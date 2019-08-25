«Эбигейл» — это «Дивергент» в обёртке стимпанка

Эбигейл живёт в городе, изолированном из-за эпидемии некой болезни. Болезнь быстро распространяется, легко передаётся, и власти сразу забирают инфицированных. В их числе оказывается и отец Эбигейл. Через много лет девушка отправляется искать его и узнает, что эпидемия — маскировка, чтобы уничтожить и скрыть следы магии и тех, кто ей владеет.

Жанр: фэнтези-стимпанк

Режиссёр: Александр Богуславский

В ролях: Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Глеб Бочков, Равшана Куркова

Премьера в России: 22 августа 2019

Возрастной рейтинг: 6+

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«Хроники хищных городов» (2018)

В последние годы подростковые антиутопии стали так популярны, что уже утомляют, и многого от них не ждёшь. Ни один из последних фильмов этого жанра, будь то «Дивергент» или «Бегущий по лабиринту», ничем не удивил.

Но «Эбигейл», история про девочку-избранную в эстетике стимпанка, казалась потенциально интересной, даже несмотря на все скандалы вокруг картины и компании Kinodanz. Сперва компания собиралась подать в суд на видеоблоггера BadComedian, а потом писатель Ник Перумов заявил, что «Эбигейл» подозрительно похожа на его книгу «Молли Блэквотер». Однако получившийся фильм больше напоминает не «Молли», а именно «Дивергент» — только в стимпанковском антураже.

Мы попадаем в мир, похожий на Европу накануне Второй мировой войны: изолированный город с тоталитарным режимом, с толпами «инспекторов» в латунных шлемах и на чёрных «воронках», готовых забрать всех неугодных. Богатый визуальный стиль с элементами стимпанка и хорошо поставленные кадры радуют глаз и удерживают у экрана, когда само действие начинает наскучивать.

Наскучивает оно, потому что уходит по проторённой дорожке, вымощенной клише из фильмов про девочек-избранных, которые страдают из-за своей одарённости, но способны победить кого и что угодно. Причём не совсем понятно, в чём заключается сила героини: ей просто всё удаётся, а подсказки, оставленные отцом, она отыскивает и распознаёт подозрительно легко. Главный минус «Эбигейл» — отсутствие интриги. Всё остаётся в рамках шаблонов, а сюжетные повороты предсказуемы.

Конфликт между людьми с магическим даром, которые вынуждены прятаться, и злым правительством, которое хочет оставить силу и власть при себе, оказывается слишком уж наивным. Юные, но взрослые герои рассуждают как дети, и актёры играют их соответствующе. Порой они ведут себя нелогично: когда могущественные маги понимают, что Эбигейл — дочь «предателя», они ничего не предпринимают, позволяют ей слушать свои планы и без проблем перемещаться по убежищу. И удача тут всегда на стороне положительных персонажей, даже когда их действия откровенно глупы.

Заметна разница между молодыми актёрами и опытными, в частности Эдди Марсаном, который играет отца главной героини. Его персонажу веришь, и отношения между детьми и родителями в фильме выглядят убедительными и очень трогательными. Повествование выстроено так, что основной сюжет перемежается с видениями из детства Эбигейл, в которых она общается с отцом. Эти воспоминания в итоге и оказываются проводником в мир волшебства и ключом к её силам и способностям.

А вот любовная линия Эбигейл и Бэйла, главаря мятежных магов, буквально высосана из пальца. Отношения между ними выглядит совершенно не проработанными и следуют канонам «лавбургеров», пусть и без демонстрации телячьих нежностей.

Мир «Эбигейл» получился колоритным: тут вам и гигантские шестерёнки, и гоглы, и летающие дирижабли. К сожалению, это лишь фон: ни одной битвы на диковинных машинах мы не увидим. Да и сама эстетика стимпанка не выдержана до конца. Дирижабли XIX века тут запросто сосуществуют с машинами из 1930-х и 1940-х годов. Ещё более странным выглядит контраст между мрачным городом, словно вышедшим из нуарного кино, и скрытым районом магов, похожим на тематический парк косплееров с цветными волосами.

Графика и спецэффекты местами хороши, но порой и они режут глаз — например, фея анимирована очень старомодно. Тем не менее фильм неплохо выглядит на общем фоне подростковой фантастики. Стимпанк на экране — редкость, и в этом главный плюс картины; он позволяет простить логические несостыковки.

Наивная, но красивая сказка про избранную, сделанная по всем канонам подросткового фэнтези. Злодеи — классически злые, а главные герои, несмотря на нелогичные действия, легко побеждают. Тем не менее, благодаря стипанковскому антуражу смотреть на это скорее приятно, нежели скучно.