Какие фильмы посмотреть? Июнь 2018

Этим летом фантастического кино выходит немного. В июне нас ждут только два важных студийных проекта (один из которых, правда, мы ждали 14 лет), один странный инди-боевик в духе «Безумного Макса», да несколько ужастиков, из которых мы отметим два наиболее интересных.

Мир юрского периода 2

Когда? 7 июня

Что? Фантастический боевик о динозаврах. Пятый фильм серии «Парк юрского периода».

О чём? В прошлом фильме ящеры разгромили парк и теперь живут на острове Нублар без людей. Но под островом пробуждается вулкан, и извержение грозит погубить последних динозавров на Земле. Пока чиновники и учёные спорят, надо ли спасать огромных монстров, герои прошлой части Оуэн (Крис Прэтт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) решают: конечно, спасать — и летят на остров. А динозавры своего блага не понимают и пытаются спасителей съесть.

Чего ждём? Зрелищный аттракцион с передовыми спецэффектами. Много динозавров, вызывающих у героев и зрителей то восторг, то ужас, то оба чувства одновременно. Той новизны, что в первом «Парке», уже не будет, но графика обещает быть новейшей.

Колина Треворроу в режиссёрском кресле сменил Хуан Антонио Байона — многообещающий испанский талант и протеже Дель Торо, снявший «Голос монстра» (лучший фэнтези-фильм 2017 года по версии МирФ) и «Приют». От него можно ожидать перемен в стиле, хотя пока и не ясно, каких. Особенно интересно, какие метаморфозы ждут героиню Ховард. Её в западной прессе много ругали — Клэр показалась критикам недостаточно сильной и независимой. Новому режиссёру наверняка велели поработать над этим.

Суперсемейка 2

Когда? 14 июня

Что? Комедийный супергеройский мультфильм. Продолжение «Суперсемейки» — лауреата «Оскара» 2004 года за лучший мультфильм.

О чём? О семье супергероев. Папа, мистер Исключительный, — суперсильный, мама Эластика растягивается, дочь Фиалка владеет невидимостью и силовыми полями, сын Шастик — супербыстрый. А у карапуза Джек-Джека способностей много, и он их совершенно не контролирует. С событий первой части прошло около года. Папа нянчится с Джек-Джеком, а мама геройствует, сражаясь с суперзлодеем Подрывашкиным (кто не помнит, он появился в финале «Суперсемейки»). Новый злодей коварнее прежнего — в его план входит как-то использовать способности Джек-Джека.

Чего ждём? Главный мультфильм года. Первая «Суперсемейка» была смешной, трогательной и умной. Брэд Бёрд спародировал и деконструировал супергеройские штампы и показал героев как настоящую семью. Можно сказать, Pixar сняли фильм-фанфик про Фантастическую четвёрку, который лучше всех официальных экранизаций.

Над продолжением работала та же команда во главе с Бёрдом и продюсером Джоном Лассетером. Да и тандем Disney/Pixar сейчас на подъёме. Есть все причины надеяться, что новый фильм не уступит старому.

Мир будущего

Когда? 14 июня

Что? Постапокалиптический боевик.

О чём? О мире после конца света. В Пустоши орудует банда мародёров на ржавых машинах, грабя путников и похищая девиц. Ими командует отоморозок Воевода, который находит и пытается подчинить себе последнего в мире робота — женщину по имени Эш. Среди всего этого герой по кличке Принц ищет лекарство для больной матери, и беглая гиноид решает ему помочь.

Чего ждём? Подражание «Дороге ярости» (главному фильму 2015 года), которых наверняка будет ещё много. Конец света, пустыня, погони, банда психов — на первый взгляд, всё как у Джорджа Миллера, только с нежным боевым гиноидом впридачу.

Проблема в том, что уже по трейлеру видно: снят «Мир будущего» за гроши. Он напоминает скорее малобюджетные инди-фильмы в том же жанре, такие как «Турбо-пацан» и «Полынь: Дорога мёртвых».

Поставил это B-movie Джеймс Франко («Оз: Великий и ужасный», «Горе-творец»), он же играет Воеводу. А в ролях других обитателей пустоши — Милла Йовович, Люси Лью и два известных рэппера — Снуп Дог и Метод Мэн.

Реинкарнация

Что? Ужасы

О чём? Старая бабушка-маразматик умерла, и вскоре после этого в доме её потомков начался сюжет фильмов «Полтергейст» и «Астрал». Маленькая девочка-аутистка начинает видеть жуткие видения, и со всеми членами семьи происходят паранормальные гадости. И всё это как-то связано с дурной наследственностью от бабушки.

Чего ждём? Казалось, фильм режиссёра-дебютанта, полный таких штампов, обязан оказаться плохим — но, похоже, будет одним из главных хорроров года. Восторги критиков зашкаливают — 98% на «Томатах», 89 на Metacritic! Если верить рецензиям, сюжет фильма выворачивает банальные приёмы ужасов в неожиданном направлении, а актёрская игра заставляет проникнуться трагизмом ситуации.

Мы пока не можем судить, насколько это справедливо. Но по трейлеру видно, что фильм, как минимум, хорошо снят. Монтаж, спецэффекты и интересные находки, вроде того, как дом героев представлен в виде кукольного домика, — всё это заставляет верить, что восторги критиков хоть отчасти оправданны.

Сага о чудовище. Сумерки

Что? Мистические ужасы, «низкое» фэнтези

О чём? Полиция нашла «дикую» 16-летнюю девочку Анну, которую её отец прятал от мира всю жизнь. Юная «Маугли» не умеет жить в современном мире и боится «чудовищ», которыми папаша-псих пугал её, не позволяя уходить из дому. Они якобы охотятся за Анной, потому что она «особенная». Естественно, никто в чудовищ не верит, и, естественно, они окажутся реальными.

Чего ждём? «Тёмную» версию «Пита и его дракона». Завязки очень похожи, а антураж — посёлок в лесу, населённый лесорубами — вообще не отличается. Разница в том, что «Сага о чудовище» не добрая сказка про дракона-лабрадора, а ужасы про чудовищ и жестоких людей.

«Сага о чудовище. Сумерки» — тот случай, когда прокатчик сам гробит картину, пытаясь выдумать кричащее название. В оригинале картина называется куда внятнее — «Дикарка» (Wildling). Но российские прокатчики словно попытались спародировать себя — скопировали название другого фильма и собрали почти все штампы прокатных заголовков. Не хватает разве что «в Вегасе».

Оценки западных критиков у фильма неплохие (71% на «Томатах» для фильма ужасов — немало). А вот зрительские на IMDb не дотянули и до 6/10. Ругают в основном за предсказуемость и банальность, хвалят — за красоту и игру Бель Паули.