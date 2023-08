Во что поиграть в августе 2023 года? Baldur’s Gate III, Armored Core VI, Blasphemous II, Trine 5

Июль был неплохим месяцем для видеоигровой фантастики. Были ожидаемые продолжения Oxenfree, Pikmin и Revenant. Вышла пачка любопытных инди вроде My Friendly Neighborhood и Viewfinder. Но на фоне того, что будет твориться в августе, это лишь разминка. Нас ждёт пара номинантов на игру года и целая куча просто интересных проектов чуть ли не во всех жанрах.

Baldur’s Gate III

Когда и где: выход из раннего доступа 3 августа на PC, 6 сентября на PS5

Что: фэнтезийная партийная RPG по правилам D&D

Перевод: текст

О чём: это не прямое продолжение прошлых частей — просто тот же мир Forgotten Realms. Иллитиды (ктулхообразные поедатели мозгов) пленили главного героя и внедрили ему в голову личинку, которая постепенно берёт контроль над телом носителя, чтобы трансформировать во взрослого иллитида. Но до завершения этого процесса летучий корабль монстров сбили, а часть их жертв сумела сбежать. Тем нужно найти жреца, который бы прекратил это кошмарное превращение.

Почему ждали: это первая высокобюджетная западная партийная RPG за последние девять лет, да к тому же с большой вариативностью и красивым дизайном. Игру делают Larian Studios, прошлые игры которых — одни из лучших в жанре. В раннем доступе практически всё прекрасно работало. Ну и не забываем про возможную постельную сцену с медведем.

Чего опасаемся: что к 80-му часу можно будет устать от игры, главная сюжетная линия окажется скучной, а наследие D&D в виде спасбросков кубиков будет скорее раздражать.

Atlas Fallen

Когда и где: 10 августа на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-RPG в фэнтезийной пустыне

Перевод: текст

О чём: злой бог Телос всех эксплуатирует. Тебе дали особую перчатку, способную манипулировать песком. Убей Телоса. Всё просто.

Почему ждали: студия Deck13, которая делала Lords of the Fallen (2014 года) и дилогию The Surge, с каждым новым проектом исправляла всё больше своих прошлых недочётов, отчего её последняя игра может быть очень даже хорошей. Тем более что в превью все хвалят боёвку в духе недавней God of War, но быстрее и с кучей способов перемещаться по воздуху.

Чего опасаемся: уже видно, что Atlas Fallen своим скучным дизайном не особо отличается от огромной кучи игр, которые после релиза все быстро забыли. Возможно, и в остальном она окажется столь же невыразительной.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Когда и где: 10 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: RPG-мюзикл о греческих богах, живущих в современном мире

Перевод: нет

О чём: недоучившаяся студентка Грейс внезапно получила способности музы. А ещё боги обвинили её в убийстве предшественницы. Потому девушке придётся понять, как справляться со своими новыми силами, чтобы её оправдали.

Почему ждали: новая игра от Дэвида Гейдера — одного из главных сценаристов BioWare. Она выходит раньше, чем Dragon Age 4. А ещё в проекте собрался неплохой каст певцов, от Мэри Элизабет МакГлинн (вы её могли слышать в песнях к Silent Hill) до Троя Бейкера (вы его периодически могли слышать везде).

Чего опасаемся: что сюжет пойдёт по стандартной сюжетной схеме игр BioWare, которая уже успела наскучить. И что Stray Gods будет плоха как мюзикл. От авторов песен, которые никто не помнит за пределами Австралии, можно ожидать чего угодно.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Когда и где: 17 августа на PC, XSXS, PS5

Что: стелс-тактика в реальном времени про пиратов-умертвий

Перевод: текст

О чём: в мире игры Золотой век пиратства пошёл в Карибском море не так, как в нашей реальности. Там магия реальна, проклятые пираты не умирают, а на островах завелась инквизиция, которая недовольна разгулом нежити. Одна из разлагающихся мёртвых пираток, Афия, познакомилась с разумным кораблём и начала набирать для него команду, чтобы наконец-то добраться до сокровища, за которым она так долго охотилась.

Почему ждали: прошлые игры студии, Shadow Tactics и Desperados III, были великолепны, они реанимировали поджанр стратегий, вдохновлённых Commandos. А тут новый яркий сеттинг и куча нестандартных способностей бойцов.

Чего опасаемся: никто до сих не понимает, в какую сторону глобально развивать подобные игры. Например, хаб, который появится в Shadow Gambit, уже был в Robin Hood: The Legend of Sherwood и «Партизанах 1941» — и в обеих лишь раздражал. Возможно, и то, что Shadow Gambit сильно отходит в сторону от Commandos, не приведёт ни к чему хорошему.

Bomb Rush Cyberfunk

Когда и где: 18 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: симулятор скейтбордиста-граффитиста в киберпанковском мире

Перевод: полный (текст)

О чём: Рэд потерял голову. Натурально — на её место пришлось присобачить киберимплант. Парень присоединился к команде скейтеров и граффити-художников, чтобы узнать, куда она всё-таки подевалась.

