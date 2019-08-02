Почему все ждут Death Stranding? Потому что Кодзима!

За три десятка лет, на протяжении которых Хидэо Кодзима создаёт игры, его имя стало известно даже тем, кто никогда не играл в Metal Gear Solid. Сейчас мэтр геймдизайна видится широкой общественности скорее медийной персоной, что путешествует по миру, фотографируясь со звёздами кино и шоу-бизнеса. Но известность он приобрёл отнюдь не этим.

Мастер интриги

В далёком 1987 году на компьютерах MSX2 состоялся релиз Metal Gear, первой по-настоящему авторской игры Хидэо Кодзимы. Японец, работавший в Konami, фактически создал новый жанр. Вместо того чтобы бездумно отстреливать противников, игроку предлагалось избегать прямого столкновения, достигая своих целей скрытно. Тем удивительнее, что в сиквеле Metal Gear будущий гений вместо изобретения новых уникальных механик сделал акцент на драматичной истории, значительно увеличив количество диалогов и событий.

Кодзима стал одним из пионеров кинематографичных игр. Его Snatcher, вышедшая в 1988 году на PSX, а позднее портированная на Sega Mega Drive и PlayStation, — среди родоначальниц жанра, который сейчас известен благодаря Heavy Rain и Life is Strange. Однако Кодзима полноценно проявил себя как постановщик лишь в 1998 году, когда на первой консоли семейства PlayStation состоялся релиз Metal Gear Solid. Железо новой игровой приставки позволило геймдизайнеру воплотить в жизнь свои задумки, выведя постановку игровых видеовставок на совершенно новый уровень.

Кроме того, уже здесь Хидэо продемонстрировал нежелание мириться со штампами — например, он заставлял игрока думать своей головой достаточно радикальным способом. Радиопровожатый в лице Биг Босса регулярно указывал Снейку на необходимость сделать ту или иную вещь, что зачастую кончалось весьма плачевно: игрок мог оказаться посреди минного поля или в казарме, полной вражеских солдат. В какой-то момент Босс и вовсе предлагал герою забраться в грузовик, а тот доставлял его… в самое начало игры, вынуждая проделывать весь путь по второму кругу. А вот нечего слушать незнакомых дядек по рации — кто знает, что у них на самом деле на уме?

Однако наиболее важный аспект творчества Кодзимы — любовь к загадкам и недосказанностям. Благодаря ей резкие сюжетные виражи успешно работают на репутацию геймдизайнера как талантливого сценариста. Начиная с первой части Metal Gear все игры разработчика обязательно содержали по крайней мере один твист, а с переходом серии в 3D-пространство их количество начало расти в геометрической прогрессии, распространяясь далеко за пределы самих игр.

Например, до самого выхода Metal Gear Solid 2 фанаты считали, что им вновь предстоит взять на себя роль Солида Снейка. Каково же было их удивление, когда сразу после пролога центральным персонажем становился совершенно новый герой по имени Райден, а знаменитый агент оказывался на втором плане! Кодзима до самого релиза сохранил эту тайну, демонстрируя на игровых выставках лишь вступительное задание.

Многие фанаты оказались совсем не в восторге от такого поворота, а Райден продержался на главной роли лишь одну игру, получив, однако, персональный спин-офф — Metal Gear Rising: Revengeance.

Тот, кто шаблоны рвёт

Чем лучше были результаты, которые демонстрировали игры Кодзимы, тем большее влияние на все аспекты их производства и запуска он мог оказывать. В случае с Metal Gear Solid 3: Snake Eater, последовавшей сразу после колоссального успеха её предшественницы, аудиторию запутали ещё изощрённее. В то время как первые маркетинговые материалы демонстрировали игрокам привычного Снейка в роли протагониста, антураж явственно намекал, что события игры разворачиваются в прошлом. Как такое возможно? В игре будут путешествия во времени? Лишь после предрелизного трейлера поклонники догадались, что играть предстоит не за Солида, а за Биг Босса, антагониста самой первой Metal Gear и генетического отца Снейка. Но в 2004 году интернет ещё не был таким распространённым, как сейчас, и для большей части игроков интрига сохранилась до выхода игры.

