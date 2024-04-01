Какие фильмы смотреть онлайн в апреле 2024? Зарубежные фантастические премьеры

В этой подборке — фильмы, которые официально не выходят в России, так что посмотреть их можно только онлайн или за границей. Впрочем, в апреле российские зрители почти ничего не теряют: зарубежный прокат будет не лучше отечественного. К тому же у некоторых фильмов уже есть русские трейлеры, так что есть шансы увидеть их и у нас через несколько месяцев. Например, про фильм «Пацан против всех» это уже известно точно, поэтому мы расскажем о нём не здесь, а в «русской» подборке за май. Среди любопытных новинок — полнометражка по лучшему аниме 2022 года, предыстория антихриста, дикий и странный фильм про снежного человека и «Пинки и Брейн» с живыми актёрами. А главная премьера — на Netflix, и все уже готовятся её ругать.

Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы

Rebel Moon: Part Two — The Scargiver

Когда? 19 апреля 2024 на Netflix.

Что? Космический вестерн, продолжение «Мятежной луны».

О чём? Воительница Кора по прозвищу Дарующая шрамы, фермер Гуннар и ещё с полдесятка героев, чьи имена мы уже подзабыли, готовятся защищать деревеньку на далёкой планете и учат крестьян сражаться. Им противостоит вся мощь имперского космофлота во главе с жадным до чужого зерна тентаклесексуалом, адмиралом Ноблом. Но регент Бализарий дал адмиралу строгий приказ: Кору брать живой!

Чего ждать? По сути, второй половины истории, начало которой Зак Снайдер рассказал в прошлом декабре. Тогда многие (и «Мир фантастики» тоже) ругали «Мятежную луну» за затянутое вступление, картонных персонажей и натужный пафос. Последнее — фирменная черта Снайдера и никуда не денется, а вот зрелищного экшена трейлер сулит ещё больше, и на сей раз его, видимо, не придётся ждать полчаса. А судя по падающей короне в трейлере, мы узнаем, что случилось с императором и его дочерью и как Бализарий стал регентом. Тут у Зака есть возможность припасти какой-нибудь твист.

Омен. Первое знамение

The First Omen

Когда? 5 апреля 2024 в США.

Что? Мистические ужасы. Приквел и шестой фильм серии «Омен».

О чём? О будущей матери маленького антихриста Дэмиена: умственно отсталой итальянской девушке из католического приюта. В Ватикане заприметили странную девушку с «меткой дьявола» и поручили американской монашке Маргарет за ней присматривать. А вокруг уже творится чертовщина, одержимые безумцы убивают себя, а в воздухе звучат загадочные голоса.

Чего ждать? В 2024-м какой-то бум на антихристов и Ватикан — это уже третий такой фильм с начала года. Но это настоящий номерной «Омен» и к тому же с нестандартным взглядом на франшизу. Судя по трейлеру, Аркаша Стивенсон (это не мальчик из мема «Ибо ваистену», а взрослая женщина, если что), режиссёр и соавтор сценария фильма, добавила в новый «Омен» небольшие феминистские и антиклерикальные нотки. Священники здесь не особо пытаются защищать женщин от дьявола и даже рады появлению антихриста — ведь это приведёт в храмы новых верующих!

Семья шпиона: Код «белый»

SPY x FAMILY CODE: White

Когда? 19 апреля на Crunchyroll, а также в кинотеатрах Европы и Южной Америки.

Что? Супершпионская фантастика, полнометражка по сериалу «Семья шпиона».

О чём? Лойд, Йор и Аня Форджеры — супершпионы в альтернативном мире, которые притворяются семьёй из папы, мамы и дочки (а в душе, по сути, давно уже стали семьёй). Чтобы помочь Ане выиграть кулинарный конкурс, Форджеры отправляются в северную страну, где готовят блюдо, которое нравится директору школы. И в своих кулинарных поисках вмешиваются в местную политику, что грозит началом новой войны.

Чего ждать? Очаровательный филлер, который почти не влияет на сюжет сериала, но позволяет провести ещё почти два часа с умильной Аней и её родителями. Визуально фильм смотрится несколько богаче сериала, но, конечно, уступает работам Ghibli или Madhouse. Это именно большая и красивая серия сериала, рассчитанная в первую очередь на фанатов.

