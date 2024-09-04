«Чужой: Ромул» собрал в мировом прокате больше 300 млн долларов

На домашний рынок пришлось чуть больше 97 млн из общей кассы.





Учитывая бюджет ленты в 80 млн, фильм Феде Альвареса можно назвать финансовым успехом. Кроме этого, «Чужой: Ромул» — теперь второй самый прибыльный проект франшизы, уступая лишь «Прометею» с его 402 млн долларов.





«Ромул» тепло приняли как критики, так и зрители. Наш обзор фильма уже можно найти на сайте .







естом действия впервые во франшизе станет родина людей — за 30 лет до событий оригинальной картины Ридли Скотта. Кроме этого, в 2025 году выйдет сериал по «Чужому» с подзаголовком «Земля». М

Согласно обновленным данным издания The Nubers, хоррор «Чужой: Ромул» собрал в мировом прокате больше 314 млн долларов.