Potion Craft: «Во все тяжкие» по-средневековому

Вам, начинающему алхимику, посчастливилось найти в средневековом фэнтезийном мире заброшенный дом колдуна со всем необходимым для дела оборудованием. Приготовьтесь погрузиться в неизведанные тайны зельеварения и рыночной экономики.

Potion Craft: Alchemist Simulator Жанр: симулятор

Разработчик: niceplay games

Издатель: tinyBuild

Возрастной рейтинг: 12+

Платформы: PC, ранний доступ

Играли на: PC

Перевод: не требуется

Похоже на: Moonlighter (2018) • Alchemist Simulator (2020)

Инди-симулятор алхимика от петербургской студии с западным издателем взлетел в топ продаж Steam по причинам, схожим, в общем-то, с причинами недавнего успеха Hades. У той тоже была своя стильная картинка и какой-никакой нарратив, репетативный геймплей. А ещё, и это самое важное, Hades оказался простым способом приобщиться к специфическому жанру. Примерно то же самое проворачивает Potion Craft в отношении обширного жанра симуляторов менеджмента — от управляющего зоопарком до спортивного тренера — без изучения графиков и статистики. Ну или симуляторов бармена, которых наплодили столько, что можно уверенно говорить о полноценном поджанре.

Итак, в вашем распоряжении лавка продавца зелий, куда ежедневно приходят покупатели. Больше всего эта часть игры напоминает торговую систему в трогательном Moonlighter: там тоже нужно было обеспечивать спрос, исходя из доступных ресурсов. Но если Moonlighter гнал за ними игрока в подземелья, то Potion Craft предлагает, позёвывая, пройтись по красивому саду на заднем дворе и просто собрать нужные грибы да травы. В саду всё это богатство растёт само по себе, автономно обновляется каждый день и не требует от игрока никаких вложений. Фактически это сторонний источник профицитного ресурса, гарантирующий, что вы не останетесь у разбитого котла, даже если будете вести свой маленький алхимический бизнес из рук вон плохо.

В подвале вашего нового дома расположилась сломанная алхимическая машина (наряду с клиентами, в лавку порой забредает коллега, за кругленькую сумму предлагающий детали для починки), на чердак уютно водружена кровать. Когда последний клиент покидает лавку — довольный или нет — наступает время отправляться на боковую перед очередным трудовым днём.

Но самое интересное помещается, конечно, между чердаком и подвалом: это ваша иммерсивная лаборатория для создания зелий. Забудьте про старый добрый рецептурный детерминизм: здесь вам предстоит готовить зелья из всего, что есть под рукой, а один и тот же результат будет достигаться при помощи совершенно разных компонентов. Получается так потому, что сами компоненты и их сочетания не наделены некими определёнными свойствами, они лишь в буквальном смысле строят маршрут к тому или иному зелью на здешней внушительной карте алхимика. Из центра карты, по мере добавления в котёл всяких растений, грибов и растёртых камней, ваша символическая склянка будет продвигаться к далёким границам пергамента, пока не уткнётся в значок соответствующего отвара. После этого с помощью специальных мехов следует раздуть под котлом огонь и ждать, когда загорится заветная кнопка «Завершить зелье».

Трудность здесь заключается в том, что по умолчанию карта покрыта туманом… нет, не войны, — пусть будет «туманом алхимии». Туман алхимии рассеивается классическим образом — по мере продвижения через него, а продвижение стоит ресурсов. Клиенты ждут свои заказы с первого дня, вы в свою очередь как начинающий алхимик даже не знаете в какую сторону карты двигаться, чтобы дойти до нужной настойки. Расположение зелий на карте, как и прочих элементов, рандомизировано в каждой новой игре, поэтому заблаговременно подсмотреть в гайдах, куда следовать, не выйдет. Это всё чем-то напоминает древо умений в ролевой игре, только при условии, что вы заранее не знаете, где какие навыки расположены.

При этом периодически на карте появляются разные одноразовые бонусы к будущему зелью, которые неплохо бы цеплять по пути, используя необычные ингредиенты для витиеватых маршрутов. С их же помощью стоит огибать опасные зоны, угрожающие испортить продукт. У каждого зелья есть три градации качества, зависящие от того, насколько точно вы поместите склянку на соответствующий значок, а сами ингредиенты можно растирать в ступке (о, про этот упоительный процесс хочется сложить поэму), что увеличит расстояние, которое они позволят проходить по карте. Чтобы отмотать пройденный путь назад, в котёл стоит добавить соответствующее количество воды. Немаловажно и то, что зелья способны сочетать разные свойства: например, можно сварить зелье сразу для здоровья и маны.

