Видео: обзор настольной Fallout Shelter

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настолке Fallout Shelter.

Это адаптация одноименной игры, в которой вам придется заботиться о нуждах граждан, решать вопросы с отключением электричества, прорывом радскорпионов и так далее.