Райан Коннолли — опытный автор, сценарист, режиссёр и монтажёр. Он много лет занимается созданием короткометражек и совсем недавно представил новый научно-фантастический ролик под названием SENTiNEL. Посмотрите его прямо сейчас!

Короткометражка показывает мужчину, который приходит в себя посередине поля. Он видит летающий дрон, который тотчас же начинает его преследовать и атаковать. За пять минут Райан Коннолли показал очень динамичную и напряжённую сцену, в которой компьютерные спецэффекты могут сравниться с дорогостоящими фильмами.