Несколько лет спустя Кодзима повторил этот финт в рамках рекламной кампании Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Миру явили подозрительно сильно постаревшего Солида, один глаз которого закрывал некий высокотехнологичный прибор. Все решили, что и в этот раз играть предстоит за почившего, казалось бы, Биг Босса (хотя глаз у героя был закрыт правый, а не левый). Но нет: мы вновь управляли Солидом Снейком, а его возраст и окуляр оказались не только важными элементами сюжета, но и очередным способом геймдизайнера поддразнить аудиторию.

Японец выводил игроков из равновесия и в самих играх. Так, например, один из боссов Metal Gear Solid по прозвищу Психо Мантис утверждал, что умеет читать мысли и перемещать предметы усилием воли. Посреди сражения он вдруг обращался непосредственно к игроку, предлагая тому положить геймпад на плоскую поверхность для демонстрации психокинетических способностей, а затем приводил контроллер в движение, активируя его вибрацию. Как вспоминают игроки, в первый раз это производило неизгладимое впечатление!

Или, например, босса Metal Gear Solid 3 по имени Энд можно было убить задолго до запланированного сражения — в определённый момент он оказывался в поле зрения игрока вне кат-сцен и мог схлопотать пулю от особо расторопного стрелка. Существует ещё один способ его одолеть — перевести время на часах консоли вперёд, что приведёт к его естественной смерти. Дело в том, что Энд — дряхлый старик, которому осталось жить считаные дни, а внутриигровое время проверяется по времени на приставке!

У сражения с другим боссом, психоделиком Сорроу, тоже есть скрытая особенность. Сорроу погружает раненого и измождённого Снейка в наркотический сон, где нашему протагонисту предстоит нагнать злодея, бредя по обмелевшей реке. На пути герою будут встречаться убитые противники, и это не сюжетная условность — их численность на самом деле равна количеству убитых вами солдат. Любителям нелетального оружия и стелса этот эпизод может показаться чуть ли не интерактивной кат-сценой, а вот сторонникам пальбы из огнестрельного оружия придётся попотеть.

Кодзима от игры к игре ловко вплетал обрывочные сведения о сюжете в маркетинговые кампании, чем создавал поле для спекуляций и мощно подогревал интерес к теме. Однако это оказалось баловством по сравнению с тем, что гениальный японец приготовил для анонса последней Metal Gear Solid.

В августе 2012 года Konami без какой-то особенной шумихи неожиданно анонсировали Metal Gear Solid: Ground Zeroes, неномерное ответвление культовой серии, в котором игроку вновь отводилась роль Биг Босса. Издательство будто бы не придавало проекту особого значения, да и сам Кодзима заявлял, что эта игра лишь побочный продукт.

В декабре того же года на мероприятии Video Games Awards никому не известная компания Moby Dick Studio анонсировала The Phantom Pain, продемонстрировав загадочный трейлер. Фанаты довольно быстро разглядели в шрифте на логотипе игры пропуски, в которые можно было уместить название Metal Gear Solid, но теория заговора выглядела слишком надуманной, ведь новая часть серии уже была анонсирована. Масла в огонь спекуляций подлил руководитель студии-разработчика Йоаким Могрен, чье имя, Joakim, — анаграмма фамилии Кодзима (Kojima). Глава Moby Dick дал интервью журналистам, однако решил скрыть свою внешность, обмотав голову бинтами, что выглядело слишком уж подозрительно.

Несмотря на то, что шило к тому моменту уже вовсю торчало из мешка, Хидэо продержал интригу почти месяц, лишь в начале января 2014 года официально подтвердив разработку полноценной пятой части популярной серии. Как выяснилось, Metal Gear Solid: Ground Zeroes была призвана отвлечь внимание общественности. В итоге игра оказалась своеобразным небольшим прологом к событиям Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Пути расходятся

Как ни странно, самым мощным кейсом в работе Кодзимы как маркетолога оказался его так и не реализованный проект.

