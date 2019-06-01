Сезон летних блокбастеров начинается! Июнь почти весь состоит из фильмов, которые могут оказаться как интересными, так и провальными (а ещё почему-то из оживших кукол). Нас ждёт прощание с Людьми Икс, возвращение Людей в чёрном, куклы Чаки и ковбоя Вуди, социальная фантастика про инопланетян и психологическая — про роботов.

Люди Икс: Тёмный Феникс

Когда? 6 июня

Что? Супергеройский фильм по вселенной Людей Икс

О чём? О Джин Грей, одной из Людей Икс, и о вселившейся в неё космической сущности под названием Тёмный Феникс. Феникс наделяет Джин огромными силами — и понемногу сводит с ума. Товарищи по команде боятся её, и сама Джин не знает, кому из них можно доверять.

Чего ждём? Достойную, пусть и не точную, экранизацию серии комиксов «Тёмный Феникс», которую уже пытались перенести на экран в фильме «Люди Икс: Последняя битва» (неудачно). Не столько супергеройский боевик со спецэффектами, сколько драму о конфликте личностей.

А ещё — «лебединую песню» самостоятельных Людей Икс. Да, будут ещё «Новые мутанты», но это спин-офф, а с основной сагой о мутантах мы прощаемся после этого фильма. А заодно и со вторым поколением актёров во главе с Джеймсом Макэвоем и Майклом Фассбендером, пришедшим в серию после «Первого класса». Франшиза теперь принадлежит «Диснею», Людей Икс будут вводить в киновселенную Marvel и почти всех наверняка заменят. Так что это последний раз, когда мы увидим Софи Тёрнер (Сансу из «Игры престолов») в роли Джин Грей, — и рассчитываем, что она постарается отжечь напоследок.

Наш автор уже видел фильм — и у него остались в целом положительные впечатления. Обзор (и эксклюзивное интервью с режиссёром!) мы опубликуем в ближайшие дни. Следите за обновлениями!

Люди в чёрном: Интернэшнл

Когда? 12 июня

Что? Фантастическая комедия. Продолжение (и мягкий перезапуск) серии «Люди в чёрном»

О чём? Пришельцы тайно живут среди нас. И есть тайная организация, которая следит, чтобы «поналетевшие» не безобразничали, а земляне о них не подозревали. Её агенты носят чёрные костюмы с иголочки и тёмные очки, орудуют невообразимыми гаджетами и могут запросто стереть вам память. На сей раз в фильме покажут британское подразделение ЛВЧ, которое пытается вычислить крота в своих рядах.

Чего ждём? Для начала, никаких Уилла Смита с Томми Ли Джонсом. Действие нового фильма происходит в той же вселенной, но состав актёров и персонажей совершенно другой. Крис Хемсворт (Тор из Marvel) играет опытного агента H, Тесса Томпсон (Валькирия оттуда же) — его новую напарницу L, а Лиам Нисон (Квай-гон из «Звёздных войн») — их начальника T. И режиссёр не Барри Зонненфельд, а Гэри Грей, снимавший не комедии, а триллеры («Законопослушный гражданин», «Переговорщик»), боевики («Форсаж 8») и биографии («Голос улиц»).

Вряд ли фильм произведёт такой же фурор, как первая часть в 1997-м. Фантастические комедии от студии Sony («Пиксели», новые «Охотники за привидениями») в последние годы радуют редко. Но, судя по трейлерам, студия учла ошибки «Охотниц». Героям оригинала отдали дань уважения (хоть и в виде картин), сортирного юмора почти нет, и вообще фильм больше похож не на чистую комедию, а на боевик с юмором. Надеемся, что «Интернэшнл» будет ближе не к «Охотницам», а к «Тору: Рагнарёк», откуда пришли оба ведущих актёра.

Битва за Землю

Когда? 27 июня

Что? Антиутопия

О чём? Пришельцы захватили Землю. Десять лет назад. Теперь земное правительство и спецслужбы подчиняются инопланетянам, установившим доброжелательную, но строгую тиранию. Официальная пропаганда радуется, что на планете прекратились войны, а отдельные храбрецы бегают от кровавой гэбни и собираются поднять восстание.

Чего ждём? Совершенно точно не ждём блокбастера в духе «Дня независимости». Несмотря на громкое название в российском прокате (в оригинале всего лишь Captive State — «Захваченная страна» или «Неволя»), «Битва за Землю» — кино среднебюджетное и не пытается выезжать на спецэффектах. Рассчитываем увидеть социальную фантастику на извечную тему «свобода или порядок», в которой создатели, как всегда, выбирают исключительно «свободу». Впрочем, судя по трейлерам, фильм уделит кое-какое внимание и тем землянам, которые служат пришельцам.

Первые отзывы на Западе, увы, невосторженные, — но странно видеть, за что именно фильм ругают. По словам критиков, он недостаточно увлекательный и без юмора! Разве серьёзность и неторопливость — недостаток для социальной фантастики? Может, критики слишком привыкли к марвеловским комедиям? Проверять придётся самим.

