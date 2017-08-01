В этом месяце выходят две долгожданные и заранее спорные экранизации фантастики — «Тёмная башня» по Стивену Кингу и «Валериан» от Люка Бессона, основанный на французских комиксах. Об этих фильмах, и особенно об их актёрском составе, мы ещё обязательно поломаем копья. Главная же нефантастическая премьера — музыкальный криминальный боевик от мастера комедий Эдгара Райта. И, наконец, всех нас ждёт, возможно, худший мультфильм десятилетия — ждём обзор от Ностальгирующего критика!

Темная башня

Когда? 3 августа

Что? Фэнтези по мотивам книг Стивена Кинга.

О чём? О параллельном мире, похожем на постапокалиптическое будущее. Существование и этого мира, и нашего зависит от загадочной Тёмной башни. Странствующий стрелок Роланд пытается защитить её от коварного Человека в чёрном и демонического Алого короля, которые хотят её уничтожить. Помогать Роланду будет Джейк, мальчик-экстрасенс из нашего мира.

Чего ждём? Режиссёр Николай Арсель подтвердил, что фильм будет не экранизацией романов Кинга, а продолжением рассказанной в них истории. Впрочем, судя по трейлеру, читать перед просмотром восемь томов не обязательно — правила вселенной нам объяснят через мальчика Джейка.

Главный вопрос к «Тёмной башне» — это кастинг. Синеглазого стрелка Роланда Дискейна, «белозадого ублюдка», как его называли в книгах, потомка короля Артура, играет чёрный, как башня, Идрис Эльба («Тор», «Прометей»). Странно, правда? Но, скорее всего, Эльбу выбрали не во имя репрезентации, а просто за популярность и мужественную брутальность.

Мы уже видели фильм — но поделимся впечатлениями не раньше 3 августа.

Валериан и город тысячи планет

Когда? 10 августа

Что? Космическая опера от Люка Бессона («Пятый элемент»). Экранизация серии французских комиксов «Валериан и Лорелин».

О чём? О Валериане и Лорелин, суперагентах Земли, поддерживающих порядок в колониях. Они прибывают на планету-город Альфа, населённую представителями тысяч видов, мирному сосуществованию которых угрожает некая тайная сила.

Чего ждём? Возвращение старого доброго Бессона времён «Пятого элемента» — но лишь отчасти. Мы уже видели «Валериана», и в нём действительно уйма диковинных инопланетян и монстров и безумного, китчевого мира будущего. В этом плане режиссёр верен и себе, и первоисточнику.

Но таким хитом, как «Пятый элемент», «Валериан» явно не станет. Основные причины тому — Дейн Дехаан и Кара Делевинь, которые явно не годятся на роли бравых спасителей галактики, и довольно рвано поданный сюжет. Фильм стоит смотреть ради визуальной части, но не ради истории. Подробнее расскажем на днях.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Когда? 10 августа

Что? Ужасы. Продолжение фильма «Проклятие Аннабель» и ответвление серии «Заклятие».

О чём? О проклятой кукле Аннабель и её предыстории. В куклу должна была вселиться душа мёртвой девочки, а вселилось нечто адское. Кукольник, создавший Аннабель, пригласил пожить в своём доме детей из приюта, и теперь Аннабель за ними охотится.

Чего ждём? На первый взгляд — очередной набор штампов хоррора: семья с ребёнком (или, в данном случае, группа детей) переезжает в новый дом, а там кто-то умер и теперь пытается вселиться в малыша.

Но «Заклятию» обилие клише не помешало стать качественно сделанными ужасами, так что у «Аннабель 2» есть шансы. Тем более что режиссёром назначен Дэвид Ф. Сандберг, поставивший в прошлом году неплохой ужастик «И гаснет свет…». Тем, кому «Заклятие» и «Астрал», несмотря на вторичность, пришлись по душе, стоит дать шанс и этой картине.

Эмоджи фильм

Когда? 17 августа

Что? Комедийный мультфильм.

О чём? О смайликах-эмоджи (вернее, эмодзи), которые живут во всех смартфонах. Каждый из них выражает свою эмоцию, и только главный герой никак не может определиться, о чём он, и корчит неправильные рожицы. Ему предстоит разобраться в себе и спасти эмоджи от гибели: пользователь, раздражённый ошибками героя, решил удалить этот хлам с телефона.

Чего ждём? Казалось, «Эмоджи фильму» падать некуда. Сама его идея настолько бредовая и откровенно рекламная, что ожидания были крайне низки. Но, судя по отзывам западных критиков, он их даже превзошёл — в плохом смысле.

Фильм громят, как никакой другой. Первое время у него держался редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes (сейчас 7%), а средняя оценка на IMDb близка к 1/10. Не помог даже сэр Патрик Стюарт (да-да, капитан Пикар из «Звёздного пути» и профессор Ксавье из «Людей Икс»), который в приступе самоиронии согласился озвучить смайлик-какашку.

