Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

14

20

Книжный ряд

26

37

Видеодром

42

48

56

Игровой клуб

64

72

Машина времени

80

86

90

Фан

96

106

111

112

История романаНевозможно понять «Дюну», не узнав её автора. Чего он хотел? Чего добивался? И главное, почему жизнь Герберта складывалась ровно так, чтобы он однажды сочинил именно «Дюну»?Фрэнк Герберт ушёл из жизни в 1986 году. Но история песчаной планеты не умерла вместе с ним, а породила великое множество продолжений, приквелов и произведений «по мотивам». Вот о них-то и поговорим.Карусель — излюбленное развлечение детей, а значит, и символ детства. А также, конечно, волшебства, в которое так искренне верят дети. Но это волшебство совсем необязательно доброе… Разбираемся, какой след в фантастике оставили несущиеся по кругу лошадки.«Пост» •«Предел» •«Алмазные псы» •«Пылающий бог» •«Незримая жизнь Адди Ларю» и другие книги.В октябре нынешнего года исполняется 70 лет Святославу Логинову, разноплановому и самобытному фантасту. Логинов написал немало интересного, однако, когда слышишь его фамилию, в памяти прежде всего всплывает одно название — «Многорукий бог далайна», роман, который до сих пор остаётся одним из главных символов отечественного фэнтези.В октябре исполняется 20 лет со дня премьеры «Донни Дарко». Сейчас этот фильм смотрится так же свежо, как и два десятилетия назад. Ничего подобного ему с тех пор не появилось — «Донни Дарко» так и остался вещью в себе: странным, но очень человечным произведением о «петлях времени», альтернативных реальностях, взрослении, самопожертвовании и дорогах, которые мы выбираем. Вспоминаем его извилистый путь на экраны — и к сердцам зрителей.Хотя экранизаций «Дюны» (и попыток ее экранизировать) было не так уж и много, история каждой заслуживает отдельного большого рассказа на десяток страниц. Но наш обзор будет кратким: упомянем лишь пятую часть имён, расскажем лишь о четверти событий — примерно как и поступали эти экранизации с самим романом.Серия, начатая картиной Джона Карпентера о маньяке в маске, уже насчитывает одиннадцать фильмов, которые можно разнести по трём (или даже четырём) основным таймлайнам. И это не считая обособленного «Сезона ведьм» и перезапуска Роба Зомби. По случаю выхода нового фильма мы решили разобраться в запутанных похождениях Майкла Майерса.Вышедшая 25 лет назад ролевая игра Revelations: Persona, чей сюжет и образы пропитаны мифологией, философией и психологией, надолго опередила своё время. Её продолжения по сей день притягивают игроков выверенным геймплеем и необычными сюжетами. В канун юбилея самое время вспомнить, как этот цикл появился и к чему пришёл.Рассказываем, как издательство с изначально скромной командой в три человека, дававшее пару анонсов в год, доросло до тысячных тиражей, миллионных сборов на предзаказах и работы с громкими франшизами вроде Warhammer, «Мира Тьмы», «Чужого» и Tales from the Loop.В октябре на Байконуре стартует космический корабль «Союз МС-19». В кабине корабля на орбиту отправятся два непрофессиональных космонавта — режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Там они снимут сцены для художественного фильма «Вызов». В целом это первый проект такого рода. Или нет?..Что такое нанороботы, существуют ли их прототипы и как скоро они появятся в обычной медицинской практике?Мы живём в золотой век палеонтологии. На сегодня описано более 1200 видов динозавров, причём 70% из них — после 1993 года, когда вышел первый «Парк юрского периода». Рассказываем о ряде открытий, сделанных в последние десятилетия. Некоторые из них могут казаться чем-то из области фантастики, но это продукт строгой науки, подкреплённой точными данными.Если набрать в поисковике имя нашего героя, то на первой странице вы увидите проект «Коты Эрмитажа». Однако в копилке Эльдара Закирова ещё и иллюстрации для обложек американских фантастических журналов, и рисунки для «Вокруг света», и множество других ярких, стильных и с любовью выполненных работ. Мы поговорили с Эльдаром о создании обложек для фантастических книг, о замене художников будущего нейросетями и о роли осознанных сновидений в творчестве.«Обратное доказательство»Пока двое путников идут дорогами Древней Руси, двое космонавтов подлетают к границе гелиосферы для проведения серии экспериментов. Цель у них одна — доказать существование Бога…«Восьмой»Отбор пройдёт только один из двенадцати тысяч…Победитель конкурса микрорассказов на «Фантассамблее-2021».«Время первых — 2»