На этот раз в рубрике «Что послушать» мы собрали не все интересные релизы прошедшего месяца (хотя такой выпуск тоже выйдет), а шесть тематических пластинок об отважных героях, легендарных подвигах и волшебных мирах. Эти альбомы отлично подойдут для партии в настольную ролевую игру в фэнтезийном сеттинге. В подборке — два саундтрека из видеоигр, пара дисков от зарубежных коллективов и два альбома, посвящённых популярным мирам Dungeons & Dragons.

Midnight Syndicate

Dungeons & Dragons (2003)

В 2003 году Wizards of the Coast, издатели ролевой системы Dungeons & Dragons, предложили коллективу Midnight Syndicate сочинить официальный саундтрек к игре. Сами музыканты описывали своё творчество как «саундтреки к вымышленным фильмам» — и это совпадало со взглядами Wizards of the Coast, которые хотели услышать именно звуковую дорожку к эпическому фэнтезийному кино. Результат превзошёл все ожидания: пластинку тепло встретили не только игроки D&D, но и поклонники жанра. Альбом прекрасно передаёт атмосферу приключений, исследований и сражений. Приятный бонус: обложка стилизована под книгу правил.

Этот коллектив на слуху у всех поклонников неоклассического эмбиента. Практически каждый год дуэт американских музыкантов выпускает по мрачному альбому. Увы, из-за этого некоторые пластинки Nox Arcana порой неотличимы друг от друга — трудно не впасть в самоповторы, если всё время пишешь про вампиров, колдунов, магию, ужасы и призраков. Альбом Blood of Dragon стал приятным исключением — в нём мэтры обратились к классическому фэнтези. Оформление обложки и отдельные композиции навевают мысли о Конане и романах «меча и магии». Отдельно хочется выделить заглавную композицию Blood of Dragon — одну из самых эпичных за всё время существования дуэта.

Khallanar — проект отечественных музыкантов, которые увлекаются приключениями и ролевыми играми. Дуэт выпустил уже три альбома, каждый из которых посвящён их любимому сеттингу — мультивселенной Planescape. Offworld выполнен в двух вариантах: с рассказчиком и без. Для домашних игр и фонового саундтрека подойдёт вариант без голоса. А если вы желаете вникнуть в историю о путешественниках по планам, то включайте вариант с голосом.

David P. Davidson

Shards of Eberron (2004)

Эберрон — ещё один популярный мир для Dungeons & Dragons, который несколько отличается от привычных фэнтези-сеттингов. В нём правят бал магические технологии, а в истории полно отсылок к реальному миру. Здесь погонощики запрягают элементалей в повозки и корабли, а между городами курсируют молниевые поезда. В 2004 году вышла книга о Шарне, одном из главных городов Эберрона. Специально для этой книги композитор Дэвид П. Дэвидсон записал отличный саундтрек. Музыканту удалось передать атмосферу оживлённого магического города, в котором повсюду снуют механические создания.

Kirill Pokrovsky

Divinity: Original Sin (2014)

Кирилл Покровский, клавишник «Арии» и «Мастера», покинул нас в 2015 году. Мы запомним его не только по культовым группам, но и по совершенно чудесному саундтреку к ролевой игре от Divinity: Original Sin, где в каждой композиции чувствуется дух Ривеллона.

Frank Klepacki

Nox (2000)

Американский композитор Фрэнк Клепаки известен запоминающимися саундтреками для стратегий Command & Conquer и Star Wars: Empire at War, над которыми работал вместе с легендарным Джоном Уильямсом. А на заре своей карьеры Фрэнк записал саундтрек к классической ролёвке Eye of Beholder. Но познакомить вас мы хотим с другой его работой — саундтреком к игре Nox. Композиции из этой игры — отменные образцы средневекового нью-эйджа и данжен-синта.

* * *

Надеемся, вам понравилась наша подборка! Расскажите в комментариях, на какие темы и жанры ещё стоит обратить внимание. Больше музыки для ролевых игр? Или просто тематических подборок вроде «музыка для призыва Ктулху»?