Терминатор 2: Судный день

Когда? 24 августа

Что?! Да-да, та самая классика фантастического боевика от Джеймса Кэмерона снова выходит на экраны для повторного показа в 3D.

О чём? Как вы прекрасно знаете, о двух роботах-убийцах, прилетевших из будущего. Один должен убить Джона Коннора, а другой — спасти. И второму нужны ваши одежда, обувь и мотоцикл.

Чего ждём? Редкую возможность пересмотреть один из любимых фильмов детства так, как его изначально и задумывали: на большом экране. И услышать из огромных профессиональных динамиков «Иди со мной, если хочешь жить», «Айл би бэк» и « Аста ла виста, бэйби»

Малыш на драйве

Когда? 24 августа

Что? Криминальный боевик от Эдгара Райта («Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим»).

О чём? Парень по прозвищу Малыш — водитель на службе мафии. Он увозит бандитов после ограблений, виртуозно уходя от полиции. А ещё Малыш — заядлый меломан и никогда не выходит на дело без тщательно подобранного саундтрека из старого доброго рока.

Чего ждём? Главную нефантастическую премьеру месяца. Стильный адреналиновый фильм о погонях с динамичным монтажом под отличную музыку и впечатляющими актёрскими работами (особенно хорош Энсел Элгорт в роли замкнутого в себе Малыша). Только заранее учтите: уморительного стёба в духе предыдущих работ Райта ждать не стоит. Остроумных моментов в «Малыше» хватает, но в целом это не комедия, а именно криминальный боевик.

Оно приходит ночью

Когда? 24 августа

Что? Постапокалипсис, ужасы, психологический триллер.

О чём? По планете распространяется смертельная эпидемия. Группа людей прячется в лесном домике, надеясь пересидеть апокалипсис. Однако вирус настигает их и тут, и герои начинают подозревать друг друга. Кто уже заражён? Кто открыл дверь в дом? И кто кого убьёт ради выживания?

Чего ждём? Камерный психологический триллер в духе прошлогоднего «Кловерфилд, 10». Со сравнительно небольшим бюджетом (5 миллионов долларов), почти без звёзд (исключение — Джоэл Эдгертон), зато с непредсказуемым сюжетом и грамотно нагнетаемой параноидальной атмосферой.

Трей Эдвард Шульц — режиссёр-новичок, но это не повод переживать: хотя на его счету лишь один фильм (драма «Криша»), он уже получил две номинации на Золотую пальмовую ветвь. Если «Оно приходит ночью» будет так же хорошо, имя Шульца не помешает запомнить. Кстати, западные критики картину уже видели и одобрили.

Тайна 7 сестер

Когда? 26 августа

Что? Антиутопия.

О чём? В будущем Земля так перенаселена, что весь мир вынужден ввести китайскую политику «Одна семья — один ребёнок». Но у одной пары вдруг рождается сразу семь близняшек. Чтобы скрыть это от властей, родители выдают их всех за одного человека — Карен, и каждая из сестёр играет её роль в свой день недели. И вот однажды Карен-Понедельник пропадает.

Чего ждём? Что-то вроде сериала «Тёмное дитя»: историю о внешне одинаковых, но разных по характеру близнецах в мрачном будущем. Всех семерых близняшек играет Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»), а их папу — Виллем Дефо. Поставил фильм Томми Виркола, известный больше всего по зомби-трэшу «Мёртвый снег». Но тут он явно пытается уйти в другой жанр и замахнуться на лавры Эндрю Никкола, создателя умной антиутопии «Гаттака». Начинание благое и смелое, получится ли — стоит оценить самим.

Гоголь. Начало

Когда? 31 августа

Что? Российский готический триллер. По сути, пилотный эпизод сериала «Гоголь» от канала СТС.

О чём? Как ни странно, о великом писателе Николае Васильевиче Гоголе. По версии фильма, он не только писал мистические книги, но и раскрывал загадочные убийства, которые совершал всадник в маске.

Чего ждём? Духовного наследника «Вия» 2014 года. «Гоголь. Начало», похоже, будет ближе к этом фильму, чем его официальное продолжение, выходящее в этом же году.

Сама идея сделать Гоголя эдаким Видоком или Ван Хельсингом может показаться бредом — но это просто потому, что наша культура к подобному непривычна. В западном кино подобный ход никого бы не удивил — у них там и президент Линкольн охотился на вампиров, и Герберт Уэллс лично летал на машине времени.

Волнует другое: получится ли на сей раз хоть что-то большее, чем очередная вариация на тему «Сонной лощины» в декорациях Российской империи? Судя по трейлеру — едва ли. Но по меркам российского кино и это было бы неплохо.

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