Дитя робота

Когда? 20 июня

Что? Научная фантастика, постапокалипсис

О чём? В бункере под землёй роботесса с женским голосом занимается восстановлением человечества после глобальной пандемии. У неё единственная дочь-воспитанница, которую «мамочка» убедила, что она последний человек на Земле. Но вскоре на пороге бункера объявляется ещё одна выжившая, и становится ясно, что «мамочка» как минимум что-то недоговаривает.

Чего ждём? Когда звучат слова «снаружи все погибли, мы последние», можно сразу угадать следующий сюжетный поворот: разумеется, всё не так. Все мы смотрели «Остров», «Обливион» и «Сексмиссию». Поэтому трейлер даже не пытается скрыть, что есть и другие люди, а подаёт это как завязку истории. Ждём камерный триллер в духе «Из машины» и «Кловерфилд, 10», где двое людей и бунтующий искусственный интеллект будут выяснять отношения, обвинять друг друга во лжи и менять стороны. И только в конце выйдут на поверхность и выяснят, что там происходит.

Детские игры

Когда? 20 июня

Что? Ужасы. Ремейк-продолжение одноимённого фильма 1988 года

О чём? Мальчику Энди купили заводную куклу по имени Чаки. Кукла оказалась проклята и принялась убивать людей. Дело осложняется тем, что на дворе XXI век, у Энди «умный дом», и Чаки научился не только ходить и махать ножом, но и влезать во все гаджеты по вайфаю.

Чего ждём? Очень осовремененную версию классики. Создатели, конечно, пытаются давить на ностальгию, вплоть до того, что вытащили из пыльного чулана бренд Orion Pictures со старой заставкой. А озвучивать Чаки позвали самого Марка Хэмилла. Но всё же, судя по трейлеру, это в первую очередь кино не про злобную куклу, а про то, как людей убивают дроны и радиоуправляемые газонокосилки. «Ламповой» ретро-атмосферы, как в «Оно» или «Очень странных делах», ждать не стоит.

История игрушек 4

Когда? 20 июня

Что? Семейная сказка, мультфильм. Продолжение серии «История игрушек»

О чём? О давно знакомых нам игрушках — космонавте Баззе, ковбое Вуди и их друзьях, которые теперь принадлежат девочке Бонни. Недавно она сама смастерила себе игрушку из пластмассовой вилки — и, по законам мира игрушек, Вилкинс ожил. Но он новичок в этом мире и потерялся во время пикника. Старшие товарищи самоотверженно отправляются его искать.

Чего ждём? Каждый раз, когда из небытия достают старую серию мультфильмов, это вызывает сомнения. Но если это делает Pixar, почти всегда оказывается, что они всё сделали правильно. Два предыдущих продолжения «Истории игрушек» были вполне достойны оригинала, так почему бы четвёртой части не выйти хотя бы неплохой? Да, сюжет пока не впечатляет, но в таких мультфильмах всё самое интересное — в деталях, пародиях, отсылках, образах персонажей и уморительных фразочках. Дети наверняка останутся довольны.

А ещё мы впервые со второго фильма увидим возлюбленную Вуди — фарфоровую пастушку Бо Пип. Неспроста создатели обещали, что это будет история о любви.

И кое-что ещё

Каждый месяц выходит целая пачка ужасов, мультфильмов и семейного кино. Расписывать их подробно нет смысла, но кратко упомянем — вдруг кто-то заинтересуется?

Ужасы

«Проклятие Аннабель 3»— очередной спин-офф серии «Заклятие». Заколдованная кукла Аннабель из баек «экстрасенсов» Уорренов на сей раз бушует у них в музее.

«Обитель страха» — мистические ужасы в антураже Дикого Запада. Обычная история про призраков, но в нестандартном сеттинге.

«Призраки Шэрон Тейт» — историю убийства актрисы Шэрон Тейт превратили в мистический триллер. Снято явно с расчётом выехать на грядущей премьере «Однажды в Голливуде» Тарантино, посвящённого тому же убийству. Оценки на Западе крайне низкие.

Семейное и мультфильмы

«Питомец Юрского периода» — семейное кино про милого динозаврика, которому мальчик помогает сбежать от учёных.

«Собачья жизнь 2» — продолжение семейного кино про бесконечные реинкарнации одной собаки в разных телах.

«Космическое приключение» (в оригинале «Бонта 3D: Блуждающая планета») — китайский детский мультфильм про жителей далёкой планеты, дерущихся против людей-захватчиков.

«Кунг-фу воин» — китайский мультфильм, подражание «Кунг-фу панде». Единоборствами овладевает жёлтый увалень Дошик, похожий на творог тофу.

«Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки» — два короткометражных канадских мультфильма про детей и зверушек, объединённых в один для объёма.