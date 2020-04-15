Оборотень Хидэ, в котором человеческая натура сочетается с силами ёкаев, фольклорных японских демонов, разыскивает особый меч, способный уничтожить всех ёкаев и подарить владельцу вечную жизнь. Судьба сводит героя с будущим великим полководцем по имени Ода Нобунага, который только начинает объединение Японии. Хидэ начинает служить Нобунаге, параллельно разыскивая существо, которое убило его матерь.

Эпоха смут

Nioh 2 Жанр: соулсборн

Разработчик: Team Ninja

Издатели: Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PS4

Похоже на:

Ninja Gaiden

Dark Souls

Перед нами приквел первой части, так что начинать знакомство с серией спокойно можно и с него. Но имейте в виду: даже если завязка Nioh 2 вас заинтриговала, сюжетные перипетии в этой игре скорее условность, чем полноценная составляющая. Вас постоянно будут знакомить с эксцентричными персонажами, но симпатии они не вызывают и мигом забываются: это не полноценные личности, а ходячие стереотипы. В Team Ninja будто понимали, что сюжет Nioh 2 выветривается из головы очень быстро, и услужливо вынесли его в отдельный пункт меню, чтобы вы при желании могли восстановить в памяти все важные события.

В первой части сюжет было куда богаче, что неудивительно: её начали разрабатывать ещё в 2004 году. Тогда игра была традиционной пошаговой jRPG и основывалась на недописанном сценарии фильма «О́ни» (Oni) от Акиры Куросавы, но на долгие годы угодила в производственный ад. Релиз состоялся лишь в 2017-м, и за это время игра превратилась из пошаговой jRPG в соулсборн. На этом фоне два года, прошедшие между анонсом Nioh 2 и её выходом, кажутся сущим пустяком, — и нет ничего неожиданного в том, что с точки зрения сюжета приквел оказался куда менее интересным.

Что в новой игре проработано лучше, чем в оригинале, так это демонические способности главного героя, которого вы можете создать самостоятельно. Если Nioh ограничивала вас ролью иностранца Уильяма, то во второй части появился продвинутый редактор персонажей. Настраивается тут почти всё, от пропорций тела до бликов в глазах.

Боевая система изменилась мало. Она по-прежнему зиждется на грамотном управлении энергией ки и умелом переключении между тремя стойками. В высокой персонаж наносит повышенный урон, но медленно движется, низкая нужна для уворотов и быстрых, но слабых атак, а средняя сбалансирована и идеально подойдёт для новичков. Со временем игра начинает напоминать полноценный слэшер с обилием комбо и приёмов — всё-таки не зря Team Ninja раньше работала над серией Ninja Gaiden.

И если вам на этом месте вспомнилась Devil May Cry 5, то неспроста: здесь главный герой тоже умеет ненадолго превращаться в демона после заполнения особой шкалы. На эту способность разработчики делали акцент во время рекламной кампании игры, но она оказалась скорее зрелищным элементом, чем новой механикой, — ведь в первой части Уильям тоже мог войти в особый режим, объединившись со своим духом-хранителем. Форма ёкая в Nioh 2 по сути ничем не отличается от этого, разве что выглядит более пафосно.

А вот демонические способности вполне тянут на нововведение. Одновременно можно выбрать две такие силы — они играют роль заклинаний, которых многим не хватало в первой части, и дают прирост к характеристикам вашего духа-хранителя. Этими способностями можно заморозить врагов, поджечь определённую территорию или провести массовую сокрушающую атаку. Демонические силы выпадают из особо сильных ёкаев, и по ходу игры их скопится огромное количество, но экспериментировать с ними не надоедает. А ещё на время атаки вы превращаетесь в монстра, способность которого применяете, — весьма эффектное визуальное решение.

На острие катаны

Nioh 2 соблюдает традиции жанра, и её сложность бросит вызов даже самым опытным игрокам. Увы, трудности часто связаны не с изощрёнными приёмами противников, а с довольно нечестными методами вроде атак, которые убивают с одного попадания. Ещё враги любят обездвиживать главного героя сериями ударов, из-под которых нельзя вырваться, если вы пропустили первый из них. Поэтому при смерти вы часто будете испытывать раздражение — пожалуй, несколько чаще, чем, например, в Dark Souls.

На этом фоне приятно выделяются боссы — битвы с ними действительно разнообразные и яркие. В таких сражениях есть несколько фаз, к которым приходится адаптироваться, а дизайн противников устрашает и запоминается. Правда, решающие схватки нельзя назвать особо сложными. Пускай у боссов неприлично много здоровья, их атаки быстро выучиваются, и уже к середине игры группа обычных противников будет представлять куда большую угрозу, чем любой из боссов.

