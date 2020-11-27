Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

Киберпанк родился из протеста. Против слепого оптимизма Золотого века фантастики, против ухудшения жизни с развитием технологий, против социального расслоения. Он вылепил образ нового спасителя — не героя, воспеваемого социумом, но аутсайдера, старающегося укрыться от пристального взгляда Большого Брата в самых темных уголках виртуальной сети.
Задайте себе вопрос, в каком будущем мы живём: в том, где бедность побеждена, а герои моют сапоги скафандров в океанах других планет, или в том, где технологии определяют нашу жизнь, а социум становится всё менее человечным? Кто больше похож на пророка — Азимов или Гибсон? Вот тот-то и оно. Значит, самое время заглянуть в эту кроличью нору и попытаться понять, насколько же она в самом деле глубока. Вы готовы?
В номере
- Предтечи киберпанка — Томас Пинчон, Филип К. Дик, Роджер Желязны, Харлан Эллисон и Ридли Скотт
- Сокровища киберпанка — «Нейромант», Deus Ex, «Призрак в доспехах», «Трансметрополитен», «Схизматрица»
- Артефакты киберпанка — настольные игры, комиксы, фильмы, книги, аниме, видеоигры, сериалы
- Наследники киберпанка — Shadowrun, «Первому игроку приготовиться», «Яблочное зёрнышко», «Видоизменённый углерод», «Робокоп»
- И даже то, что принимают за киберпанк по ошибке, — «Матрица», «Акира», «Трон», «Боевой ангел» и многое, многое, многое другое!
Иллюстрация на обложке: Matteo Spirito
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.
Полный список
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Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 4 декабря.
Следующий спецвыпуск выйдет в апреле 2021 года.
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- Видеодром
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- У меня нет рта, а я хочу кричать
- Первые киберпанки
- Зеркальные очки
- Сожжение Хром
- Джонни Мнемоник
- Нейромант
- Граф Ноль
- Мона Лиза Овердрайв
- Призрак в доспехах
- Классический киберпанк в настольных ролевых играх
- Мир настольной ролевой системы Cyberpunk
- Deus Ex
- Syndicate
- Observer
- Snatcher
- DreamWeb
- BloodNet: A Cyberpunk Gothic / Hell: A Cyberpunk Thriller
- Нирвана
- Кибергород Эдо 808
- Трансметрополитен
- Вакуумные цветы
- Схизматрица
- Тетралогия «Обеспечение»
- Искусники
- Когда под ногами бездна
- Интерфейсом об тейбл
- Мы живём в мире киберпанка?
- Музыка киберпанка
- Посткиберпанк в настольных ролевых играх
- Мир настольной ролевой системы Shadowrun
- Видоизменённый углерод
- Лавина
- Алмазный век, или Букварь для благородных девиц
- Алмазная трилогия
- Цикл «Анклавы»
- Первому игроку приготовиться
- Апгрейд
- Робокоп
- Мистер Робот
- Круто сваренный
- Призрак в доспехах: Синдром одиночки
- Яблочное зёрнышко
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- Psycho-Pass
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