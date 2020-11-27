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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

    27 ноября 2020
    Кот-император
    27.11.2020
    1097
    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски

    Киберпанк родился из протеста. Против слепого оптимизма Золотого века фантастики, против ухудшения жизни с развитием технологий, против социального расслоения. Он вылепил образ нового спасителя — не героя, воспеваемого социумом, но аутсайдера, старающегося укрыться от пристального взгляда Большого Брата в самых темных уголках виртуальной сети.

    Задайте себе вопрос, в каком будущем мы живём: в том, где бедность побеждена, а герои моют сапоги скафандров в океанах других планет, или в том, где технологии определяют нашу жизнь, а социум становится всё менее человечным? Кто больше похож на пророка — Азимов или Гибсон? Вот тот-то и оно. Значит, самое время заглянуть в эту кроличью нору и попытаться понять, насколько же она в самом деле глубока. Вы готовы?

    В номере

    • Предтечи киберпанка — Томас Пинчон, Филип К. Дик, Роджер Желязны, Харлан Эллисон и Ридли Скотт
    • Сокровища киберпанка — «Нейромант», Deus Ex, «Призрак в доспехах», «Трансметрополитен», «Схизматрица»
    • Артефакты киберпанка — настольные игры, комиксы, фильмы, книги, аниме, видеоигры, сериалы
    • Наследники киберпанка — Shadowrun, «Первому игроку приготовиться», «Яблочное зёрнышко», «Видоизменённый углерод», «Робокоп»
    • И даже то, что принимают за киберпанк по ошибке, — «Матрица», «Акира»,  «Трон», «Боевой ангел» и многое, многое, многое другое!

    Иллюстрация на обложке: Matteo Spirito

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

    Полный список

    Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
    Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

    Почтовая подписка

    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.
    Телефон: +7 (499) 6851330
    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 4 декабря.
    Следующий спецвыпуск выйдет в апреле 2021 года.

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 3
    Полное содержание номера
    Протокиберпанк4
    • Радуга тяготения
    • Мечтают ли андроиды об электроовцах?
    • Бегущий по лезвию
    • Порождения света и тьмы
    • Витки
    • Судья Дредд
    • Видеодром
    • Экзистенция
    • У меня нет рта, а я хочу кричать
    Классический киберпанк22
    • Первые киберпанки
    • Зеркальные очки
    • Сожжение Хром
    • Джонни Мнемоник
    • Нейромант
    • Граф Ноль
    • Мона Лиза Овердрайв
    • Призрак в доспехах
    • Классический киберпанк в настольных ролевых играх
    • Мир настольной ролевой системы Cyberpunk
    • Deus Ex
    • Syndicate
    • Observer
    • Snatcher
    • DreamWeb
    • BloodNet: A Cyberpunk Gothic / Hell: A Cyberpunk Thriller
    • Нирвана
    • Кибергород Эдо 808
    • Трансметрополитен
    • Вакуумные цветы
    • Схизматрица
    • Тетралогия «Обеспечение»
    • Искусники
    • Когда под ногами бездна
    • Интерфейсом об тейбл
    Посткиберпанк72
    • Мы живём в мире киберпанка?
    • Музыка киберпанка
    • Посткиберпанк в настольных ролевых играх
    • Мир настольной ролевой системы Shadowrun
    • Видоизменённый углерод
    • Лавина
    • Алмазный век, или Букварь для благородных девиц
    • Алмазная трилогия
    • Цикл «Анклавы»
    • Первому игроку приготовиться
    • Апгрейд
    • Робокоп
    • Мистер Робот
    • Круто сваренный
    • Призрак в доспехах: Синдром одиночки
    • Яблочное зёрнышко
    • Эксперименты Лэйн
    • Эрго Прокси
    • Psycho-Pass
    • Texhnolyze
    • Mardock Scramble
    • Invisible, Inc
    • Remember Me
    • Код доступа: РАЙ / Власть Закона
    • Republique
    Киберфантастика114
    • Литературная RPG
    • Матрица
    • Игры и вселенная Android
    • Страна призраков
    • Агент влияния
    • Вирт
    • Цикл «Иноземье»
    • Конец радуг
    • Взломанные небеса
    • Лабиринт отражений
    • Газонокосильщик
    • Трон
    • Тринадцатый этаж
    • Мастера Меча Онлайн
    • Акира
    • Армитаж III
    • Боевой ангел Алита
    • Dennou Coil
    • Blame!
    • Чёрное зеркало
    • Особое мнение
    • Мир Дикого Запада
    • Кукольный дом
    • Любовь, смерть и роботы
    • Повторная загрузка
    • System Shock
    • Flashback
    • E.Y.E.: Divine Cybermancy
    • Hard Reset
    • Transistor
    • The Red Strings Club
    • Omikron: The Nomad Soul
    • Detroit: Стать человеком

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    № 4 (Спец 100 лучших комиксов)

    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»
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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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