Видео: обзор настольной Fallout Shelter

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настолке Fallout Shelter.
Это адаптация одноименной игры, в которой вам придется заботиться о нуждах граждан, решать вопросы с отключением электричества, прорывом радскорпионов и так далее.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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