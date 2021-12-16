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    Кино | Обзоры кино
    #Матрица #обзор фильма

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    13003
    7 минут на чтение
    #Матрица #обзор фильма
    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 1

    Томас Андерсон — видный геймдизайнер, создатель культовой трилогии «Матрица». Правда, не всё в его жизни радостно: он ходит к психоаналитику после неудачной попытки суицида, горстями лопает пилюли, а тут ещё начальство требует, чтобы он сделал «Матрицу 4». На фоне стресса Андерсон начинает видеть галлюцинации, очень похожие на сцены из созданной им игры. Ему придётся сделать выбор, кто он: сумасшедший, балансирующий на грани безумия, или спаситель человечества, который угодил в темницу разума?

    О чём была «Матрица»?

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 3

    The Matrix Resurrections

    Жанр: постмодернистский фантастический боевик
    Режиссёр: Лана Вачовски
    Сценаристы: Лана Вачовски, Дэвид Митчелл, Александр Хемон
    В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик
    Премьера в России: 16 декабря 2021
    Возрастной рейтинг: 16+ (есть 12+ версия)
    Похоже на: «Шерлок» (2010 — 2017) • «Главный герой» (2021) • «Моя супер-бывшая» (2006) • игра The Stanley Parable

    Четвёртый фильм подряд нам объясняют, что же такое Матрица. Каждый раз ответ получается немножечко иным. В трилогии это был совершенно сознательный ход — Вачовски специально взяли классический троп об Избранном герое, повторили его слово в слово — чтобы затем, в «Перезагрузке» и «Революции», перевернуть всё с ног на голову. И будь сиблинги Вачовски гениальными режиссёрами, они смогли бы чётко передать свою задумку — да, пускай в форме шифра или метаигры, но до зрителей бы идея дошла. 

    Но они оказались не столь хороши. Важные для них детали и намёки оказались погребёнными в хитросплетениях сюжета и штрихах сеттинга, из-за чего миллионы людей годами спорили, о чём же трилогия на самом деле. Подождав десяток лет, Лана и Лилли поняли, что никто ничего не понял, и снизошли до длинного интервью, где наконец объяснили, что имели в виду в своей трилогии.

    Бедный интернет, полтора десятилетия пытавшийся договориться о базовых вещах — например, реален ли Зион (или это просто Матрица второго порядка?), кто такой Морфеус — человек? Программа? Несчастные искатели правды, вдоль и поперёк изучавшие творчество Бодрийяра, потому что его по настоянию Вачовски читала съёмочная группа! Бедные все мы, метавшиеся от одной стройной теории к другой — ещё более стройной и всеобъемлющей. Правда оказалась куда скромнее наших ожиданий. Да, Зион реален. Смысл отсылки к Бодрийяру — именно в том, что книга оказывается пуста (Нео использовал её как тайник). А главные книги, которые Вачовски заставили читать съёмочную группу, — не «Симулякры и симуляция», а учебники по эволюционной генетике. 

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 5

    Вачовски, в каждой отдельной ленте поднимающие вопрос выбора, трилогией в целом постулировали, что свободы выбора нет. Есть причины и следствия. Люди — те же машины, просто работающие не на железках, кремнии и бинарном коде, а на белках, РНК и эмоциях. Любовь — химические реакции, программа контроля, которая заставляет Нео выбирать Тринити, невзирая на любые последствия. И оттого уже не так важно, программа Морфеус или человек, потому что разница между человеком и машиной иллюзорна. Не важно даже, был ли Нео программой или живым человеком — потому что в контексте мира, созданного машинами, значение имеют функции, а не происхождение.

    Казалось бы, от таких открытий впору рыдать в подушку. Но карты были раскрыты слишком поздно, когда люди уже вовсю упивались своими интерпретациями «Матрицы» и не были готовы принять авторскую. Их вымышленная интерпретационная реальность оказалась куда интереснее и комфортнее реальности Вачовски — иронично, не находите? Так что интервью это мало кто заметил, хотя до него активно ходили всевозможные утки об «истинном замысле создателей». Большая часть поклонников красной пилюли с упоением выбрала синюю. Ведь, как говорил Сайфер, «счастье — в неведении». 

    Мы уже точно знаем, что исходно Вачовски задумывали трилогию. Если быть совсем точным, вначале они задумывали уложить все идеи трилогии в одну ленту, но поняли, что не справятся. Успех оригинальной «Матрицы» позволил им снять всё то, что они задумывали изначально. Так зачем делать четвёртую ленту?

    О чём тогда «Воскрешение»?

    Фильм не церемонится с ответом, а проговаривает это в лоб — Лана Вачовски уже поняла, что её тонкие намёки остаются незамеченными. «У „Ворнер Бразерс“ есть права на „Матрицу“, и они сделают четвёртую часть с нами или без нас», — говорит один из героев в первой трети фильма. Зал понимающе смеётся. А дальше следуют новые откровения.

