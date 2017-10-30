Вопрос «Кто такая Рей?» — одна из главных загадок фильма новой трилогии «Звёздных войн». Кое-что об этой героине мы узнали в «Пробуждении Силы», однако эту тайну явно будут раскрывать постепенно в каждом новом эпизоде. Фанаты выстроили десяток теорий о происхождении Рей, однако теперь мы знаем чуть больше — спасибо Адаму Драйверу!

Журналисты издания GQ расспрашивали актёра о его персонаже — Кайло Рене. Драйвер вспомнил, как он обсуждал Рена вместе с постановщиком седьмого эпизода Джей Джей Абрамсом. Актёра подкупило, что Кайло в маске и без неё — это почти два разных героя. Рен без маски — уязвимый ребёнок, который не знает, куда направить свою энергию, но когда он надевает маску, то пытается играть того, кем на самом деле не является.

И тут Драйвер сравнивает ситуацию с происхождением Рей:

Кроме того, ситуация с Кайло напоминает тайную личность принцессы, которую она тщательно скрывает. Это её способ выжить, точно так же, как и Кайло Рена. Адам Драйвер

Оказывается, Рей на самом деле — принцесса Disney , в которой течёт королевская кровь! Хотя стоит ли уделять много внимания этому открытию? С одной стороны, мы говорим о далёкой-далёкой галактике, где монархическая власть королей осталась лишь в качестве атавизма на отдельных планетах и не распространяется дальше. С другой, этот «незначительный» факт не всплывал ранее и похоже, у создателей фильмов был повод его скрывать.

Впрочем, не стоит забывать, что Disney тщательно оберегает все важные сюжетные повороты. И не исключено, что этот якобы «слив» был подготовлен специально.

Как бы то ни было, правду мы узнаем лишь в самом фильме. В России «Последние джедаи» выходят 14 декабря.