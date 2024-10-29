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#постапокалипсис#классика кино

«Дорога»: самый мрачный и реалистичный постапокалипсис, дающий надежду

Александр Гагинский
25 ноября 15:00
5081
3 минуты на чтение
Fallout, «Безумный Макс», «Метро 2033» и иже с ними сформировали в массовом сознании устойчивый образ мира после конца света: пустоши, бункеры-убежища, злые мутанты, разбойники-сектанты… Нам сулят жестокий, но интересный мир — и, конечно же, обманывают. Это всё фантазии, почти мечты, о том, каким нам хотелось бы видеть постапокалипсис.
Книга Кормака Маккарти «Дорога» и её экранизация от режиссёра Джона Хиллкота напоминают, как всё будет на самом деле. Постапокалипсис — это серость, рутина и безнадёга. Постапокалипсис сделает нас похожими на бомжей, а не крутых воинов полураспада. Если мир погибнет, люди не будут гонять на багги в силовых доспехах, отстреливая мутантов. Они будут искать пропитание и грызть друг другу глотки за консервную банку или хорошую куртку. Каждый патрон и каждый литр бензина придётся экономить, потому что новые сделать некому. Погреб со старыми консервами будет величайшим сокровищем, а пачка просроченных лекарств — подарком небес. Потому что умереть от голода или болезни шансов гораздо больше, чем быть убитым супермутантами. Которых нет. 
«Дорога» в каком-то смысле самый нефантастический фильм о мире после конца света. Фантдопущение тут лишь одно, и даже оно остаётся за кадром. Какой именно апокалипсис произошёл, нам толком не уточняют. Это не война и не эпидемия, а нечто абстрактное и неодолимое. Но на начало картины человечество на грани вымирания. И не только человечество — вопреки фантазиям некоторых «зелёных», апокалипсис не мог не затронуть всё живое. Природа не очистилась, и последствия катастрофы не менее ужасны, чем она сама. К примеру, создатели не забыли про пожары, которые неизбежно начнутся, когда тысячи домов и предприятий останутся без присмотра. 
Крушение мира застало маленькую семью в глубине материка. Чтобы выжить, папа (экс-Арагорн Вигго Мортенсен) решают пробиваться к морю: там теплее. Начинается долгий и трудный пеший путь по заброшенным дорогам, из транспорта — только тележка из супермаркета. В пистолете пара патронов — по одному на каждого, если дела пойдут совсем худо… 
Нельзя сказать, что «Дорога» лишена приключений. Чем больше времени проходит с начала конца, тем мрачнее и безумнее становится мир. Люди превращаются в зверей без всякой чудо-радиации. По пути героев ждут грабители — не рейдеры-сектанты, а такие же отчаявшиеся бродяги, как они сами. Появятся и каннибалы, которые держат пленников как скот. 
Но всё-таки и книга, и фильм — психологическая драма, а не просто история о выживании. Главным твоим врагом в мире после апокалипсиса становишься ты сам. Можно не выдержать депрессии, потерять волю к жизни и погубить себя. Можно вообразить, что ты в Fallout, заиграться в крутого — и погибнуть по неосторожности. Можно оскотиниться до такой степени, что выживешь — но перестанешь быть человеком. А можно найти себе цель и вырастить малыша, не видавшего нормальной жизни, человеком, а не маленьким зверьком. 
Я знаю одно — в ребёнке моё спасение. И если он не слово Господне, значит, Бог не умел говорить.
Несмотря на трагизм и безысходность, кончается «Дорога» новой надеждой. Важно не то, сколько героев дожило до титров, а то, что в людях осталось хоть сколько-то человеческого.

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Александр Гагинский

Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.

#постапокалипсис#классика кино
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