В ходе выставки Gamescom 2014 на конференции Sony была анонсирована P.T., видеоигра в жанре ужасов от первого лица, разработкой которой занималась студия 7780s. Сразу после анонса в PlayStation Store была опубликована демо-версия, предлагавшая раз за разом проходить один и тот же уровень — изменялись некоторые ситуации, положение объектов и другие условия. Согласно сюжету, персонаж игрока оказывался во временной петле, успешно выбраться из которой можно было, лишь решив все загадки. Стоит отметить, что ситуации были далеко не самыми ординарными, а решения зачастую и вовсе не дружили с логикой. Это, впрочем, не помешало некоторым игрокам пройти «первый в истории интерактивный тизер», как называли его разработчики, уже через пару дней.

Каково же было удивление счастливчиков, когда в финале демо-версии им показали трейлер Silent Hills, возрождения культовой серии хорроров! Самым шокирующим откровением стали имена авторов нового проекта — игрой занимался сам Хидэо Кодзима, да ещё и в паре с мексиканским режиссёром Гильермо дель Торо, автором «Лабиринта Фавна», «Хеллбоя» и «Тихоокеанского рубежа». А протагониста Silent Hills должен был сыграть актёр Норман Ридус, наиболее известный по сериалу «Ходячие мертвецы» и ленте «Святые из Бундока», — его цифровую копию можно было увидеть в том самом ролике.

К сожалению, Silent Hills не суждено было увидеть свет. Из-за затянувшейся разработки Metal Gear Solid V и перерасхода средств между Konami и её внутренним подразделением, Kojima Productions, разгорелся конфликт. Руководство издательства применило жёсткие меры: студии-разработчику отключили доступ к интернету, самому Кодзиме ограничили возможности для взаимодействия с командой, а его имя вычеркнули из всех промоматериалов игры, запретив участвовать в любых мероприятиях, в том числе получать награды за The Phantom Pain.

Совместный проект двух талантливых деятелей искусства приказал долго жить, а издатель переключился на производство мобильных игр и автоматов патинко — это приносило куда больше прибыли, чем AAA-проекты для современных консолей. Впрочем, вполне вероятно, что вся эта драма пошла знаменитому геймдизайнеру на пользу. Десятилетиями работая с одной и той же серией, он с каждой новой игрой создавал себе всё больше преград, условий и запретов, между которыми приходилось лавировать. При разработке каждого последующего проекта нужно было учитывать события предыдущих, что, конечно же, ограничивало творческую свободу и полёт фантазии. И даже смена серии не решила бы проблему целиком. Так что уход после более чем тридцати лет работы означал для Кодзимы освобождение от оков и возможность доказать, что он способен создать нечто выдающееся и без сторонней опеки.

Загадочная связь

В декабре 2015 года контракт с Konami истёк, а Кодзима получил возможность открыть собственную независимую студию. Тогда же стало известно, что новым покровителем талантливого японца стало игровое подразделения медиагиганта Sony, предоставившее Хидэо бюджет и доступ к любым технологиям, созданным внутри корпорации. Выбор пал на графический движок Decima от авторов Horizon: Zero Dawn из студии Guerilla Games.

Спустя полгода миру явили тизер Death Stranding, а заодно и протагониста новой игры, роль которого снова сыграл Норман Ридус. Первый же ролик загнал многих фанатов Кодзимы в тупик — настолько психоделическим и оторванным от реальности казалось увиденное. Каждый последующий трейлер, раскрывая новые детали, ставил столько вопросов, что полученные ответы (чаще всего, впрочем, лишь намёки) на их фоне попросту меркли.

Примечательно, что и здесь Кодзима не изменял себе, продолжая использовать сюжетную недосказанность для организации маркетинговых компаний. Так, например, главный герой Death Stranding по имени Сэм работает на организацию Bridges («Мосты»), логотип и название которой красуются на его костюме во втором трейлере, однако в последующих роликах аналогичное слово написано на нашивке, расположенной в том месте, где на униформе обычно указывается имя служащего. В другом ролике на этом месте была иная фамилия, Porter, что окончательно запутало фанатов.

Всё это породило многочисленные теории, в том числе о двух протагонистах, параллельных реальностях или попытках героя выдать себя за другого человека, чего, по всей видимости, и добивался японский гений. Как оказалось, Bridges — это не только название организации, но и часть двойной фамилии протагониста, полное имя которого — Samuel Porter Bridges. Porter Bridges, к слову, можно перевести как «наводчик мостов», что отражает задачи Сэма: именно восстановлением связей в раздробленной Америке будущего займётся главный герой. Простой, на первый взгляд, символизм в названиях и образах в очередной раз заставил фанатов спорить до хрипоты, обсуждая возможные смыслы.

