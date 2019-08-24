Обзор Remnant: From the Ashes. Кооперативный Dark Souls

Наш герой направляется на парусной лодке к острову с высокой башней, дабы спасти некоего избранного, пропавшего в тех краях, но и сам попадает в неприятности. Шторм переворачивает судёнышко, а герой после череды чудесных спасений оказывается в Блоке-13 — промышленном закрытом бункере, чьи немногочисленные жильцы укрываются от оккупировавших поверхность таинственных монстров. Теперь, прежде чем продолжить свою миссию, предстоит разобраться с местными проблемами.

Жанр: соулсборн, ARPG

Разработчик: Gunfire Games

Издатель: Perfect World Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

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Подобно другим соулсборнам, Remnant: From the Ashes предлагает не просто очередные перекаты под брюхами исполинских боссов и сложный алгоритм движений даже самых обычных противников. От Dark Souls новый проект студии Gunfire Games взял ещё и способ подачи истории, порядок раскрытия мира, так называемый «сюжет в дневниках». История в игре при таком подходе подаётся через найденные письма, личные дневники, записи на компьютерах, и всё это невнимательный или безучастный игрок волен вовсе пропустить.

Однако если авторы стареньких игр были просто технически вынуждены писать сценарий в подобном жанре, то создатели современных проектов прибегают к этому отнюдь не ради экономии. В первую очередь это уже художественный приём, строящий мир из обрывков и разрозненных кусков текста, умноженных на усердие чтеца. Быть может, серия Dark Souls нарочно сделана такой сложной, чтобы хотелось порой отдышаться, пусть и за чтением довольно абсурдного текста. При первом прохождении по крупицам приходится собирать не только историю мира, но и сюжет игры, а порой — смысл происходящего. Фрейд говорил, будто мы любим высокую метафорическую поэзию по той же причине, что и низкосортные детективы, — за удовлетворение от решения головоломок. Вероятно, сегодня в это сравнение можно добавить и некоторые игры.

Remnant, начинающийся, словно какой-то промежуточный квест, пишет свою историю аналогичным образом. Постепенно выясняется, что мы находимся на Земле будущего, в середине XXI века. Восемьдесят лет назад на нашу планету из иного мира вторглись могущественные противники, которых люди прозвали «Корень». Эти монстры практически уничтожили людскую цивилизацию и поселились на её руинах: в обветшалых мегаполисах, занесённых песком или поросших лесом; в пустующих тоннелях метро и канализациях.

Однако Корень напал не только на наш мир, этот воинственный вид терроризирует множество планет и реальностей, в которые нам тоже предстоит отправиться. Пусть Remnant подаёт свою историю не так талантливо, атмосферно и литературно, как японский коллега, но всё же он сохраняет структуру тайны, которую можно легко пропустить и не понять, что ты тут, собственно, делаешь, даже стоя на пороге комнаты финального босса.

Сами битвы с боссами, как и боевая система в целом, тоже напоминают о главных источниках вдохновения для разработчиков. Да, тут сделан упор на огнестрельное оружие (лишь один из трёх классов специализируется на ближнем бою), здесь нет блокировок и парирования, но по ощущениям ты всё ещё где-то посреди Лордрана панически пытаешься отследить не самую тривиальную траекторию вражеского копья.

На определённом этапе в Remnant точно так же появляется нужда кайтить противников, ибо выживать посреди агрессивной толпы едва ли кому-то по силам. Хотя сбивать монстров в кучи по-своему выгодно: враги способны нанести друг другу урон, и даже мстят обидчику в подобной ситуации. И дружественный огонь не ограничивается противниками — ведь в Remnant есть почти полноценный кооператив до трёх игроков. Почти — потому что хост всё же один, и сюжетный прогресс сохраняется только для него, а присоединившиеся персонажи при включении собственной игры и генерации собственного мира с изумлением обнаружат себя в начале пути. Но эта несправедливость касается лишь сюжета, сам прогресс уровней, навыков и вещей остаётся у каждого в целости и сохранности.

