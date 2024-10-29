«Дорога»: самый мрачный и реалистичный постапокалипсис, дающий надежду

Fallout, «Безумный Макс», «Метро 2033» и иже с ними сформировали в массовом сознании устойчивый образ мира после конца света: пустоши, бункеры-убежища, злые мутанты, разбойники-сектанты… Нам сулят жестокий, но интересный мир — и, конечно же, обманывают. Это всё фантазии, почти мечты, о том, каким нам хотелось бы видеть постапокалипсис.

Fallout, «Безумный Макс», «Метро 2033» и иже с ними сформировали в массовом сознании устойчивый образ мира после конца света: пустоши, бункеры-убежища, злые мутанты, разбойники-сектанты… Нам сулят жестокий, но интересный мир — и, конечно же, обманывают. Это всё фантазии, почти мечты, о том, каким нам хотелось бы видеть постапокалипсис.

Книга Кормака Маккарти «Дорога» и её экранизация от режиссёра Джона Хиллкота напоминают, как всё будет на самом деле. Постапокалипсис — это серость, рутина и безнадёга. Постапокалипсис сделает нас похожими на бомжей, а не крутых воинов полураспада. Если мир погибнет, люди не будут гонять на багги в силовых доспехах, отстреливая мутантов. Они будут искать пропитание и грызть друг другу глотки за консервную банку или хорошую куртку. Каждый патрон и каждый литр бензина придётся экономить, потому что новые сделать некому. Погреб со старыми консервами будет величайшим сокровищем, а пачка просроченных лекарств — подарком небес. Потому что умереть от голода или болезни шансов гораздо больше, чем быть убитым супермутантами. Которых нет.

Книга Кормака Маккарти «Дорога» и её экранизация от режиссёра Джона Хиллкота напоминают, как всё будет на самом деле. Постапокалипсис — это серость, рутина и безнадёга. Постапокалипсис сделает нас похожими на бомжей, а не крутых воинов полураспада. Если мир погибнет, люди не будут гонять на багги в силовых доспехах, отстреливая мутантов. Они будут искать пропитание и грызть друг другу глотки за консервную банку или хорошую куртку. Каждый патрон и каждый литр бензина придётся экономить, потому что новые сделать некому. Погреб со старыми консервами будет величайшим сокровищем, а пачка просроченных лекарств — подарком небес. Потому что умереть от голода или болезни шансов гораздо больше, чем быть убитым супермутантами. Которых нет.