Удивительно, но отказ от уже знакомых героев и любимой миллионами вселенной породил куда больше дискуссий, чем анонсы всех частей Metal Gear вместе взятых. Кодзима с головой нырнул в неизведанное и наполнил свою игру таким количеством деталей, что разборы и аналитические видео на YouTube создавали совершенно разные картины происходящего на экране.

Конечно, свою роль сыграла и полная свобода творца: Кодзима сам был волен определять вектор развития проекта и маркетинговой кампании. Не скованный корпоративными правилами Konami, Хидэо пустился во все тяжкие, тратя почти всё свободное время на поездки, налаживание связей и знакомство со звёздами кинематографа и деятелями киноискусства. Не последнюю роль в этом сыграл и его давний друг Гильермо дель Торо, обладающий множеством связей в Голливуде.

Благодаря активной социальной жизни и поддержке Дель Торо, а также финансированию PlayStation Кодзима привлёк к своему проекту звёзд первой величины, включая Мадса Миккельсена, почётного Ганнибала Лектора, и лауреатку «Золотой пальмовой ветви» Леа Сейду, успевшую за свою карьеру поработать с Ридли Скоттом, Квентином Тарантино и Уэсом Андерсоном.

Но и этого японцу показалось мало. После знакомства с постановщиком Николасом Виндингом Рёфном, автором импровизированной трилогии, состоящей из «Драйва», «Только бог простит» и «Неонового демона», Хидэо не только получил камео в его сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым», но и смог завлечь режиссёра в Death Stranding — датчанин подарил свою внешность персонажу по фамилии Хартман, чьё сердце останавливается каждую 21 минуту. Кросс-промоушн и знакомства с деятелями Голливуда принесли плоды — Кодзима и Ридус представили Death Stranding не где-нибудь, а на кинофестивале Tribeca. Естественно, об этом написали крупные СМИ, в том числе и непрофильные.

Не так давно свет увидел девятиминутный (!) трейлер игры, в котором разработчики представили ведущих персонажей и сыгравших их роли актёров, а также познакомили игроков с завязкой сюжета и продемонстрировали игровой процесс. Вместе с предыдущими роликами, продолжительность которых также была немаленькой, игровое сообщество получило почти полчаса видеоматериалов, которые, несмотря на обилие важных нюансов и проработку мельчайших деталей, не раскрывают почти никаких подробностей.

Нам до сих пор неизвестно, что за катаклизм раздробил США и почему страна удивительно напоминает Исландию, что за левитирующие фигуры нависли над обнажённым Сэмом в первом видеоролике, как со всем этим связан состаривающий людей дождь и самоубийства некоторых персонажей, что нужно главному герою и мотивация злодея в исполнении Троя Бейкера. И при чём здесь, чёрт возьми, младенец в колбе и параллельное измерение, где идёт вечный бой на полях сражений мировых войн?

Мы знаем, что в Death Stranding есть все эти элементы, но, несмотря на обилие информации, до сих пор не можем внятно ответить на вопрос, о чём эта игра. И будем честны: на самом деле мы и не хотим этого знать — по крайней мере, до релиза. Ведь разгаданная тайна уже не такая интригующая и манящая! Нас активно дразнят, подкидывают пищу для ума, подсовывают детали пазла — и не дают ответа на задачку. За отгадку нам придётся заплатить — хотя бы мучительным ожиданием. Вот почему Death Stranding — это самая интригующая игра за последние годы. Она может быть вовсе не такой уж оригинальной и сложной, как нам сейчас кажется, но гениальный маркетолог Хидео Кодзима знает, как раздразнить наше любопытство.

* * *

Пожалуй, больше всего нас мучает даже не вопрос, о чём это игра, а другая мысль. На самом ли деле Кодзима такой гений, как мы привыкли думать? Успех проектов Kojima Production — это его заслуга или всё-таки достижение Konami? Но даже если Кодзима не так хорош, как его описывает молва, мы очень хотим, чтоб он оказался гением. Потому что, перефразируя героя Майкла Кейна из фильма «Престиж», мы хотим быть обманутыми.