Общаемся с Марией Семёновой в 21²-м выпуске «Мир фантастики Live»

18 мая у нас в гостях побывала писательница Мария Семёнова, известная своими фэнтезийными циклами «Волкодав» и «Братья». Евгений Пекло и Сергей Серебрянский беседуют с писательницей и переводчицей о «Волкодаве» и «Братьях», славянском язычестве и героях живых и мёртвых.
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