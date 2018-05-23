Общаемся с Марией Семёновой в 21²-м выпуске «Мир фантастики Live»

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18 мая у нас в гостях побывала писательница Мария Семёнова, известная своими фэнтезийными циклами «Волкодав» и «Братья». Евгений Пекло и Сергей Серебрянский беседуют с писательницей и переводчицей о «Волкодаве» и «Братьях», славянском язычестве и героях живых и мёртвых.

Если вы предпочитаете аудиоформат, скачать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

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