Обсуждаем «Магию превыше всего» с создателями короткометражки в 22-м выпуске

Видео, Видео МирФ
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18 мая у нас в студии побывали создатели короткометражного фильма «Магия превыше всего», который вдохновлён историей Джоан Роулинг. Режиссёр Екатерина Краснер и актёр Иван Забелин пообщались с главным редактором Сергеем Серебрянским и постоянным автором Дарьей Беленковой. Поговорили о работе над фильмом, волшебстве, фанатском творчестве, а также ответили на вопросы читателей.

«Магию превыше всего» показывали только на фестивалях, но мы уже посмотрели его и поделились впечатлениями вот здесь. Трейлер короткометражки можно посмотреть тут.

Если вы предпочитаете аудиоформат, скачать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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