Видео: обзор настольной игры «Остров Юрского периода»

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World выпустили новое еженедельное видео — на этот раз ролик посвящён игре «Остров юрского периода».

В видео Семён Пыхтеев рассказывает основы правил этого симулятора разведения динозавров, объясняет игровой процесс и показывает содержимое коробки.

Ранее и мы публиковали обзор «Острова»:

Все мы знаем историю, которая началась с комара в янтаре и закончилась большими разрушениями. Однако задумывались ли вы хоть раз, какую работу проделали создатели парка? Нанимали ученых и рабочих, строили вольеры и аттракционы, всеми силами пытались развлечь и удовлетворить притязательную публику. В настольной игре «Остров юрского периода» именно этим и предстоит заниматься!

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Кот-редактор
Кот-редактор
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