Как известно, сам по себе кооператив — отличный способ сделать лучше любую игру, и тут он и впрямь временами позволяет реализовывать те или иные интересные тактики. Например, один игрок может отвлекать на себя назойливых монстров (хочется написать «простых», но это будет обманом), в то время как другие могут заняться монотонным нанесением урона большущей кракозябре с четырьмя неприлично большими полосками здоровья. И тут есть одна хитрость: нужно стараться оставить одного миньона живым и водить за собой, временами уклоняясь от атак. Тогда не появятся новые отряды, и товарищам будет куда легче разобраться с боссом.

На этом примере, кстати, видна и некая квазихардкорность в Remnant, ведь бесконечный респаун миньонов вокруг главаря — чересчур простой ответ на сложный вопрос о том, как создать подлинное испытание для геймера. Заваливать его мясом — при всём уважении логика диаблоидов: от них и эмоции иные, и своя мотивация гриндить. И это в них игроков ждут горы лута, которыми так хвастались разработчики. Понятно, что Gunfire Games имели в виду широкий разброс экипировки исключительно в рамках жанра, но если впервые поменять ружьё удаётся лишь к четвёртому часу игры, это точно не стоит использовать как маркетинговый ход. Строго говоря, в Diablo игрок успевает сменить столько комплектов экипировки перед смертью, сколько раз в Remnant он успевает умереть перед первой её сменой.

Но тем не менее нельзя не признать, что сама по себе боевая система Remnant уверенно сохраняет интерес игрока до конца, тут нет переломного момента, когда всё становится слишком легко или, напротив, непроходимо. Вам предстоит пробираться по случайно сгенерированному миру (он генерируется заново не при каждой новой загрузке, а при создании новой игры), от одной территории к другой, порой возвращаясь обратно, как в метроидвании. Нужно приготовится к тому, что здесь не получится расслабленно побегать, начеку нужно быть всегда, ведь умереть можно от пары зуботычин рядового противника.

10 способов сложить голову, которые вы обязаны испробовать в Remnant Есть много разных способов погибнуть в Remnant: From the Ashes. Мы отобрали самые лучшие! Оступиться и упасть в одном из промышленных районов Рома

Погибнуть там же после взрыва радиационного черепа-камикадзе

Истечь кровью

Сгореть

Умереть в толпе вооружённых злобных шаров посреди канализации

Умирать на Опалителе два часа кряду

Умереть от молота, кинутого Нечистым

Умереть в зубах вынырнувшего крокодила

Умереть от дружеской пули

Отстрелить болотной твари лапы и решить, будто она мертва. Умереть от оставшихся лап

Есть тут и свой хаб — тот самый Блок-13. Но это не просто некая мирная территория с торговцами и заданиями, куда игрок может периодически телепортироваться, дабы отдохнуть. У Блока есть свои тайны, свои запертые двери и неразведанные нижние этажи. По мере прохождения будут обнаруживаться разные ключи, карты-пароли и иные предметы, помогающие открыть всё больше помещений и секретов Блока. Но и стандартные функции у хаба на месте: в Блоке можно торговать, улучшать экипировку, получать новые задания, беседовать с NPC, выбирая те или иные варианты ответов в диалогах, и сюда даже можно привести персонажа, спасённого от Корня на поверхности. Время от времени придётся передавать привет Фрейду и решать головоломки, чтобы добыть впечатляющий сет.

Так что какую-никакую самобытность проект от Gunfire Games всё же сохраняет. Его, слава богам, не стали втискивать в чугунные рамки надоевшего фэнтезийного средневековья и не превратили в бои с грудами металла — здесь нас ждёт постапокалиптическая пустыня и свет иных миров. Кто-то может фыркнуть в сторону и впрямь не самой передовой графики, но, простите, ближайший по хронологии вышедший конкурент у Remnant — это вообще мультяшный Ashen.

ИТОГ: Уже ясно, откуда растут ноги Remnant: From the Ashes, осталось лишь выяснить, хорошая ли это идея — кооперативный соулсборн. Ответственно заявляем: идея замечательная. У самой серии Dark Souls с кооперативом сложились особые отношения, поэтому здорово, что в аналогичной игре нам его подарили в классическом виде, и теперь можно разделить с друзьями все жанровые тяготы.