В игре есть книга, куда можно записывать рецепты, а затем варить по ним зелья автоматически одним кликом. Не стоит, однако, думать, будто благодаря этому с определённого момента вы забудете про поиск маршрутов на карте. На самом деле место для рецептов в книге весьма ограничено, а покупка новых страниц стоит немало денег. Что ещё важнее, в книгу записывается конкретный использованный с помощью определённых ингредиентов маршрут до зелья. Это значит, что в какой-то момент игра станет уверять, будто для готовки не хватает, например, Гоблинского Гриба, который вы использовали ранее.

Однако вы сами можете заменить гриб Седлом Дриады и добраться к тому же зелью немного иным путём. Этого книга уже не подскажет. Возможно, придётся вовсе удалять старый рецепт и сохранять новый: тот рискует оказаться выгоднее в текущей главе, где вы собираете в саду недоступные ранее компоненты, позволяющие преодолеть большие расстояния. Книга рецептов не станет дармовой механикой, уводящей игрока от самой важной части геймплея, она лишь поможет избежать однотипных алгоритмов создания наиболее востребованных и простых зелий.

Ресурсно вы ограничены тем, что выросло в саду в конкретный день, а сам день никак не закончить, пока не обслужены все клиенты. Если ресурсов для желанного клиентом отвара не хватает, ему придётся отказать, что негативно скажется на популярности вашей лавки. Вместе с клиентами сюда приходят и другие торговцы, которые могут подсобить дополнительными ресурсами за звонкую монету, а золото вы получаете за продажу собственных товаров. Популярность лавки помогает двигаться по сюжетным главам всё дальше и дальше, открывая новые всходы в вашем саду и удовлетворяя более специализированные требования со стороны покупателей.

На таких требованиях стоит остановиться подробнее: дело в том, что игра не указывает, какое именно зелье нужно клиенту, а сам он далеко не всегда проговаривает название в диалоге. Порой ваш гость просто рассказывает душещипательную историю о том, как влюбился в прекрасную деву и хотел бы взаимности. Похоже, бедолага мечтает заполучить зелье очарования — и хорошо, если оно уже открыто на карте, а ресурсов хватает, чтобы туда добраться. Или, кто знает, быть может, вы запаслись этим зельем заранее. При этом у вашего согласия продать клиенту отвар есть и моральный окрас: кто-то хочет купить зелье лечения, дабы залатать раны, и сделка с таким клиентом поднимет вашу репутацию. Однако кто-то, напротив, захочет отравить недруга, и если вы поставите яд для этой тёмной цели, репутация ваша упадёт.

Правда, никакого влияния на игру версии 0.4.3 эта репутация не имеет, хотя, кажется, в прошлых версиях её падение до нуля могло привести к абсолютному проигрышу. Причём тут версии? Дело в том, что Potion Craft — этот милый, выглядящий словно браузерка, проект, где надо расслабленно переключаться между несколькими желто-зелёными интерфейсами и водить мышкой, дабы размешать содержимое котла — вышел в раннем доступе, обещая на релизе разные дополнения вроде улучшений лаборатории. А пока что постройку алхимической машины в подвале дома для создания легендарных рецептов можно смело считать контентным завершением игры.

Не хочется говорить о недостатках и преимуществах раннего доступа как такового: он просто не очень идёт конкретно этой игре — она не смотрится проектом, способным принципиально измениться к своему полноценному выходу. Вероятно, издатели пытались обогнать потенциального конкурента в лице грядущей Potion Tycoon и преждевременно поделились своей игрой в Steam, заняв условную нишу. Перед нами действительно недурной, пусть и незаконченный симулятор с настолько оригинальной механикой варения зелий, что её, пожалуй, даже не захочется видеть интегрированной, например, в серию TES — уж больно она там будет отвлекать на себя внимание. Да и роскошный визуальный ряд, стилизованный под средневековые трактаты, конфликтовал бы с дизайном «большой» игры. Potion Craft совершенно самодостаточна — даже несмотря на текущую незавершённость.