Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

Октябрьский номер «Мира фантастики» за 2021 год мы посвятили культовому роману Фрэнка Герберта, недавно экранизированному Дени Вильнёвом, — «Дюне». Поговорили и об истории его создания, и о продолжениях, написанных после смерти Герберта, и об экранизациях. В номере вообще много материалов о кино: мы вспоминаем фильм «Донни Дарко», франшизу «Хэллоуин» и даже попытки советских и российских режиссёров вести съёмки в космосе. А ещё у нас целых два рассказа, обширный игровой раздел и рецензии на целую гору книг от именитых авторов. В общем, как обычно — не оторваться!

В номере

Что стало с «Дюной» после смерти Герберта?

Как снимали «Донни Дарко»?

25 лет замечательной серии jRPG Persona

Рассказ о «Студии 101», издающей НРИ

Что современная наука знает о динозаврах?

А также:

рецензии на книги Дмитрия Глуховского, Сергея Лукьяненко, Ребекки Куанг и других • история главного романа Фрэнка Герберта • нанороботы в медицине • и кое-что ещё!

