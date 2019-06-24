Короткометражка: Bluehilda — эпизод мультфильма про девочку-ведьму с поразительной анимацией

Художник и аниматор Джеймс Сагрю (James Sugrue), работающий в студии Titmouse Inc. («Мао Мао: Герои чистого сердца», «Братья Вентура»), опубликовал на YouTube свою авторскую работу — короткометражку Bluehilda, которая больше всего похожа на пилотный эпизод какого-нибудь мультсериала.

Ролик рассказывает о Блюхильде — инкарнации старой могущественной ведьмы Бухильды (Boohilda). Когда старая колдунья умерла, приспешники перенесли её силы в новое тело — так появилсь на свет непоседа Блюхильда. Короткометражка рассказывает о попытке ведьмы найти в лесу неуловимого зверя. Однако в пути питомец Блюхильды по прозвищу Фрэнсис попадает в лапы банды медведей, и ведьма делает всё, чтобы его спасти.

По словам Джеймса Сагрю, он занимался роликом с 2014-го по 2017-й. И надо сказать, короткометражка получилась отменной и немного безумной — все превращения Блюхильды напоминают одновременно мультсериалы «Маска» и «Аладдин».