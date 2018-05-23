Обсуждаем «Магию превыше всего» с создателями короткометражки в 22-м выпуске

18 мая у нас в студии побывали создатели короткометражного фильма «Магия превыше всего», который вдохновлён историей Джоан Роулинг. Режиссёр Екатерина Краснер и актёр Иван Забелин пообщались с главным редактором Сергеем Серебрянским и постоянным автором Дарьей Беленковой. Поговорили о работе над фильмом, волшебстве, фанатском творчестве, а также ответили на вопросы читателей.
«Магию превыше всего» показывали только на фестивалях, но мы уже посмотрели его и поделились впечатлениями вот здесь. Трейлер короткометражки можно посмотреть тут.
Если вы предпочитаете аудиоформат, скачать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.
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