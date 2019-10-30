Видео: рекорды настольных игр

Мода и фантастика: киберпанк, космос и супергерои в фантазиях модельеров На показах высокой моды можно встретить Супермена, инопланетян и репликантов. Одни дизайнеры сами внесли вклад в фантастику. А другие изучают новые технологии и конструируют моду будущего.

«Хищник». Как Ван Дамм не стал пришельцем Брутальному боевику с Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль в этом сыграли лягушки.

Как завоевать Землю. 10 правил инопланетного захватчика Таинственными путями в наши руки попал файл, который с превеликим трудом удалось расшифровать. Эта запись — уникальная возможность побывать на занятии Академии звёздных конкистадоров.