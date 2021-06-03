Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»

Наши друзья из Hobby World представили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев развернуто рассказал про вторую редакцию кооперативной настольной игры «Зомбицид».
По его словам, даже новичок сможет освоиться в ней за несколько минут.
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Дмитрий Кинский | 27.05.2021
Новый ролик от Hobby World.
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