О сериале Spy × Family: почему аниме про шпионов стоит смотреть с родителями Тацуя Эндо взял увлекательный мир классических шпионских романов времён холодной войны и пересобрал в нём знакомую формулу семьи поневоле.

Закат снежного человека

Sasquatch Sunset

Когда? 12 апреля 2024 в США.

Что? Комедия про криптидов.

О чём? Где-то в Северной Америке живёт семейство сасквачей — американской разновидности йети. Они охотятся, едят, трахаются, наблюдают за другими животными — в общем, живут простой снежночеловеческой жизнью.

Чего ждать? Это один из самых странных проектов последнего времени: комедия без слов, имитирующая съёмки йети в живой природе. Джесси Айзенберг (он же продюсер) и его товарищи весь фильм ходят по лесам в костюмах и масках снежных людей, не разговаривают (только ворчат) и занимаются всякой смешной ерундой. Иногда довольно неаппетитной. Неудивительно, что этот диковинный фильм критикам понравился (80% на «Томатах»), а простым зрителям нет: широкий прокат ещё не начался, но даже от фестивальных киноманов «Закат» получил менее 6 баллов на IMDb.

Эбигейл

Abigail

Когда? 19 апреля 2024 в США.

Что? Вампирские ужасы, слэшер.

О чём? Преступники похитили девочку-балерину, дочь миллионера, и заперлись с ней в особняке в ожидании выкупа. Но вдруг на окнах выросли решётки и ставни, а девочка отрастила клыки и принялась скакать по стенам. Теперь у похитителей новая забота: как убить вампиршу-балерину.

Чего ждать? В трейлере показали, кажется, полфильма, и судя по нему, картина на ходу превращается из триллера о похищении в очень чёрную слэшер-комедию, где антигерои фонтанируют мета-отсылками. «Как убить вампира? А у нас тут какие: как у Энн Райс или как в “Настоящей крови”?» У маленькой вампирши Эбигейл есть потенциал стать своего рода треш-иконой, как М3ГАН в позапрошлом году.

Корпорация «Злодеи»

Villains Inc.

Когда? 19 апреля 2024 в США

Что? Суперзлодейская комедия.

О чём? Беатрис, Кейн и Харольд — суперзлодеи. Ну, как супер… сверхсил у них нет, в их тайной организации только они и состоят, а их великий и ужасный лидер только что умер, так что за попытку порабощения вселенной им даже не заплатят. Но Беатрис не намерена сдаваться. Чем мы займёмся сегодня вечером, парни? Попробуем захватить мир!

Чего ждать? Это малобюджетная и малоизвестная комедия от создателей телешоу Studio C, у которой даже странички на «Кинопоиске» нет. Но трейлер выглядит по-своему очаровательно. Юмор держится на актёрах и диалогах, на комичном контрасте запредельных амбиций суперзлодеев и их ничтожных возможностей (даже гонорары им приходится выбивать с трудом). В общем, примерно так выглядели бы Пинки и Брейн, будь они людьми средних лет.

Лучшие хиты

The Greatest Hits

Когда? 5 апреля 2024 в США, с 12 апреля на Hulu.

Что? Хронофантастическая мелодрама.

О чём? Когда Харриет слушает музыку, песни переносят её в прошлое… буквально. Она оказывается во временах, когда её прежний возлюбленный был жив. Она может попытаться предотвратить автокатастрофу, которая унесла его — но тогда её нынешняя семья в будущем исчезнет.

Чего ждать? Узкоспециального «Эффекта бабочки», где героиня использует свою суперспособность, только чтобы разобраться с любовным треугольником. Завязка с песнями, уносящими в другое время, звучит интригующе: с такой можно было начать целое путешествие по разным музыкальным эпохам. Но увы — вкусы у героини не настолько разнообразные, хронопрыжки происходят под Nelly Furtado и Jamie xx и только в её собственное недавнее прошлое. На фестивалях картину уже показывали, и оценки критиков средненькие: пишут, что душевно и сентиментально, но логики ждать не стоит.