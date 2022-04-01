Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»

Наши коллеги из Hobby World записали экспресс-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз».
Это разработка внутренней студии компании, издана игра пока только у нас. Игровой процесс плюс-минус такой же, но с особенностями — например, у героев появляется новый тип карт («карты тайн»), которые могут дать владельцу особые преимущества.
Как играть?
Играть так же, как и в другие части «Манчкина» — выбираете героя и отправляетесь навстречу приключениям. Вышибаете двери, дерётесь с монстрами, чистите нычки, хапаете сокровища и получаете уровни. Ваша цель — запастись шмотками получше, чтобы побеждать всех монстров, получать за победу над ними уровни и не давать соперникам опередить вас. Если кто-то вырывается вперёд, его пыл просто необходимо охладить!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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