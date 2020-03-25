Видео: 5 отмазок не играть в хардкорные настолки (и как их преодолеть)

Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик о настольных играх. На этот раз его посвятили хардкорным настолкам — и причинам, почему в них не играют.

В числе отмазок ведущий Семён Пыхтеев вспоминает «Не получается регулярно собраться», «Не с кем играть» и «Сложные правила». А вот как их преодолеть — смотрите в видео! В числе упоминаемых настолок наши любимые «Gloomhaven. Мрачная гавань», карточный «Ужас Аркхэма», настольный Fallout и другие.