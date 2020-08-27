Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами

Девочка Стелла должна заменить Харона и заняться перевозкой душ на Другую Сторону. Впрочем, работа больше напоминает гостиничный бизнес по системе «всё включено», а вовсе не транспортные услуги: души надо селить в домики, кормить и выполнять их бесконечные хотелки.

Spiritfarer Жанр: менеджмент

Разработчик: Thunder Lotus Games

Издатель: Thunder Lotus Games

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст

Платформа: PC, PS4, Х1, Switch, Stadia

Играли на: PC

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Авторы описывают Spiritfarer как «уютную игру о смерти». С уютом здесь действительно всё как надо: красивая двухмерная графика в стиле ранних работ Ghibli, приятная музыка и полное отсутствие какого-либо насилия по эффективности расслабления могут соревноваться с тёплым пледом и креслом-качалкой. Но не дайте себя обмануть: при всей своей уютности Spiritfarer — прежде всего игра про менеджмент ресурсов, про их добычу, переработку и открытие новых.

Большая часть строений, что возводит Стелла на своей лодке (которая со временем достигнет размеров Ноева ковчега), будут или что-то производить, или превращать одни ресурсы в другие. На грядке можно выращивать подсолнухи, а с помощью давилки добывать из их семян масло. В литейной нужно выплавлять металлы из руд, а в кузнице — перековывать слитки в листы сплавов. В коровнике периодически разрешают надоить молока, а в погребе — превратить его сначала в йогурт, а потом и в сыр. В общем, классический «фермер» во всей своей красе.

И «фермер», надо сказать, небезынтересный — возможность двигать свои угодья по карте добавляет занятных механик. Лень поливать грядку с утра? Направьте лодку в дождевой фронт! Нет ветра, и мельница ничего не мелет? Попробуйте сменить направление! Хочешь завести овечку — просто замани её на судно с ближайшего острова!

Впрочем, не рассчитывайте на уровень Stardew Valley: пространство на корабле ограничено, и построить серьёзный бизнес вам тут не дадут. Более того, возможности автоматизации сильно ограничены, так что от ручной дойки или бесконечно долгой посадки растений никуда не деться. Да и не на что тратить в этой игре большие деньги. Здесь нужно носиться с высунутым языком, пытаясь выполнить многочисленные просьбы духов.

Духи — существа на редкость капризные. Они не будут жить абы где — им подавай дом, возведённый строго по их чертежам и обставленный в соответствии с их — специфичными — вкусами. Причём активно помогать героине будет всего парочка из них, остальные в лучшем случае делятся мудростью, а в худшем — откровенно паразитируют на доброте и чувстве долга Стеллы. Хотя сказать что-то конкретное про этого персонажа сложно — она молчит, делает, что велят, да периодически лезет обниматься. Почему именно она должна заменить Харона? Почему большая часть пассажиров — её знакомые, друзья и родственники? Почему Харон столетиями трудился на этой должности, а Стелла будет держаться всего несколько месяцев — да ещё и преемника не оставит? У игры нет ответов. Совсем.

По мне, как игра о смерти Spiritfarer не удалась. Концепция мира неясна — это похоже на своего рода лимб, только очень кавайный. Вот есть ограниченный регион со своим населением из духов, вот Врата, из-за которых не возвращаются и куда надо свозить некоторых из них. Почему только некоторых? Видать, остальным тут просто нравится.

Души в этом мире не сказать чтоб потерянные — у них есть социум, торговля, цивилизация, дома, борьба с капитализмом и даже популярная рэп-группа. От нашего мира всё это принципиально отличается разве что тем, что все ресурсы возобновимы: деревья вырастают за неделю, а полезные ископаемые регенерируют. Ну и насилие отсутствует. Понятно, что покинуть такой мирный мир стремится немногие. Так что работы у Стеллы не то чтобы завались, — если бы не бесконечный поток требований от наших пассажиров.

Духи, которых мы принимаем на борт, фактически повторяют свои последние предсмертные дни, а потом, наконец, соглашаются уйти. У некоторых благодаря этому можно понять причину смерти — подруга главной героини, видимо, по глупости покончила с собой, дух-змея, судя по всему, скончалась от рака, а милейшую старушку-ежиху прикончил возраст и прогрессирующая деменция. По идее, у каждого духа свой характер и своя история, но более-менее убедительными получились только самые первые обитатели корабля — остальные вышли плоскими, под стать графике. Некоторые персонажи откровенно бесят, и тебе прямо не терпится их поскорее спровадить. И никакие рассуждения о жизни и смерти, которыми они пичкают Стеллу напоследок, ситуацию не улучшают.

В итоге те эпизоды, в которых мы отвозим духов в последний путь, получились на редкость малоэмоциональными. Катарсисом, в отличие от какой-нибудь To the Moon, даже не пахнет. Хуже всего с финалом — ведь последним переправленным духом станет сама Стелла. И нет, на спойлер это не тянет, игра говорит об этом прямым текстом довольно рано. Ты ждёшь от этой поездки какой-то кульминации, геймплейной хотя бы — но вместо этого игра просто заканчивается. Ну то есть логично, что нам ни словом, ни намёком не показывают, каково там, на Той Стороне, но мы же провели вместе со Стеллой 30 часов, почему её уход — самый неинтересный? Никакого квеста, напутственного слова, какого-либо подведения итогов, объяснений — НИЧЕГО. Жизненно и философски? Может быть, если бы не пара моментов.

Во-первых, когда мы подплываем близко к вратам, то начинаем видеть призраков ушедших духов и даже можем их обнять. Во-вторых, один из духов пришлёт вам квест, уже находясь на той стороне. Всё это уничтожает ощущение бесповоротности перехода. А ещё есть персонаж, который беседует со Стеллой на тему её собственной смерти и её выбора, но в итоге это ни к чему не ведёт. Он задаёт вопросы, но она не даёт ответов — да и вообще особо не реагирует.

В итоге складывается ощущение, что весь этот уютный геймплей с постройкой домиков и добычей ресурсов вступает в конфликт с тематикой смерти. И, в общем-то, выходит из этого конфликта победителем. Людо-нарративный диссонанс не то чтобы очень силён, но подчеркивает общую слабость персонажей и сюжета. За бесконечными квестами в духе подай-принеси-создай-построй совершенно не видно ни глубоких рассуждений о смерти, ни переживаний из-за расставания с героями. Тема раскрыта довольно поверхностно и цепляет за живое, только если у вас был ну очень похожий опыт. А хорошая игра о смерти всё же должна пронимать даже тех, кто с ней не сталкивался. Выбери разработчики какой-то другой, более легковесный и сказочный сеттинг, получилось бы наверняка лучше.