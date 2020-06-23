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    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»

    23 июня 2020
    Кот-император
    23.06.2020
    33735
    1 минут на чтение

    У наших коллег из Hobby World вышел новый ролик, в котором они рассказывают про следующую настольную новинку — игру «Форсаж ленивцев» (Fast Sloths Фридемана Фриза).

    Ведущий Семён Пыхтеев показывает компоненты, а также объясняет правила и порядок действий. Некоторые фразы получились почти похожими на бессменного ведущего «В мире животных»Николая Дроздова!

    Игра рассчитана на 2-5 игроков, среднее время партии — 45-60 минут. Рейтинг на BGG составляет 7,2.

    Издательство уже открыло предзаказ, купить можно за 3000.

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    И пара рекомендаций от «Мира фантастики»!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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