«Кукла. Реинкарнация»: заклятие паранормальной Аннабель; проклятие Астрала (начало)

Чтобы пережить смерть одиннадцатилетнего сына, богатый пожилой робототехник идёт по стопам папы Карло и мастерит себе аниматронного мальчика-компаньона. Только робо-Робин не ходит в школу и даже не добывает золотой ключик — он занят другими, более кровожадными делами. Совсем некстати к одинокому дедушке на деревню приезжает племянник Лео с невестой Лекси, что очень не нравится злобному Робину.

Rob1n Жанр : ужасы, фантастика Режиссёр : Лоуренс Фаулер В ролях : Леона Кларк, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимилиан Черри Премьера : 27 марта 2025 (мир), 8 мая 2025 (российский прокат) Продолжительность: 90 мин Похоже на : « М3ГАН » (2022), «Проклятие Аннабель» (2014), «Приключения Буратино» (1975) Режиссёр нового хоррора о проклятой кукле Лоуренс Фаулер уже выпустил несколько лент о демонических игрушках, в том числе трилогию «Шкатулка дьявола». Зрительские оценки его фильмов колеблются в пределах 4–5 по десятибалльной шкале, критики тоже его не жалуют (возможно, просто не смотрят то, что он снимает). Тем не менее молодой улыбчивый Фаулер продолжает творить с неугасающим оптимизмом. Его новый опус — фильм «Кукла. Реинкарнация» — в оригинале называется Rob1n, что очевидно намекает на неплохой ужастик « М3ГАН » (2022). По сути же «Кукла» больше напоминает серию фильмов про Аннабель, потому что тут в сюжете мистика куда важнее страшных и ужасных технологий.

Кино категории С сложно мерить стандартными для хорроров мерками. Поклонники жанра смотрят на него свысока и видят только материал для смешных обзоров. Однако если вы пойдёте в кинотеатр на условного Джордана Пила, в зале, скорее всего, с умным видом будет сидеть полтора знатока, а если вдруг забредёте на какое-нибудь «Проклятие адской ведьмы из ада» — сюрприз-сюрприз — народу на сеансе будет куда больше. Почему так происходит и кто все эти люди?



«Кукла. Реинкарнация» (не путать с фильмом 2023 года «Кукла. Реинкарнация зла») с самого начала плутает в своих сюжетных линиях. После пары первых сцен вы будете теряться в догадках, смотрите вы триллер про мальчика-психопата, хоррор про одержимую игрушку или криминальную драму о шантаже и преследовании (спойлер: всё сразу). Мальчик, в честь которого горюющий отец собрал жутковатого аниматроника, много лет назад устроил кровавую бойню на своём дне рождения и был закономерно убит сам. Драматичные наплывы камеры на куклу прозрачно намекают, что она тут НЕ ПРОСТО ТАК, и приключения Электроника только начинаются. Да, чтобы догадаться, куда делся злой дух злого мальчика, необязательно иметь большой зрительский опыт.

К сюжету подключается мутного вида племянник Лео — он собрался жениться, плюс его преследует таинственный коллектор. Разумеется, денег у него нет. Богатый дядя, несмотря на их сложные отношения в прошлом, выглядит неплохим вариантом для решения всех проблем Лео. Дядя очень удобно потерял память в результате аварии, поэтому совершенно не помнит никаких обид. Он безмятежно рад гостям и знакомит их со своим компаньоном, той самой куклой Робином.

Робин явно себе на уме — он с недобрым прищуром следит за новоприбывшими, а как только дела принимают невыгодный для него оборот, начинает убивать. Так как персонажей в кадре не очень много и они быстро заканчиваются, приходится подключать к сюжету новых. Бюджет у фильма крохотный, а специалистов по практическим эффектам было всего двое, поэтому кукла в кадре может только моргать, светить глазами и поворачивать голову в духе Билли из «Пилы». Хлипенький Робин даже не ходит, а в основном телепортируется — вот он стоит на лестнице, а спустя секунду его и след простыл. Сложности с анимацией ходьбы тут, конечно, ни при чём, спишем на потусторонние способности.

Сцены, где герои пытаются противостоять этому Терминатору-младшему, напоминают битву с осьминогом из «Эда Вуда» (кто знает, тот знает). Смерти персонажей выглядят примерно так: крупный план жертвы, которую заливает кровью, потом крупный план лица Робина, которого тоже заливает кровью, потом план кукольной руки с орудием убийства. Повторять до достижения желаемого эффекта.

В конце даже есть целый один сюжетный поворот, который можно было и не добавлять — ситуацию он не изменил и кино интереснее не сделал. Во время просмотра сложно бороться с желанием, чтобы мучения героев поскорее закончились. Сопереживать тут некому, и мотивы Робина, который банально ревнует своего папку к каждому столбу, выглядят самыми понятными и логичными из всех. В конце даже есть задел на сиквел, что, пожалуй, страшнее всех экранных убийств. Кино наверняка окупится, и мы ещё не раз увидим злобную куклу на афишах.

Жутких моментов тут почти нет, не надейтесь даже на скримеры. Это скорее слэшер, чем хоррор: напугать не напугает, но кровь и членовредительство есть. Сделаны они… ну, скажем так, они сделаны , больше писать о них в целом нечего.

Тут мы подбираемся к главному вопросу — кто же смотрит такое кино? Мне не раз доводилось бывать на вечерних и ночных сеансах ужастиков, и я могу поделиться наблюдениями. Аудитория в кинозалах на подобных сеансах обычно делится на две категории. Первая — это парочки, которые приходят на свидания. Для этого не нужны умные и глубокие фильмы, интересный сюжет скорее мешает. Влюблённые искренне (или картинно) вскрикивают и прижимаются друг к другу в «страшные» моменты; для них это удачное свидание, для кинотеатра — заполняемость залов, в итоге все довольны.

Вторая группа посетителей — весёлые компании. Они тоже кричат, комментируют и смеются, и снова получается ситуация win-win. Мало что может сравниться с походом в кино на ужастик в компании друзей, ведь иногда это веселее любой комедии. Обе схемы работают и при домашнем просмотре, поэтому такие фильмы с удовольствием покупают онлайн-кинотеатры.

Классический хоррор категории С: не страшный, не оригинальный и не изобретательный. Да и сделан он, откровенно говоря, на коленке, поэтому фанаты жанра смело могут проходить мимо. Целевая аудитория таких фильмов совсем другая — их смотрят, чтобы отдохнуть, не заморачиваясь. Поэтому если забредёте на сеанс «Куклы», вы точно не окажетесь в одиночестве. Дружеский совет: не садитесь на последний ряд, если не склонны к вуайеризму и хотите избежать неловких ситуаций.

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