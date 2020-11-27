Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

Киберпанк родился из протеста. Против слепого оптимизма Золотого века фантастики, против ухудшения жизни с развитием технологий, против социального расслоения. Он вылепил образ нового спасителя — не героя, воспеваемого социумом, но аутсайдера, старающегося укрыться от пристального взгляда Большого Брата в самых темных уголках виртуальной сети.

Задайте себе вопрос, в каком будущем мы живём: в том, где бедность побеждена, а герои моют сапоги скафандров в океанах других планет, или в том, где технологии определяют нашу жизнь, а социум становится всё менее человечным? Кто больше похож на пророка — Азимов или Гибсон? Вот тот-то и оно. Значит, самое время заглянуть в эту кроличью нору и попытаться понять, насколько же она в самом деле глубока. Вы готовы?

В номере

Предтечи киберпанка — Томас Пинчон, Филип К. Дик, Роджер Желязны, Харлан Эллисон и Ридли Скотт

Предтечи киберпанка — Томас Пинчон, Филип К. Дик, Роджер Желязны, Харлан Эллисон и Ридли Скотт Сокровища киберпанка — «Нейромант», Deus Ex, «Призрак в доспехах», «Трансметрополитен», «Схизматрица»

Сокровища киберпанка — «Нейромант», Deus Ex, «Призрак в доспехах», «Трансметрополитен», «Схизматрица» Артефакты киберпанка — настольные игры, комиксы, фильмы, книги, аниме, видеоигры, сериалы

Артефакты киберпанка — настольные игры, комиксы, фильмы, книги, аниме, видеоигры, сериалы Наследники киберпанка — Shadowrun, «Первому игроку приготовиться», «Яблочное зёрнышко», «Видоизменённый углерод», «Робокоп»

Наследники киберпанка — Shadowrun, «Первому игроку приготовиться», «Яблочное зёрнышко», «Видоизменённый углерод», «Робокоп» И даже то, что принимают за киберпанк по ошибке, — «Матрица», «Акира», «Трон», «Боевой ангел» и многое, многое, многое другое!

Иллюстрация на обложке: Matteo Spirito

Где купить?

Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.

Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Интернет-магазин « 1С-Интерес », включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.

», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара. На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.

Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.

Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств. Полный список Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.

Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

Почтовая подписка Обратите внимание! Почтовая подписка не включает в себя Пресса России Е11802 Почта России ПИ055 Роспечать 81078

Телефон: +7 (499) 6851330

Email: JoinUs@csb-agency.ru

Сайт: www.periodicals.ru

Индекс в каталоге 46452.

Доставка в более чем 70 стран мира. Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики» . Их необходимо приобретать отдельно.Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.: +7 (499) 6851330: JoinUs@csb-agency.ruwww.periodicals.ruДоставка в более чем 70 стран мира.

В продаже с 4 декабря.

Следующий спецвыпуск выйдет в апреле 2021 года.