Первые впечатления от бета-версии Warhammer 40,000: Rogue Trader

7 декабря нас ожидает релиз ещё одной большой ролевой игры этого года — Warhammer 40,000: Rogue Trader от Owlcat Games, прославившейся играми во вселенной Pathfinder. Как и предыдущие проекты студии, Rogue Trader опирается на настольную систему, то есть, как несложно догадаться, на ролевые игры во вселенной Warhammer. Мы поиграли бета-версию и попробовали оценить, насколько у разработчиков получилось задуманное.

Игроку предстоит вжиться в роль Вольного торговца — высокопоставленного и могущественного аристократа, который обладает особыми привилегиями. Они дают невиданную для остального человечества в этом мрачном мире степень свободы в том, что касается взаимоотношений с ксеносами и (если шире) вариантов усиления Империума. Это удачная позиция для главного героя RPG, позволяющая показать множество разных персонажей, которые обычно должны смотреть друг на друга только через прицел, — и одновременно сохранить верность букве и духу оригинальной вселенной.

Сюжет Rogue Trader начинается традиционно. Главный герой прибывает на корабль влиятельного Вольного торговца во время грандиозной церемонии. Но что-то идёт не так, на хозяйку корабля совершают покушение, а вскоре в команде вспыхивает полноценный мятеж. Во вселенной Warhammer экипаж большого космического корабля состоит из сотен и тысяч людей, образующих целый сложный социум, так что мятежникам есть откуда набирать силы.

Никакого «доброго» введения, как это было в старенькой Neverwinter Nights 2 или недавней Pathfinder: Wrath of the Righteous, нет и в помине. Там игра давала какое-то время покрутиться на празднике, из-за чего создавалось чувство безопасности. Здесь же между началом игры и первой пальбой проходит буквально минут пять — это малость обидно, потому что подольше посмотреть на развлекающуюся элиту 42-го тысячелетия было бы любопытно. Но в мрачном будущем есть только война…

Дальнейшие события сохраняют верность и Warhammer, и канонам компьютерных RPG. Из-за сложного стечения обстоятельств главный герой становится новым Вольным торговцем — но корабль повреждён, кругом предатели, а в системе, где вы оказались, кипит одновременно сразу несколько мятежей, и все, как назло, на планетах и станциях, которые вам необходимо посетить, чтобы вернуть кораблю возможность перемещения в варпе. А вдобавок герой унаследовал задание отыскать и помочь дознавателю Инквизиции, самой могущественной и пугающей организации Империума. Естественно, дознаватель оказывается в самой гуще событий.

Игрок сам волен выбирать, в каком порядке посещать крупные локации. Причём в зависимости от того, куда вы полетите вначале, а куда позже, ситуация на местах чуть-чуть меняется, что отражает неспособность властей справиться с кризисом без помощи извне. Радикально разного контента ждать не стоит, но какие-то детали заметны и придают миру ощущение целостности.

Если сюжет кажется предсказуемым, это потому, что он таков и есть, — но это не напрягает. Warhammer — вселенная прямолинейная, и разработчики знают, чего люди ждут от их игры. Бесконечные еретики, декадентская аристократия, представители специфических имперских религиозных групп, угнетённые и нищие массы, нетерпимость и паранойя — всё, чего можно было ожидать, на месте. В то же время Owlcats старается показывать Империум как нечто неоднородное: даже в вашей партии можно встретить и псайкера, со взглядами, близкими к ереси, и дознавателя Инквизиции, и бывшего офицера Имперского флота, и техножреца, и сестру Адепта Сороритос. Каждый из них с удовольствием расскажет о своей организации и напомнит об особенностях её взгляда на мир.

Компаньоны вышли очень разными и колоритными, с понятными типажами, хотя им и постарались придать глубину. Насколько это получилось, можно будет сказать, только пройдя игру до конца, но и сейчас спутники скорее радуют: они обаятельные, по-хорошему — в духе Warhammer — утрированные, и постоянно болтают друг с другом, обмениваясь наблюдениями или колкостями. Местами это даже кажется чрезмерным — особенно в случае с партийным псайкером, открыто высмеивающим страх других компаньонов перед ересью. Однако Вольные торговцы на то и Вольные торговцы, чтобы привлекать необычных людей.

Правда, такое буйство образов вызывает вопрос — сможет ли человек, незнакомый со вселенной Warhammer, разобраться в происходящем? Специально для неофитов разработчики снабдили диалоги ссылками, раскрывающими ключевые понятия, и репликами, позволяющими подробно расспросить персонажей о тех или иных сторонах жизни Империума. Но всё равно кажется, что тот, кто плохо представляет себе устройство этой вселенной, обречён запутаться в многочисленных косо смотрящих друг на друга организациях, культах и философиях.

