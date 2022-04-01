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    Видео | Видео МирФ

    Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»

    1 апреля 2022
    01.04.2022
    8758
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World записали экспресс-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз».

    Это разработка внутренней студии компании, издана игра пока только у нас. Игровой процесс плюс-минус такой же, но с особенностями — например, у героев появляется новый тип карт («карты тайн»), которые могут дать владельцу особые преимущества.

    Как играть?

    Играть так же, как и в другие части «Манчкина» — выбираете героя и отправляетесь навстречу приключениям. Вышибаете двери, дерётесь с монстрами, чистите нычки, хапаете сокровища и получаете уровни. Ваша цель — запастись шмотками получше, чтобы побеждать всех монстров, получать за победу над ними уровни и не давать соперникам опередить вас. Если кто-то вырывается вперёд, его пыл просто необходимо охладить!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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