Вопрос «Кто такая Рей?» — одна из главных загадок фильма новой трилогии «Звёздных войн». Кое-что об этой героине мы узнали в «Пробуждении Силы», однако эту тайну явно будут раскрывать постепенно в каждом новом эпизоде. Фанаты выстроили десяток теорий о происхождении Рей, однако теперь мы знаем чуть больше — спасибо Адаму Драйверу!
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к фильму «Звёздные войны: Последние джедаи» Если хотите их избежать, то лучше почитайте, почему спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» превзошёл оригинал.
Журналисты издания GQ расспрашивали актёра о его персонаже — Кайло Рене. Драйвер вспомнил, как он обсуждал Рена вместе с постановщиком седьмого эпизода Джей Джей Абрамсом. Актёра подкупило, что Кайло в маске и без неё — это почти два разных героя. Рен без маски — уязвимый ребёнок, который не знает, куда направить свою энергию, но когда он надевает маску, то пытается играть того, кем на самом деле не является.
И тут Драйвер сравнивает ситуацию с происхождением Рей:
Кроме того, ситуация с Кайло напоминает тайную личность принцессы, которую она тщательно скрывает. Это её способ выжить, точно так же, как и Кайло Рена.
Адам Драйвер
Оказывается, Рей на самом деле — принцесса
Disney, в которой течёт королевская кровь! Хотя стоит ли уделять много внимания этому открытию? С одной стороны, мы говорим о далёкой-далёкой галактике, где монархическая власть королей осталась лишь в качестве атавизма на отдельных планетах и не распространяется дальше. С другой, этот «незначительный» факт не всплывал ранее и похоже, у создателей фильмов был повод его скрывать.
Впрочем, не стоит забывать, что Disney тщательно оберегает все важные сюжетные повороты. И не исключено, что этот якобы «слив» был подготовлен специально.
Как бы то ни было, правду мы узнаем лишь в самом фильме. В России «Последние джедаи» выходят 14 декабря.
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