У каждого врага есть прототип в японской мифологии, так что игра может стать ещё и неплохим экскурсом в культуру Страны восходящего солнца. Каппа, они, кицунэ, тэнгу — подобных существ в Nioh 2 предостаточно. Информация о всех побежденных ёкаях выносится в отдельное меню, где можно прочитать о их происхождении.

Сражаться предстоит не только с демонами, но и с людьми, ведь действие разворачивается в период Сэнгоку, когда Япония раздирала кровопролитная война. Враги-люди слабее демонов, но берут числом и быстрыми атаками. Впрочем, бьющие по площади демонические приемы отлично справляются с этой проблемой.

Если противники оказались вам не по зубам, у вас есть несколько путей. Вы можете отточить навыки, найти более мощную экипировку и поэкспериментировать с навыками или… позвать в свой мир других игроков — вдвоём раскидывать демонические армии в разы легче. А если ищете дополнительных трудностей, то всегда можно вызвать враждебного фантома и сразиться с ним за ценный лут.

Кстати, о луте. Оружие в Nioh 2 вы будете находить регулярно, ведь игра взяла систему добычи скорее из Diablo, а не Dark Souls. То есть уже после зачистки первой локации у вас в инвентаре скопится огромное количество ненужных мечей, топоров, доспехов и прочих предметов. Их можно и нужно продавать в святилище. В награду вы получите не только драгоценную амриту, которая тратится на повышение уровня, но и специальную валюту, чтобы купить полезные предметы вроде эликсиров лечения или противоядий. Возможность невероятно полезная, учитывая, что святилища не восстанавливают полный запас лечащих предметов автоматически.

Новых видов оружия всего два, все остальные перекочевали из первой части. Первая новинка — трансформирующаяся глефа, будто пришедшая из мира Bloodborne. С её помощью можно держать противников на расстоянии и атаковать сразу нескольких врагов вокруг себя. Вторая — парные топорики. Они не претендуют на изящество, зато наносят высокий урон, к тому же их можно метать.

Если вы часто пользуетесь определённым видом оружия, вам будут давать очки прокачки для ветки его приёмов. Учитывая, что эти очки даются не очень часто, лучше в самом начале игры выбрать два вида оружия, с которыми вы и проведёте всё оставшееся время.

Япония во всей красе

Система прокачки и улучшений — главное достоинство Nioh 2. У вас есть десятки способов сделать главного героя более эффективным в боях, и ни одна из механик не кажется лишней, пускай обилие цифр, параметров и бонусов может поначалу напугать. Стоит лишь немного освоиться, как внутри просыпается настоящий тактик, подбирающий оптимальные эффекты под каждую локацию.

Уровни удались — в них хватает секретов, ловушек, коротких путей и неожиданных открытий. Локации, кстати, не связаны между собой, переходить между ними нужно через карту мира. Многие уровни компактные: местами до босса можно добежать за пару минут, если знать дорогу. Но разработчики умело подталкивают к исследованию каждого закоулка, ведь там может быть спрятано мощное оружие. Или опасный враг, который убьет вас за секунду.

С визуальной точки зрения уровни выше всяких похвал. Team Ninja умело использует японскую эстетику — и цветущая сакура в одном кадре с горой мёртвых самураев производит сильное впечатление.

При этом ощущение дежа вю будет преследовать вас постоянно, ведь игра активно использует места и ситуации из первой части. До прямого копирования не доходит, но вам часто будет казаться, что по этим крышам вы уже бегали, а этот мост с толпой врагов уже переходили. И если с цитатами из предыдущей игры легко смириться, то спокойно принять повторение некоторых моментов из начальных глав ближе к концу игры уже не получается.

В этом вся Nioh 2: она не ломает старые удачные решения, однако нововведений в ней раз-два и обчёлся. Первая часть была прекрасной игрой, которая бросала вызов и погружала в удивительную культуру Японии. Вторая делает то же самое, но халтурит в сюжете.

Впрочем, Nioh полюбилась игрокам вовсе не за сюжет, а за ярость битв, когда каждый удар может стать фатальным. За исследование красивых мест, раскрывающих японскую культуру. За бесконечную возню с оружием в попытках создать неостановимую машину для убийства. Все эти элементы во второй части стали только лучше. Просто игре не хватает оригинальных идей — она ощущается не полновесной второй частью, а масштабным самостоятельным дополнением. А хотелось-то именно что новую игру!