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    #номера

    Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

    8 октября 2021
    08.10.2021
    11918
    5 минут на чтение
    #номера

    Октябрьский номер «Мира фантастики» за 2021 год мы посвятили культовому роману Фрэнка Герберта, недавно экранизированному Дени Вильнёвом, — «Дюне». Поговорили и об истории его создания, и о продолжениях, написанных после смерти Герберта, и об экранизациях. В номере вообще много материалов о кино: мы вспоминаем фильм «Донни Дарко», франшизу «Хэллоуин» и даже попытки советских и российских режиссёров вести съёмки в космосе. А ещё у нас целых два рассказа, обширный игровой раздел и рецензии на целую гору книг от именитых авторов. В общем, как обычно — не оторваться!

    Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

    В номере

    • Что стало с «Дюной» после смерти Герберта?
    • Как снимали «Донни Дарко»?
    • 25 лет замечательной серии jRPG Persona
    • Рассказ о «Студии 101», издающей НРИ
    • Что современная наука знает о динозаврах?

    А также:

    рецензии на книги Дмитрия Глуховского, Сергея Лукьяненко, Ребекки Куанг и других • история главного романа Фрэнка Герберта • нанороботы в медицине • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Dune © 2021 Legendary. Dune: Adventures in the Imperium is an officially sub-licensed property from Gale Force Nine, a Battlefront Group Company. All Rights Reserved, except the Modiphius Logo which is © Modiphius Entertainment Ltd.

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    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 15 октября.
    Следующий номер выйдет 12 ноября.

    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 6
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 5
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 4
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 3
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 2
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 «Дюна». История романа
    Главное произведение Фрэнка Герберта
    Невозможно понять «Дюну», не узнав её автора. Чего он хотел? Чего добивался? И главное, почему жизнь Герберта складывалась ровно так, чтобы он однажды сочинил именно «Дюну»?

    Врата миров
    14 Миры
    Как развивался мир «Дюны» после Герберта
    Фрэнк Герберт ушёл из жизни в 1986 году. Но история песчаной планеты не умерла вместе с ним, а породила великое множество продолжений, приквелов и произведений «по мотивам». Вот о них-то и поговорим.

    20 Доска почёта
    Самые-самые… фантастические карусели
    Карусель — излюбленное развлечение детей, а значит, и символ детства. А также, конечно, волшебства, в которое так искренне верят дети. Но это волшебство совсем необязательно доброе… Разбираемся, какой след в фантастике оставили несущиеся по кругу лошадки.

    Книжный ряд
    26 Рецензии на книги
    Дмитрий Глуховский «Пост» • Сергей Лукьяненко «Предел» • Аластер Рейнольдс «Алмазные псы» • Ребекка Куанг «Пылающий бог» • Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю» и другие книги.

    37 Современники
    Святослав Логинов
    В октябре нынешнего года исполняется 70 лет Святославу Логинову, разноплановому и самобытному фантасту. Логинов написал немало интересного, однако, когда слышишь его фамилию, в памяти прежде всего всплывает одно название — «Многорукий бог далайна», роман, который до сих пор остаётся одним из главных символов отечественного фэнтези.

    Видеодром
    42 Классика
    Как рождался «Донни Дарко»
    В октябре исполняется 20 лет со дня премьеры «Донни Дарко». Сейчас этот фильм смотрится так же свежо, как и два десятилетия назад. Ничего подобного ему с тех пор не появилось — «Донни Дарко» так и остался вещью в себе: странным, но очень человечным произведением о «петлях времени», альтернативных реальностях, взрослении, самопожертвовании и дорогах, которые мы выбираем. Вспоминаем его извилистый путь на экраны — и к сердцам зрителей.

    48 Ретроспектива
    Как экранизировали книги Фрэнка Герберта
    Хотя экранизаций «Дюны» (и попыток ее экранизировать) было не так уж и много, история каждой заслуживает отдельного большого рассказа на десяток страниц. Но наш обзор будет кратким: упомянем лишь пятую часть имён, расскажем лишь о четверти событий — примерно как и поступали эти экранизации с самим романом.

    56 Серия
    Как росла и развивалась франшиза «Хэллоуин»
    Серия, начатая картиной Джона Карпентера о маньяке в маске, уже насчитывает одиннадцать фильмов, которые можно разнести по трём (или даже четырём) основным таймлайнам. И это не считая обособленного «Сезона ведьм» и перезапуска Роба Зомби. По случаю выхода нового фильма мы решили разобраться в запутанных похождениях Майкла Майерса.

    Игровой клуб
    64 Серия
    Persona
    Вышедшая 25 лет назад ролевая игра Revelations: Persona, чей сюжет и образы пропитаны мифологией, философией и психологией, надолго опередила своё время. Её продолжения по сей день притягивают игроков выверенным геймплеем и необычными сюжетами. В канун юбилея самое время вспомнить, как этот цикл появился и к чему пришёл.

    72 Ролевые игры
    Как «Студия 101» возродила в России настольные ролевые игры
    Рассказываем, как издательство с изначально скромной командой в три человека, дававшее пару анонсов в год, доросло до тысячных тиражей, миллионных сборов на предзаказах и работы с громкими франшизами вроде Warhammer, «Мира Тьмы», «Чужого» и Tales from the Loop.

    Машина времени
    80 Космос
    История киносъёмки на орбите
    В октябре на Байконуре стартует космический корабль «Союз МС-19». В кабине корабля на орбиту отправятся два непрофессиональных космонавта — режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Там они снимут сцены для художественного фильма «Вызов». В целом это первый проект такого рода. Или нет?..

    86 Сумма технологий
    Нанороботы в медицине
    Что такое нанороботы, существуют ли их прототипы и как скоро они появятся в обычной медицинской практике?

    90 Вперёд в прошлое
    Что мы знаем о динозаврах
    Мы живём в золотой век палеонтологии. На сегодня описано более 1200 видов динозавров, причём 70% из них — после 1993 года, когда вышел первый «Парк юрского периода». Рассказываем о ряде открытий, сделанных в последние десятилетия. Некоторые из них могут казаться чем-то из области фантастики, но это продукт строгой науки, подкреплённой точными данными.

    Фан
    96 Художник
    Эльдар Закиров
    Если набрать в поисковике имя нашего героя, то на первой странице вы увидите проект «Коты Эрмитажа». Однако в копилке Эльдара Закирова ещё и иллюстрации для обложек американских фантастических журналов, и рисунки для «Вокруг света», и множество других ярких, стильных и с любовью выполненных работ. Мы поговорили с Эльдаром о создании обложек для фантастических книг, о замене художников будущего нейросетями и о роли осознанных сновидений в творчестве.

    106 Рассказ
    Роман Арилин «Обратное доказательство»
    Пока двое путников идут дорогами Древней Руси, двое космонавтов подлетают к границе гелиосферы для проведения серии экспериментов. Цель у них одна — доказать существование Бога…

    111 Рассказ
    Тимур Максютов «Восьмой»
    Отбор пройдёт только один из двенадцати тысяч…
    Победитель конкурса микрорассказов на «Фантассамблее-2021».

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Время первых — 2»

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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