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 2

    Например, что нет ничего плохого в том, чтобы воспринимать трилогию как чистое развлечение. Это, кстати, согласуется с тем, что Вачовски говорили в интервью — они хотели снять исследование философской концепции, завёрнутое в обёртку развлекательного кино. Ещё в ленте можно найти ироничный намёк (опять же, не настолько тонкий, как намёки в оригинальной трилогии), что Вачовски в курсе насчёт теорий, что Морфеус — это программа. И они вместе со всеми готовы смеяться над нелепостью концепции выхода из Матрицы по проводному телефону в эру мобильных устройств. В конце концов, мы живём в эпоху метаиронии, и пришло время деконструировать мрачную культовую трилогию с этой позиции. Из всего, с чем я сталкивался в массовой культуре, «Воскрешение» больше всего похоже на серию британского «Шерлока» с Камбербэтчем «Пустой катафалк», где вместо того, чтобы внятно объяснить нам, как именно Холмс спасся, нам всю серию пересказывают разные фанатские теории. 

    Всё в фильме — цветовая гамма, частота кадров съёмки, обилие шуток и фансервиса, прямолинейность сценария и даже сами персонажи — всё кричит о том, какая перед нами остроумная постмодернистская лента. Даже мимо мемасиков с грустным Киану Ривзом не прошли! Жанрово «Воскрешение» уже никакая не философская притча, даже не чистокровный боевик — это натуральный кинокомикс, где умершие возвращаются к жизни по прихоти сценариста, у главного злодея есть кошка, а любое противостояние сводится к мордобою.

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 6

    Не буду утверждать, что я понял авторскую задумку — как можно заметить из длинного вступления про смысл трилогии, в случае с лентами Вачовски это особенно рискованно — но кое-какие мысли выскажу. Если рассматривать «Воскрешение» с позиции тех идей трилогии, которые в неё закладывали исходно авторы, то это фильм о том, что свобода выбора всё-таки доступна. Не человеку как виду, но отдельным его представителям хотя бы в отдельные моменты. Что настоящая суперсила — именно способность выбирать. Не слепо следовать данным природой инструкциям, не подчиняться невидимым и неосознанным командам — а делать реальный выбор. И тот, кто умеет делать такой выбор в детерминированном мире — действительно Избранный, Мессия. Ему по силам летать, останавливать пули и уделывать Агентов одной левой. Правда, не ждите, что он обязательно будет вас спасать. Только если захочет — потому что ничто и никто не может его заставить.

    Интересно ли смотреть новую «Матрицу»? Определённо. Если вы поклонник трилогии или хотя бы первого фильма, вам тут расскажут дальнейшую судьбу как многих отдельных героев, так и всего человечества. А ещё — остроумно отпостмодернируют всё то, что вам близко и дорого. Если вы не видели ни одного фильма — на пальцах объяснят необходимое, покажут все нужные флэшбеки. Снято кино бодро, на миллениальский манер, и чувствуется, что актёры в кадре откровенно наслаждаются происходящим — в противовес той звериной серьёзности, которой запомнились первые три «Матрицы».  Патетику и пафос если и демонстрируют, то только чтобы забавно обыграть, а феминизма и расового разнообразия здесь столько, что хватит на 10 премий «Оскар». И это ни в коем случае не минус и даже не раздражает — от режиссёра-транссексуала, который, ещё будучи мужчиной, стоял в авангарде продвижения повестки на экраны, меньшего ожидать не стоило. Лана делает это не потому что модно или студия попросила — она этим живёт и дышит всю свою кинокарьеру, так что в подобных мотивах нет ни капли фальши.

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?

    «Воскрешение» работает и как развлечение, и как кино, которое интересно анализировать. Хуже стали, пожалуй, только боевые сцены да музыкальные композиции — ни те, ни другие не взрывают мозг и не впечатываются в память. Зато порадовало, что в русской версии переведены все важные надписи вроде сообщений в чатах — этим лента опять же напомнила «Шерлока» от ВВС. 

    С другой стороны, в той версии, что нам демонстрировали, был странный момент: она шла под грифом 12+, и там с помощью блюра замазали сигарету. Поскольку это единственная сцена курения и единственный повод дать ленте рейтинг 16+ (кровушку тоже не завезли), закрадывается подозрение: а не специально ли Лана добавила в фильм эпизод, зная, что в некоторых странах сцену будут ретушировать, а зрители станут давиться от смеха, глядя на закрашенную сигарету? Ну а что — какой просмотр новой «Матрицы» да без абсурдной теории?!

    «Матрица: Воскрешение» — остроумный комментарий к трилогии и культу, сложившемуся вокруг неё. Пускай, как и любой комментарий, он не обязателен, но если вы уже ознакомились с «Аниматрицей» и кучей фанатских теорий из сети, вам будет небезынтересно посмотреть на вселенную «Матрицы» с нового угла. Да, лента отличается по духу от прошлых, но так ведь и мир вокруг нас за эти годы сильно изменился. Просторов для интерпретации оригинальной трилогии было куда больше, но с тех пор Лана Вачовски как рассказчик научилась чуть понятнее доносить свои идеи. 

    Так что дайте ленте шанс и не переживайте, если кино вам не понравится, в отличие от оригинальной трилогии. Это нормально: когда авторские смыслы непонятны, их легко подменять своими. А кто же не будет любить кино, которое показывает ему то, что он хочет увидеть?

    Сценарист «Матрицы 4» уверяет,
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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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