная атмосфера вязкого ужаса, тот же ловкий герой в стильном плаще. Из Bloodborne сюда перешли и анимации (от атак до использования расходуемых предметов), и паттерны поведения противников, и даже концепции многих боссов — не углядеть в Бракованном Смотрителе брата-близнеца Чёрного чудовища Паарла можно только разве что с завязанными глазами.

     

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne 2

    А вот и сам Смотритель. Одновременно и нелепый, и невероятно жуткий — дизайнеры постарались на славу

     

    При этом объединённая команда Neowiz и Round8 смогла проделать работу над ошибками своего старшего собрата. Например, в Lies of P нас ждёт понятный, детальный и довольно дружелюбный для понимания сюжет. Да, здесь тоже хватает абстрактных намёков и записок неочевидного содержания, но все они со временем выстраиваются в ровную, логичную и вполне интересную историю. В ней особенно радуют отсылки к оригинальной сказке «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди — на которой, собственно, и основана игра. Забудьте про безумие Древних богов из Bloodborne и смехотворные концовки с превращением в личинку. В Lies of P всё чётко и прямолинейно. 

    При этом создатели проекта не пытаются умышленно вставлять игрокам палки в колёса в моменты изучения нового контента. Вспомните, как часто в Bloodborne, Dark Souls или Edlen Ring вы пропускали развитие важного квеста просто потому, что забывали поговорить с нужным NPC или вообще не находили его на карте. В Lies of P все важные предметы и персонажи будут отдельно подсвечены в местной системе телепортов, чтобы вы ни в коем случае не пропустили чьё-то личное задание или развитие интересной линии. Да, хардкорным достигаторам теперь будет не так интересно пылесосить карту, но обычные игроки наконец-то вздохнут с облегчением.

     

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne 3

    Кот Базилио и лиса Алиса сильно изменились за лето. Впрочем, не перестали быть хитрыми аферистами

     

    Удобнее стала и боевая система. Основа сражений с постоянными отскоками и нанесением стремительных ударов никуда не делась, но разнообразилась новыми фишками. Например, здесь можно полноценно играть через блокирование — персонаж всё ещё получит немного урона, но здоровье можно будет быстро восстановить парой ответных атак. Благодаря этому Lies of P открывает простор для билдостроения и выбора своей индивидуальной игровой тактики. Можно играть через отскоки и быстрые уколы — тогда игра будет больше похожа на Bloodborne, можно научиться идеально парировать — тогда она превратится в Sekiro, а можно взять меч потяжелее и играть от блока — тогда вас ждёт почти полноценный опыт Dark Souls. Я же предпочёл вкачаться в «Талант» (местный аналог магии) и накрывать врагов бурей из огненного и электрического урона.

    Разнообразия в игровой процесс добавляет и главная (и, по сути, единственная) уникальная фишка Lies of P — система создания оружия. Любая найденная вами ковырялка состоит из двух частей: рукояти и лезвия. Рукоять отвечает за скалирование от характеристик персонажа, а лезвие — за тип наносимого урона и уникальные боевые приёмы. Соединять эти компоненты между собой можно просто каким-то неприличным количеством способов. Насадить гигантский гаечный ключ на рукоять рапиры? Прикрутить клинок от кинжала к древку мощной дубины? Или, может, воткнуть копьё на крохотную ручку от полицейской дубинки? Игра позволяет проводить безумные эксперименты и радоваться совершенно нелогичным комбинациям, постоянно проверяя их на прочность. Я, например, всю вторую половину прохождения пробегал с лезвием гигантской циркулярной пилы, привязанным к древку короткого копья. И от каждого боя получал невероятное удовольствие — ведь эту дурацкую вундервафлю придумал я сам!

     

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne 4

    В начале игры поиски нового оружия вызывают восторг. Но к финалу его становится так много, что буквально некуда девать

     

    Из Sekiro в Lies of P пришла система сменных протезов, которые позволяют научить Пиноккио паре новых боевых манёвров. Говорить о протезах много не имеет смысла, их набор довольно стандартный: электрическая рука, огненная рука, рука-щит, рука-пушка и тому подобное. Некоторые из них оказываются практически бесполезны на протяжении всего прохождения, а некоторые ломают баланс игры окончательно. Например, рука-щит позволяет бесконечно проводить идеальное парирование, которым можно победить финального босса вообще без получения урона быстрее чем за минуту. Минуту, Карл! Возможно, в будущем эту «особенность» исправят, но YouTube уже заполонили ролики с почти мгновенным прохождением любого противника из игры.

    Баланс и оптимизация боя — в целом одни из главных проблем игры. Некоторые враги спокойно убивают героя сквозь стены. Отдельные боссы попадают по персонажу, даже когда анимация атаки идёт в километре от него. А некоторое оружие в разы (вернее, в десятки раз) эффективнее всего остального. Из-за этого ваше прохождение может превратиться как в приятную прогулку по парку, так и в преодоление долины смерти с завязанными глазами. Остаётся лишь надеяться на будущие патчи и благоразумие разработчиков.

     

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne 5

    Музыка в игре невероятная. Пластинки с саундтреком можно слушать в хаб-локации, получая за это приятные бонусы

     

    Зато с точки зрения основного игрового процесса игра оптимизирована так, что невольно задаёшься вопросом: «А это точно проект 2023 года?!». На Xbox Series X всё идёт плавно и без провисаний, и за свои 30 часов прохождения я не встретил вообще ни одного неприятного бага. Вкупе с отменным визуалом и чарующей музыкой всё это создаёт исключительно приятные впечатления, а разработчиков хочется лишь хвалить.

    * * *

    Lies of P — это стопроцентный вторяк, эдакий идеальный клон одной из самых популярных игр эпохи PS4. Плохо ли это? Как по мне, совершенно нет. Я (как и миллионы других геймеров) жутко соскучился по Bloodborne и хотел получить игру, которая сможет хотя бы на время утолить мою жажду мрачных ролевых экшенов в викторианском сеттинге. Lies of P не только блестяще справилась с задачей, но и закрыла многие претензии к оригинальному детищу Хидэтаки Миядзаки.

    Пусть вас не обманывает общий позитивный тон этой статьи. Lies of P — прямолинейная и коридорная, местами она копирует своих старших братьев настолько дотошно, что хочется возмущаться. Это игра, которая никак не изменит индустрию и вряд ли привнесёт что-то принципиально новое даже в один конкретный жанр. Но она сделана хорошо — с любовью и явным вниманием к огромному фанатскому сообществу. 

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