Почему ждали: раньше не было ничего хоть сколько-то похожего на серию Jet Set Radio, последняя игра которой вышла больше 20 лет назад. Bomb Rush Cyberfunk может восполнить этот пробел и осовременить формулу своего предшественника.

Чего опасаемся: столь же корявого управления, как в Jet Set Radio, и того, что Bomb Rush Cyberfunk будет лишь бледной копией культовейшей серии.

Immortals of Aveum

Когда и где: 22 августа на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от первого лица про мага

Перевод: нет

О чём: вступи в особый орден и спаси мир. А заодно попробуй запомнить всю ту фэнтезийную терминологию, которую накрутили на такой простой сюжет.

Почему ждали: магических шутеров от первого лица очень мало, а тут довольно высокобюджетный проект в таком нишевом жанре. Возможно, выйдет что-то неплохое про драйвовое метание заклинаний.

Чего опасаемся: плохой оптимизации. Зубодробительно унылого навязчивого сюжета. Слишком большого количества спецэффектов, из-за которых в бою ничего не будет видно. Что дизайн остальной игры будет таким же скучным, как в трейлерах.

Blasphemous II

Когда и где: 24 августа на PC, XSXS, PS5, Switch

Что: метроидвания в стиле преувеличенного испанского католицизма

Перевод: текст

О чём: Кающийся, протагонист игры, лишился вечного покоя и вернулся к циклу жизни, смерти и возрождений из-за того, что вернулось Чудо, местная сверхъестественная сила. Теперь нужно убить ещё больше монстров.

Почему ждали: мы хотим ещё больше шикарного пиксель-арта и ультра-жестокого религиозного символизма!

Чего опасаемся: что снова будет кривой платформинг, проблемы с навигацией на карте. И всё будет просто повторением того, что мы уже видели в прошлой части.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Когда и где: 24 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: симулятор боевого робота

Перевод: текст

О чём: на планете Рубикон-3 нашли вещество, из которого можно добывать огромное количество энергии. Несмотря на то, что там случился разрушительный катаклизм, туда прилетела куча корпораций. А главный герой — один из наёмников, участвующих в их конфликтах.

Почему ждали: это новая игра от FromSoftware, разработку которой возглавил Масару Ямамура, ведущий гейм-дизайнер Sekiro. И геймплейные ролики красноречиво говорят, что студия решила с размахом реанимировать жанр экшенов про боевых мех — и заодно претендовать на кучу наград в конце года.

Чего опасаемся: что с сюжетом будет совсем слабо, а происходящее в игре будет столь же нишевым, как прошлые игры серии.

Sea of Stars

Когда и где: 29 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: пошаговая олдскульная JRPG

Перевод: полный (текст)

О чём: двое подростков, Валери и Зейл, заполучили силу солнца и луны, чтобы отправиться в эпическое путешествие, в котором они будут противостоять злобному алхимику Флешманту.

Почему ждали: милых ламповых инди-JRPG не так много. А тут ещё от авторов нашумевшей The Messenger, причём в той же самой вселенной.

Чего опасаемся: что от авторов экшен-платформера можно ожидать всякого, когда они берутся за настолько другой жанр. В том числе проблем практически со всем — кроме графики.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Когда и где: 31 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: фэнтезийный платформер-головоломка

Перевод: текст

О чём: маг Амадей, рыцарь Понтий и воровка Зоя в этот раз объединились, чтобы победить армию автоматонов.

Почему ждали: из подобных игр только The Lost Vikings и прошлые части Trine.

Чего опасаемся: что получится слишком уж сильно похоже на The Lost Vikings и прошлые части Trine.

Во что ещё поиграть:

Дополнение Atomic Heart: Annihilation Instinct (2 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): линейное сюжетное DLC, расширяющее концовку Atomic Heart. Новые локации, оружие, музыка, режим «Новая игра+», матерящийся гусь.

Ninja or Die: Shadow of the Sun (2 августа на PC, Switch): экшен-платформер с процедурно сгенерированными уровнями, где нужно управлять ниндзя в фэнтезийной версии средневековой Японии. Стиль игры можно охарактеризовать как «ZX Spectrum на спидах».

Порт со смартфонов Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (2 августа на PC, XSXS, PS5): неплохой телефонный заменитель ранних трёхмерных частей The Legend of Zelda теперь на «больших» платформах.

A Guidebook of Babel (3 августа на PC, Switch): адвенчура про людей, очнувшихся после смерти на странном корабле, команда которого вытягивает из них воспоминания. Их используют в качестве топлива. А душами затем стреляют в небеса — в настоящую загробную жизнь.

Within a Dead City (7 августа на PC): стилизованная под ретро 4X-стратегия в миниатюре про героев, строящих аванпост на месте заброшенной древней империи одного фэнтезийного мира.

WrestleQuest (8 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): олдскульная JRPG про фантастический мир, где все помешаны на реслинге. Всюду спортзалы, разборки на рингах между разными группировками, храмы древним великим борцам, странные бойцы. В общем, полный реслингпанк.

