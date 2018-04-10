В конце февраля российский игрожур всколыхнул громкий скандал вокруг торговой марки «Корсары». Студия Black Sun Game Publishing вышла на площадку народного финансирования, чтобы собрать деньги на разработку новой части «Корсаров». Создатель игровой серии и соучредитель компании «Акелла» Дмитрий Архипов обвинил студию в нарушении авторских прав и подал на неё в суд. И вечером 10 апреля телеграм-канал «Геймер» передал, что суд отклонил кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Статус СТМ». Это значит, что Архипову не удалось доказать права на торговую марку.

Представители Black Sun ранее отвечали, что в 2017 году студия получила права на бренд «Корсары» через суд. Разработчики подчёркивали, что в своей игре «не планируют использовать объекты интеллектуальной собственности, созданные при производстве игр серии „Корсары“».

Вот только с грядущим проектом дела обстоят не очень хорошо. На площадке по сбору средств разработчики собрали всего 7% от заявленной суммы — почти 150 тысяч от заявленных двух миллионов рублей. У новой команды есть ещё 40 дней, чтобы собрать эти деньги.