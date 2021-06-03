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    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»

    3 июня 2021
    03.06.2021
    44200
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World представили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев развернуто рассказал про вторую редакцию кооперативной настольной игры «Зомбицид».

    По его словам, даже новичок сможет освоиться в ней за несколько минут.

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    Видео: новости из мира настольных игр

     Дмитрий Кинский |  27.05.2021

    Новый ролик от Hobby World.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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