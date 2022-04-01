Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»

Наши коллеги из Hobby World записали экспресс-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз».

Это разработка внутренней студии компании, издана игра пока только у нас. Игровой процесс плюс-минус такой же, но с особенностями — например, у героев появляется новый тип карт («карты тайн»), которые могут дать владельцу особые преимущества.