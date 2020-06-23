Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»

У наших коллег из Hobby World вышел новый ролик, в котором они рассказывают про следующую настольную новинку — игру «Форсаж ленивцев» (Fast Sloths Фридемана Фриза).

Ведущий Семён Пыхтеев показывает компоненты, а также объясняет правила и порядок действий. Некоторые фразы получились почти похожими на бессменного ведущего «В мире животных»Николая Дроздова!

Игра рассчитана на 2-5 игроков, среднее время партии — 45-60 минут. Рейтинг на BGG составляет 7,2.

Издательство уже открыло предзаказ, купить можно за 3000.