Cat’s Request (8 августа на PC): адвенчура про киберпанковский мир прямоходящих котов, в котором нужно раскрыть тайну вируса, уничтожающего разумные программы.

Deathbulge: Battle of the Bands (8 августа на PC): JRPG, во многом визуально напоминающая старые абсурдные флеш-мультфильмы. Главные герои — рок-группа, которая с помощью музыки борется со странными монстрами, чтобы выиграть музыкальный конкурс.

Space Mechanic Simulator (11 августа на PC): симулятор механика для космических кораблей в Солнечной системе. Придётся диагностировать проблемы, следить за температурой и давлением, разбирать, чинить и собирать разные устройства вплоть до варп-двигателя.

Hammerwatch II (15 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): хорошая фэнтезийная пиксельная экшен-RPG, которая в продолжении должна быть ещё немного лучше.

Astronaut: The Best (15 августа на PC): симулятор управления командой астронавтов в мире оккультизма и магии. Нюанс в том, что ваши подчинённые — процедурно сгенерированные некомпетентные долбанутые неудачники, а правительство вас убьёт в случае провала.

Black Skylands (выход из раннего доступа 3 августа на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch): пиксельная смесь шутера с видом сверху и «Корсаров» про капитаншу воздушного корабля в дизельпанковском мире летающих островов.

Cantata (выход из раннего доступа 15 августа на PC): изометрическая 4X-стратегия про захват странного яркого инопланетного мира.

BlazBlue Entropy Effect (16 августа на PC): симпатичный китайский двухмерный экшен-рогалик про футуристический мир, где есть роботы и лазеры, но всё ещё в ходу громоздкое холодное оружие.

The Cosmic Wheel Sisterhood (16 августа на PC, Switch): адвенчура от авторов Gods Will Be Watching и The Red Strings Club про ведьму, которую на тысячу лет изгнали на уединённый астероид. Чтобы вырваться из заточения, ей нужно создать магическую колоду гадальных карт.

Gord (17 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): градостроительный выживач в мрачном древнеславянском антураже. Нужно управлять небольшим племенем, которое пытается построить своё поселение в тёмном лесу, полном монстров, магии и поводов для психологических травм ваших подчинённых.

Book of hours (17 августа на PC): нелинейная ролевая карточная видеоигра про сбор целой оккультной библиотеки. Ближайший аналог — Cultist Simulator, которую делала та же студия, да и вообще у этих игр общая вселенная.

The Texas Chain Saw Massacre (18 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): ассиметричный хоррор, где трое управляют семейкой каннибалов и охотятся за четвёркой других игроков, которые отыгрывают небольшую кучку людей, пытающихся выжить и сбежать. А обычно в подобных играх всего один маньяк-убийца.

Six Ages 2: Lights Going Out (21 августа на PC): текстовая RPG-стратегия с красивыми иллюстрациями того, как игрок будет принимать непростые решения для выживания своего племени в опасном фэнтезийном мире.

Fort Solis (22 августа на PC, PS5): симулятор ходьбы от третьего лица про исследование марсианского шахтёрского городка, с которым случилось нечто ужасное. Главного героя озвучивал Роджер Кларк — голос Артура Моргана в Red Dead Redemption 2.

Goodbye Volcano High (29 августа на PC, PS4, PS5, Mac OS) смесь нелинейного интерактивного мультфильма и ритм-игры про школьную группу антропоморфных динозаврих. Интересно, будет ли игра интересней издевательской пародии на визуальную новеллу Snoot Game с теми же персонажами, которую уже успели выпустить тролли с 4chan?

Under The Waves (29 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): кинематографическая адвенчура про профессионального подводника в альтернативных и более технических продвинутых 1970-х. Во время одиночной экспедиции по дну Северного моря он начал видеть странные вещи, связанные с его травмами из прошлого.

Daymare: 1994 Sandcastle (30 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): приквел Daymare: 1998, который также старомодный survival horror. Может, в этот раз у разработчиков получится нечто большее, чем клон Resident Evil.

Deceit 2 (31 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): сиквел мультиплеерной вариации «мафии» в формате ужастика, неожиданно ставшей адски популярной. Действие происходит в 1979 году во время неудачного оккультного ритуала. Двое людей играют за заражённых, а остальные четверо-семеро человек должны угадать жертв потусторонних сил, чтобы они не выполнили своих задач и не обрекли остальных на погибель.

OU (31 августа на PC и Switch): очень меланхоличная и красивая адвенчура, целиком нарисованная вручную.

Главные нефантастические игры:

Videoverse (7 августа на PC): визуальная новелла про игровое сообщество из 2000-х, которое играет на вымышленной консоли Kinmoku Shark и обсуждает игры для неё в настолько же нереальной сети Videoverse.

En Garde! (16 августа на PC): пародийный экшен про драки на шпагах в солнечной Испании. Представьте менее хардкорную Sifu в мире «Зорро» — примерно так и ощущалась демоверсия игры.