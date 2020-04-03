Видео: подборки игр на карантин — для игроков с разным опытом

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик о настольных играх. На этот раз его посвятили разным настолкам, в которые можно сыграть на карантине дома — для участников с разным опытом.

В первую группу вошли динамичные филлеры для начинающих. Во вторую — «мидкор» для тех, кто освоился. Ну а в третьей можете увидеть действительно долгие игры, включая и самую знаменитую НРИ на свете.

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В ролике фигурируют «Gloomhaven. Мрачная гавань», карточный «Ужас Аркхема» и другие игры.

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