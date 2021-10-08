Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

Октябрьский номер «Мира фантастики» за 2021 год мы посвятили культовому роману Фрэнка Герберта, недавно экранизированному Дени Вильнёвом, — «Дюне». Поговорили и об истории его создания, и о продолжениях, написанных после смерти Герберта, и об экранизациях. В номере вообще много материалов о кино: мы вспоминаем фильм «Донни Дарко», франшизу «Хэллоуин» и даже попытки советских и российских режиссёров вести съёмки в космосе. А ещё у нас целых два рассказа, обширный игровой раздел и рецензии на целую гору книг от именитых авторов. В общем, как обычно — не оторваться!
В номере
- Что стало с «Дюной» после смерти Герберта?
- Как снимали «Донни Дарко»?
- 25 лет замечательной серии jRPG Persona
- Рассказ о «Студии 101», издающей НРИ
- Что современная наука знает о динозаврах?
А также:
рецензии на книги Дмитрия Глуховского, Сергея Лукьяненко, Ребекки Куанг и других • история главного романа Фрэнка Герберта • нанороботы в медицине • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Dune © 2021 Legendary. Dune: Adventures in the Imperium is an officially sub-licensed property from Gale Force Nine, a Battlefront Group Company. All Rights Reserved, except the Modiphius Logo which is © Modiphius Entertainment Ltd.
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Следующий номер выйдет 12 ноября.
Главное произведение Фрэнка Герберта
Невозможно понять «Дюну», не узнав её автора. Чего он хотел? Чего добивался? И главное, почему жизнь Герберта складывалась ровно так, чтобы он однажды сочинил именно «Дюну»?
Как развивался мир «Дюны» после Герберта
Фрэнк Герберт ушёл из жизни в 1986 году. Но история песчаной планеты не умерла вместе с ним, а породила великое множество продолжений, приквелов и произведений «по мотивам». Вот о них-то и поговорим. 20 Доска почёта
Самые-самые… фантастические карусели
Карусель — излюбленное развлечение детей, а значит, и символ детства. А также, конечно, волшебства, в которое так искренне верят дети. Но это волшебство совсем необязательно доброе… Разбираемся, какой след в фантастике оставили несущиеся по кругу лошадки.
Дмитрий Глуховский «Пост» • Сергей Лукьяненко «Предел» • Аластер Рейнольдс «Алмазные псы» • Ребекка Куанг «Пылающий бог» • Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю» и другие книги. 37 Современники
Святослав Логинов
В октябре нынешнего года исполняется 70 лет Святославу Логинову, разноплановому и самобытному фантасту. Логинов написал немало интересного, однако, когда слышишь его фамилию, в памяти прежде всего всплывает одно название — «Многорукий бог далайна», роман, который до сих пор остаётся одним из главных символов отечественного фэнтези.
Как рождался «Донни Дарко»
В октябре исполняется 20 лет со дня премьеры «Донни Дарко». Сейчас этот фильм смотрится так же свежо, как и два десятилетия назад. Ничего подобного ему с тех пор не появилось — «Донни Дарко» так и остался вещью в себе: странным, но очень человечным произведением о «петлях времени», альтернативных реальностях, взрослении, самопожертвовании и дорогах, которые мы выбираем. Вспоминаем его извилистый путь на экраны — и к сердцам зрителей. 48 Ретроспектива
Как экранизировали книги Фрэнка Герберта
Хотя экранизаций «Дюны» (и попыток ее экранизировать) было не так уж и много, история каждой заслуживает отдельного большого рассказа на десяток страниц. Но наш обзор будет кратким: упомянем лишь пятую часть имён, расскажем лишь о четверти событий — примерно как и поступали эти экранизации с самим романом. 56 Серия
Как росла и развивалась франшиза «Хэллоуин»
Серия, начатая картиной Джона Карпентера о маньяке в маске, уже насчитывает одиннадцать фильмов, которые можно разнести по трём (или даже четырём) основным таймлайнам. И это не считая обособленного «Сезона ведьм» и перезапуска Роба Зомби. По случаю выхода нового фильма мы решили разобраться в запутанных похождениях Майкла Майерса.
Persona
Вышедшая 25 лет назад ролевая игра Revelations: Persona, чей сюжет и образы пропитаны мифологией, философией и психологией, надолго опередила своё время. Её продолжения по сей день притягивают игроков выверенным геймплеем и необычными сюжетами. В канун юбилея самое время вспомнить, как этот цикл появился и к чему пришёл. 72 Ролевые игры
Как «Студия 101» возродила в России настольные ролевые игры
Рассказываем, как издательство с изначально скромной командой в три человека, дававшее пару анонсов в год, доросло до тысячных тиражей, миллионных сборов на предзаказах и работы с громкими франшизами вроде Warhammer, «Мира Тьмы», «Чужого» и Tales from the Loop.
История киносъёмки на орбите
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Нанороботы в медицине
Что такое нанороботы, существуют ли их прототипы и как скоро они появятся в обычной медицинской практике? 90 Вперёд в прошлое
Что мы знаем о динозаврах
Мы живём в золотой век палеонтологии. На сегодня описано более 1200 видов динозавров, причём 70% из них — после 1993 года, когда вышел первый «Парк юрского периода». Рассказываем о ряде открытий, сделанных в последние десятилетия. Некоторые из них могут казаться чем-то из области фантастики, но это продукт строгой науки, подкреплённой точными данными.
Эльдар Закиров
Если набрать в поисковике имя нашего героя, то на первой странице вы увидите проект «Коты Эрмитажа». Однако в копилке Эльдара Закирова ещё и иллюстрации для обложек американских фантастических журналов, и рисунки для «Вокруг света», и множество других ярких, стильных и с любовью выполненных работ. Мы поговорили с Эльдаром о создании обложек для фантастических книг, о замене художников будущего нейросетями и о роли осознанных сновидений в творчестве. 106 Рассказ
Роман Арилин «Обратное доказательство»
Пока двое путников идут дорогами Древней Руси, двое космонавтов подлетают к границе гелиосферы для проведения серии экспериментов. Цель у них одна — доказать существование Бога… 111 Рассказ
Тимур Максютов «Восьмой»
Отбор пройдёт только один из двенадцати тысяч…
Победитель конкурса микрорассказов на «Фантассамблее-2021». 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Время первых — 2»
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