За пределами боя Rogue Trader полностью соответствует стилю Owlcat. Диалоги строятся не столько вокруг правильного выбора реплик, сколько вокруг того, есть у вас необходимый навык или нет. Вернулись даже небольшие «книги-игры» из предыдущих частей, хотя и в меньшем количестве. Систему мировоззрений из Pathfinder заменили три шкалы, отражающие верность героя идеалам Империи, еретичность и доброту. Выбираете определённые реплики — продвигаетесь по соответствующей шкале, и в дальнейших диалогах открываются реплики, связанные с ней.

Ожидать от этой системы особой продуманности и философской глубины не стоит — шкалы объединяют скорее стили поведения, чем системы взглядов. Но, в сущности, такой подход работает. Хотите быть правильным имперцем — пожалуйста, хотите быть добрым малым — тоже можно. Некоторые проблемы есть только с еретической шкалой: её реплики включают и очевидный треш вроде стремления к потрошению ради потрошения, и просто вольнодумство и готовность к моральным компромиссам. Но можно оговориться, что во вселенной Warhammer на эти вещи так и смотрят.

Сражаться в игре придётся много, и боевая механика оставляет противоречивые впечатления. Бой пошаговый, и под вашим командованием довольно большой отряд до шести персонажей, у каждого есть очки перемещения и действия. Поле разбито на клетки, на нём есть много укрытий, между которыми нужно маневрировать. Действия тратятся как на атаки, так и на применение способностей, уникальных для каждого класса (тут они называются карьерами).

Способности бывают довольно интересными — так, сразу два класса подразумевают необходимость долгосрочного планирования и комбинаций. Адепт навешивает на врагов дебаффы, которые в последующих раундах другими способностями трансформируются в баффы для союзников или в ещё более серьёзные дебаффы. Лидер усиливает членов партии в похожей логике. Но всё это ломается из-за того, что по крайней мере на среднем уровне сложности нет никакой необходимости использовать способности: исход боя решают специализированные персонажи-комбатанты, которые без лишних оговорок рубят, жгут и режут противников.

Несколько чаще используются уникальные и очень мощные способности, которые появляются, если накопить определённое количество ресурса Momentum, который вы получаете за атаки и другие действия в бою. Но и тут всё очень прямолинейно: набрали Momentum, активировали способность, дающую, к примеру, специалисту по ближнему бою кучу атак и очков движения, и рубите врагов в капусту.

Серьёзно раскидывать мозгами лично мне пришлось только дважды — в бою с боссами. И даже там тактика «стреляйте в них, пока не упадут» себя вполне оправдала, а задуматься приходилось только о правильном расположении отряда и о приоритетах атаки. Вероятно, из-за того что у каждого класса столько способностей и они так сложно работают, львиную долю возможностей боевой системы многие игроки просто не заметят.

Дополнительно сходству с тактическими стратегиями способствует и меньший элемент ресурс-менеджмента между боями по сравнению с тем, как это было в предыдущих играх той же студии. После окончания схватки здоровье всех персонажей полностью восстанавливается, и они готовы к новым свершениям без нужды в аптечках или припасах. Единственный способ, с помощью которого в игре накапливается усталость от битв, — система увечий. Если персонаж потерял все очки здоровья или поймал особенно неудачную атаку, ему наносится рана, дающая перманентный дебафф, пока её не исцелят специальным предметом.

За это особенно хочется поблагодарить разработчиков, когда попадаешь в длинные подземелья, где приходится снова и снова сражаться с группами однотипных противников. Таких тут меньше, чем в Pathfinder, но они встречаются, и возможность не думать о том, как распоряжаться запасами, отдыхом и иными источниками исцеления, расслабляет.

Кроме боёв, диалогов и исследования локаций игра, как и подобает проекту Owlcat, включает в себя стратегические системы: управление колониями и корабельные бои. Но из-за бага соответствующие квесты в бета-версии у меня просто сломались. К несчастью, прямо сейчас багов в игре много: какие-то задания не запускаются или запускаются несвоевременно, объекты находятся сразу в двух местах, персонажи застревают в текстурах и перестают реагировать на команды. Остаётся надеяться, что до официального релиза в декабре студия исправит эти проблемы, ведь пока что они серьёзно портят игру.

Визуально Rogue Trader кажется устаревшей из-за квадратных моделек и, что особенно обидно, далеко не самых интересных дизайнов, хотя, казалось бы, Warhammer со своей гигантоманией и смешением стилей открывает большое пространство для творчества. Некоторые сделанные на движке ролики выглядят откровенно бедно: кажется, что разработчикам стоило ограничиться просто текстовым описанием.

Зато хочется похвалить работу со звуком и музыку. Скорее всего, вы не будете переслушивать эти минималистичные странноватые композиции отдельно от игры, но они прекрасно создают атмосферу, в одни моменты давя на нервы, а в другие — обозначая космический размах событий.