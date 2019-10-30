Видео: рекорды настольных игр

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик, посвящённый своим настольным играм. В видео Семён Пыхтеев рассказал, какие настолки устанавливали самые необычные рекорды.

Среди приведённых номинаций встречаются как довольно обычные — вроде «самая дорогая настольная игра» и «самая древняя настольная игра», так и незаурядные «игра на самую странную тему» и «самая минималистичная игра».

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